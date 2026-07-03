Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 2 al 5 luglio 2026

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Avvertenza: alcuni eventi gastronomici prevedono degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+)

Sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, spettacoli, cinema all’aperto e idee per una gita fuori Napoli: ecco gli eventi in Campania questo weekend, da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2026

Cerchi eventi in Campania questo weekend? Da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2026 ci sono tante idee per uscire fuori Napoli: sagre, feste del gusto, visite guidate, archeologia, cinema all’aperto, concerti, spettacoli e appuntamenti nei borghi della regione.

In questa guida trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, organizzata per tema, così puoi scegliere rapidamente l’evento più adatto: una sagra, una visita culturale, una serata a teatro, una proiezione sotto le stelle o una gita tra mare, borghi e siti archeologici.

Prima di partire, consigliamo sempre di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend Il weekend dal 2 al 5 luglio 2026 è ricco di appuntamenti per chi vuole muoversi in Campania. Si può scegliere tra sagre in provincia di Avellino, Salerno, Caserta e Benevento, aperture serali nei siti archeologici vesuviani, rassegne teatrali, concerti panoramici, cinema all’aperto e mostre da vedere con più calma.

Per chi resta in città, resta utile anche la guida dedicata a cosa fare a Napoli nel weekend dal 2 al 5 luglio 2026. Qui, invece, ci concentriamo sugli appuntamenti fuori città e sulle idee più interessanti in Campania.

Di seguito gli eventi che segnaliamo per il weekend in Campania, divisi tra sagre e feste, visite guidate e appuntamenti culturali, concerti e spettacoli, mostre e altre idee per una gita fuori Napoli.

Sagre e feste in Campania nel weekend Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono molte feste popolari e appuntamenti gastronomici. È il momento giusto per scoprire borghi e paesi della regione, soprattutto se cerchi una serata semplice tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

Avvertenza: alcuni eventi gastronomici prevedono degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+)

Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara

Da venerdì 3 a mercoledì 8 luglio 2026 torna a Ogliara, sulle colline vicino Salerno, la Sagra delle Pennette all’Ogliarese, organizzata dalla Pro Loco Ogliara.

Per sei serate sarà possibile gustare le celebri pennette servite da una forma di parmigiano tagliata a metà, insieme a pizzelle di fiori di zucca, melenzane allardiate, panini con salsiccia o milza, caponata, zeppole di Ogliara e altre specialità locali. Tutte le sere sono previsti anche stand per celiaci e spettacoli musicali del PennettaMusicFest. La Sagra delle Pennette all’Ogliarese

Festa de l’Ucciolo a Castelvetere sul Calore

Da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026 torna a Castelvetere sul Calore, in Irpinia, la XVI edizione della Festa de l’Ucciolo, una delle feste più attese della zona.

In Piazza Monumento saranno installati forni a legna per preparare al momento l’Ucciolo, prodotto tipico della panificazione locale realizzato con farina, acqua, sale e lievito. Viene servito caldo e condito con salumi, formaggi locali e verdure del territorio. Festa de l’Ucciolo a Castelvetere sul Calore

Mytilus Fest a Bacoli, festa della cozza flegrea

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Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio 2026, al Porto di Baia a Bacoli, torna Mytilus Fest, la festa dedicata alla cozza flegrea con cibo, concerti, attività per bambini e iniziative legate al mare.

Il festival valorizza uno dei prodotti più riconoscibili dei Campi Flegrei: le cozze di Bacoli. Nel weekend sono previste preparazioni gastronomiche, musica, visite culturali e attività legate agli allevamenti. Mytilus Fest a Bacoli

Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore

Da giovedì 2 a lunedì 6 luglio 2026, in località Partignano di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, si terrà la 23ª edizione della Sagra degli Antichi Sapori.

