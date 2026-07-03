In Irpinia torna la Festa de lo Ucciolo con forni a legna e musica in piazza

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Da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026 a Castelvetere sul Calore torna la Festa de lo Ucciolo: tre giorni in Irpinia con forni a legna in piazza, sapori locali, musica e la gara podistica Straucciolo.

Da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026 torna a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, la XVI edizione della Festa de lo Ucciolo, una delle sagre più attese dell’estate in Irpinia.

La festa si svolgerà nel centro del paese, con il cuore della manifestazione in Piazza Monumento, dove saranno installati i tradizionali forni a legna per preparare al momento l’Ucciolo, prodotto simbolo della panificazione locale e della cucina povera contadina.

Chi ama le sagre e feste in Campania troverà a Castelvetere sul Calore un appuntamento semplice e genuino, fatto di buon cibo, musica, convivialità e tradizioni popolari ancora molto sentite.

Festa de lo Ucciolo 2026: cosa si mangia

Protagonista assoluto della festa sarà l’Ucciolo, un prodotto della tradizione locale preparato con pochi ingredienti semplici: farina, acqua, sale e lievito. A Castelvetere sul Calore verrà cotto nei forni a legna e servito ancora caldo.

L’Ucciolo potrà essere condito con salumi, formaggi locali e verdure del territorio, seguendo lo spirito della cucina irpina: pochi ingredienti, sapori decisi e una forte identità contadina.

È proprio questa semplicità a rendere la Festa de lo Ucciolo una sagra diversa dalle tante feste gastronomiche dell’estate: al centro non c’è solo il prodotto, ma anche il rito del forno, della piazza e della preparazione condivisa.

Musica, Ucciolo Street Love e Straucciolo

La festa non sarà solo gastronomia. Per l’edizione 2026 arriva anche la novità “Ucciolo Street Love”, un nuovo spazio in Piazza Santa Croce pensato per musica, intrattenimento e momenti di convivialità per grandi e piccoli.

Le serate saranno animate da musica e spettacoli fino a tarda sera, con un programma pensato per accompagnare le tre giornate di festa nel borgo irpino.

Venerdì 3 luglio 2026: Salotto Italiano

Salotto Italiano Sabato 4 luglio 2026: Drowsle + Alba Alba

Drowsle + Alba Alba Domenica 5 luglio 2026: Vinyl Gianpy

Domenica 5 luglio ci sarà anche la Straucciolo, la gara podistica giunta all’11ª edizione. Il percorso di circa 9,9 chilometri attraverserà l’area tra Castelvetere sul Calore e Montemarano, con ritrovo nel pomeriggio e partenza indicata alle ore 18:30.

Al termine della corsa è previsto il tradizionale momento conviviale con Ucciolo e bibita per i partecipanti. Un modo originale per unire sport, territorio e gusto, nel pieno stile delle feste popolari irpine.

Se cercate altri appuntamenti per il fine settimana, potete consultare anche la nostra guida su cosa fare nel weekend a Napoli e in Campania.

Festa de lo Ucciolo 2026 a Castelvetere: info utili

Quando: da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026

Dove: Piazza Monumento e Piazza Santa Croce, Castelvetere sul Calore (AV)

Cosa si mangia: Ucciolo cotto nei forni a legna, con salumi, formaggi locali e verdure del territorio

Programma: stand gastronomici, musica, intrattenimento e Straucciolo domenica 5 luglio

Info: aggiornamenti sulla pagina ufficiale dell’Associazione L’Ucciolo

Anche quest’anno il ricavato della Festa de lo Ucciolo sarà destinato al restauro dei beni architettonici del paese, confermando il legame tra la manifestazione, la comunità locale e la valorizzazione del borgo.

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