Cinque serate tra cucina contadina, musica e piatti della tradizione: pettole e fagioli, soffritto, guanti, pizza figliata, porchetta, arrosticini, mugnoli e salsiccia, pizze fritte e cotte nel forno a legna. Una sagra molto amata da chi cerca sapori semplici e atmosfera di paese. Sagra degli Antichi Sapori

Casavecchia & Pallagrello Wine Festival a Pontelatone

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Dal 3 al 5 luglio 2026, nel Centro Storico di Pontelatone, in provincia di Caserta, torna il Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, festa dedicata ai vitigni storici dell’Alto Casertano.

Il borgo, ai piedi del Monte Friento, ospiterà una tre giorni con degustazioni, cibo e musica, pensata per valorizzare il Casavecchia di Pontelatone e il Pallagrello. Casavecchia & Pallagrello Wine Festival

Gusto Italia in Tour a Marina di Casal Velino

Dal 2 al 12 luglio 2026, sul Lungomare di Marina di Casal Velino, nel Cilento, arriva Gusto Italia in Tour, fiera gratuita dedicata ai prodotti tipici italiani e alle tradizioni del territorio.

Gli stand saranno aperti tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00. Tra prodotti gastronomici, artigianato, spettacoli per bambini e musica popolare, è una buona idea per una serata estiva nel Cilento. Gusto Italia in Tour 2026 arriva in Cilento

Piedimonte Beer Fest nel Matese

Avvertenza: alcuni eventi gastronomici prevedono degustazioni o somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+)

Fino a domenica 5 luglio 2026, a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, continua la Piedimonte Beer Fest, festa estiva con birra, street food, musica live e serate all’aperto.

L’ingresso è gratuito e l’atmosfera è quella delle feste di piazza dell’Alto Casertano, con stand food & drink e intrattenimento serale. Piedimonte Beer Fest

Sagre di Liberi: tagliata di marchigiana

Sabato 4 e domenica 5 luglio 2026, a Liberi, in provincia di Caserta, continua il calendario delle Sagre di Liberi 2026, la rassegna gastronomica estiva che anima il paese tra giugno e settembre.

Il weekend sarà dedicato alla tagliata di marchigiana, con altre specialità locali, musica e tavolate in un contesto collinare più fresco rispetto alla città. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026

Sagra del Cinghiale a Dugenta

A Dugenta, in provincia di Benevento, continua nei weekend fino al 12 luglio 2026 la storica Sagra del Cinghiale. L’appuntamento si tiene ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle 19:00, con apertura anche la domenica a pranzo.

Il menù propone specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù, ravioli, strozzapreti, porchetta, fagiolata e braciata. È una sagra adatta a gruppi di amici e famiglie che cercano una serata informale nel Sannio. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta

Visite guidate, archeologia e passeggiate Chi preferisce un weekend tra cultura, natura e luoghi storici può scegliere tra visite nei siti archeologici, aperture serali nei musei e percorsi per scoprire la Campania con un ritmo più lento.

Musei gratis in Campania domenica 5 luglio 2026

Domenica 5 luglio 2026 tornano i musei gratis a Napoli e in Campania grazie alla Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito nei musei, monumenti, gallerie, parchi archeologici, castelli, ville, giardini monumentali e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Musei gratis a Napoli e in Campania

I Venerdì di Ercolano al Parco Archeologico

Anche per l’estate ritornano i Venerdì di Ercolano, le aperture serali straordinarie del Parco Archeologico di Ercolano, con teatro, danza, musica e percorsi tra edifici illuminati.

Le aperture sono previste nei giorni 3, 10, 17, 24 e 31 luglio, 7 agosto e 26 settembre 2026. Ogni serata si articola in due turni di visita. I Venerdì di Ercolano

Pompei sotto le stelle: aperture serali a luglio

Per il mese di luglio 2026 sono disponibili 14 aperture serali al Parco Archeologico di Pompei, con visita dell’area dell’Anfiteatro e della Palestra Grande.

Le aperture serali sono previste nei giorni 2, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26 e 27 luglio 2026. Il biglietto indicato è di €5, con percorsi archeologici e degustazione di eccellenze locali. Pompei sotto le stelle

Aperture serali del Castello di Baia

A Bacoli, tutti i sabati estivi fino al 29 agosto 2026, il Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia resta aperto anche di sera, fino alle 22:00, con ultimo ingresso alle 21:00.

Il biglietto per il singolo sito è indicato a €5. È disponibile anche la MyCastello Card, indicata a €10, con ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. Aperture serali estive del Castello di Baia

Raccontare i cantieri nel Parco di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone Raccontare i cantieri, ciclo di visite dedicate ai cantieri di manutenzione, restauro e valorizzazione attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Scopri le visite ai cantieri del Parco Archeologico di Pompei

Close-up Cantieri a Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano continua Close-up Cantieri, il progetto che consente di accedere ad alcune aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di scavo di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco. È un’occasione interessante per scoprire l’area archeologica vesuviana oltre Pompei. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Concerti, teatro e cinema in Campania Nel weekend non mancano musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: teatro nei luoghi archeologici, rassegne multidisciplinari, concerti panoramici, cinema sotto le stelle e appuntamenti nei grandi spazi culturali della regione.

Teatro alla deriva sul Lago d’Averno

Ritorna Il Teatro alla deriva nel Giardino dell’Orco, con quattro spettacoli in scena il 5, 12, 19 e 26 luglio 2026, alle 19:00, nel suggestivo scenario del Lago d’Averno, nel Giardino dell’Orco, in via Lago Averno n. 6 a Pozzuoli. Il Teatro alla deriva sul Lago d’Averno

Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno

Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 si terrà Cinema intorno al Vesuvio, la rassegna di cinema all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, una delle ville del Miglio d’Oro.

La 32ª edizione propone quasi 30 film, con proiezioni alle 21:15 e biglietto d’ingresso a €5, ridotto a €4 per i soci Arci. Sono previsti anche incontri con registi, attori e ospiti. Programma Cinema intorno al Vesuvio 2026

Ischia Film Festival al Castello Aragonese

Fino a sabato 4 luglio 2026, l’isola d’Ischia ospita la 24ª edizione dell’Ischia Film Festival, nella cornice del Castello Aragonese, con proiezioni serali all’aperto, incontri con gli autori e masterclass alla Villa La Colombaia.

I biglietti sono indicati a €10. Ischia Film Festival 2026

Aurea Maris a Conca dei Marini

Dal 19 giugno al 27 settembre 2026, nel teatro all’aperto Alfonso Gatto di Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, si terrà Aurea Maris – Visioni Teatrali in Costiera, rassegna tra prosa, musica, jazz e danza. Aurea Maris a Conca dei Marini

Campania Teatro Festival 2026

Fino al 12 luglio 2026 continua il Campania Teatro Festival, la grande rassegna multidisciplinare che porta spettacoli, musica, danza, performance, mostre e progetti speciali a Napoli e in Campania.

I biglietti hanno prezzi popolari: €8 intero e €5 ridotto per under 30 e over 65, con alcune gratuità secondo il regolamento del festival. Campania Teatro Festival

Un’Estate da Belvedere a Caserta e San Leucio

Dall’8 giugno al 21 settembre 2026 prosegue a Caserta l’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere, con appuntamenti tra la Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio.

Il cartellone propone musica, teatro e grandi spettacoli con artisti italiani e internazionali. Tra i nomi annunciati ci sono Duran Duran, Caparezza, Giorgia, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi e Negramaro. Un’Estate da Belvedere: programma

Musica al Tramonto a Pimonte

Fino al 9 agosto 2026, a Pimonte, sui Monti Lattari, continua Musica al Tramonto, rassegna gratuita con concerti alla Croce di Monte Pendolo, a 618 metri di altitudine.

La zona offre una vista verso Ischia, Procida, il Vesuvio e il Golfo di Napoli: una proposta adatta a chi vuole unire musica, panorama e una gita in quota. Musica al Tramonto: programma

Mare, Sole e Cultura a Positano

Fino al 9 luglio 2026 torna a Positano la 34ª edizione della rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura. Il tema di quest’anno è “Parole in libertà”, in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti.

L’ingresso è libero, secondo disponibilità e programma dei singoli appuntamenti. Mare, Sole e Cultura

Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande di Pompei

Dal 18 giugno al 12 luglio 2026, al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, torna Pompeii Theatrum Mundi, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi della Campania. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

Mostre e luoghi d’arte da vedere Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare senza fretta. Tra Pompei, Napoli e i principali luoghi d’arte della regione, ci sono percorsi interessanti anche per chi preferisce evitare sagre e piazze affollate.

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C..

L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei. È una visita intensa, da affrontare con il giusto tempo, soprattutto se si vuole approfondire il rapporto tra archeologia, memoria e vita quotidiana dell’antica città. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

Altre idee per una gita fuori Napoli Tante altre cose da fare vicino Napoli e in Campania per questa estate, tra programmi comunali, escursioni gratuite, parchi acquatici, rassegne serali e località di mare premiate.

Vico d’Estate 2026 a Vico Equense

Da giugno a metà settembre 2026 continua Vico d’Estate 2026, il programma di eventi estivi del Comune di Vico Equense, con concerti, spettacoli, teatro, escursioni, appuntamenti gastronomici e iniziative nei borghi. La chiusura sarà affidata a Pizza a Vico. Vico d’Estate 2026

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, proseguono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli.

Il tour del sabato parte alle 17:00 ed è una buona idea per chi cerca una passeggiata più lenta, lontana dai circuiti più affollati della Costiera. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Metti una Sera in Villa a Sorrento

Dal 23 giugno al 12 settembre 2026, a Villa Fiorentino, sul corso Italia a Sorrento, si terrà la rassegna Metti una sera… in Villa 2026.

Tre mesi di appuntamenti culturali, quasi tutti con ingresso gratuito, tra concerti, recital, teatro, incontri letterari e spettacoli nella bella villa del centro di Sorrento. Estate a Sorrento a Villa Fiorentino

AcquaFlash a Licola

Da martedì 23 giugno 2026 AcquaFlash ha riaperto a Licola, nel comune di Giugliano in Campania, con piscine, scivoli e spazi dedicati al divertimento per tutte le età.

Tra le attrazioni più attese ci sono la piscina a onde, le piscine per famiglie, l’area idromassaggio e gli scivoli come Kamikaze, Big Hole e Family Rafting. AcquaFlash riapre a Licola

Bandiera Blu 2026: le località premiate in Campania

La Campania conferma 20 Bandiere Blu e resta una delle regioni più interessanti per il turismo costiero. Il riconoscimento premia qualità delle acque, servizi, accoglienza e attenzione ambientale dei comuni costieri.

Per chi vuole usare il weekend per una gita al mare, può essere un buon punto di partenza per scegliere una località balneare, magari abbinando una sagra, una passeggiata o una tappa gastronomica. Bandiera Blu 2026 in Campania

Se vuoi costruire una giornata più libera, puoi partire da un borgo, da una tappa gastronomica o da un luogo da scoprire con calma. Qui trovi alcuni contenuti utili di Napoli da Vivere per organizzarti meglio.

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

Eventi in Campania questo weekend: cosa sapere

Quando: da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2026

da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2026 Dove: Napoli, provincia di Napoli e altre località della Campania, tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Napoli, provincia di Napoli e altre località della Campania, tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno Eventi: sagre, feste popolari, visite guidate, archeologia, concerti, teatro, cinema, mostre e idee per gite fuori Napoli

sagre, feste popolari, visite guidate, archeologia, concerti, teatro, cinema, mostre e idee per gite fuori Napoli Biglietti: eventi gratuiti e a pagamento, secondo il programma dei singoli organizzatori

eventi gratuiti e a pagamento, secondo il programma dei singoli organizzatori Consiglio: verificare sempre eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali prima di partire, soprattutto per eventi all’aperto o legati al meteo

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