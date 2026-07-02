Gli Scavi di Ercolano si accendono di notte: tornano le visite serali tra luci e spettacoli

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I Venerdì di Ercolano 2026 riportano le visite serali al Parco Archeologico di Ercolano: sette appuntamenti tra luci artistiche, teatro, danza, musica e archeologia

Tornano per l’estate 2026 I Venerdì di Ercolano, le aperture straordinarie serali del Parco Archeologico di Ercolano, uno dei luoghi più suggestivi della Campania e sito patrimonio UNESCO. Le visite si terranno in diverse date tra luglio, agosto e settembre 2026, con biglietti da €10 e prenotazione obbligatoria.

La nona edizione della rassegna è dedicata al tema “Amore e Guerra” e trasforma gli Scavi di Ercolano in un percorso serale tra archeologia e spettacolo dal vivo. Durante le aperture notturne il pubblico potrà attraversare l’area archeologica illuminata per l’occasione, incontrando performance di teatro, danza e musica in vari punti del sito.

È una bella occasione per vivere il Parco Archeologico di Ercolano in un orario insolito, quando le luci serali cambiano completamente la percezione delle domus, delle strade antiche e degli edifici dell’antica città romana.

Per chi cerca eventi a Napoli e in Campania durante l’estate, questa rassegna è uno degli appuntamenti culturali più particolari vicino al Vesuvio.

I Venerdì di Ercolano 2026: date delle visite serali

Le aperture serali de I Venerdì di Ercolano 2026 si terranno nelle seguenti date:

venerdì 3 luglio 2026

venerdì 10 luglio 2026

venerdì 17 luglio 2026

venerdì 24 luglio 2026

venerdì 31 luglio 2026

venerdì 7 agosto 2026

sabato 26 settembre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Il Parco Archeologico di Ercolano sarà aperto al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 24:00. Gli ingressi saranno da Corso Resina 187 e da Via dei Papiri Ercolanesi 19, a Ercolano.

Orari e turni di ingresso agli Scavi di Ercolano

Ogni serata de I Venerdì di Ercolano è organizzata in due turni, con un massimo di 600 visitatori per fascia oraria. La durata indicativa della visita è di circa 1 ora e 30 minuti.

Primo turno: ingresso alle ore 20:00, uscita entro le 21:30, deflusso completo entro le 22:00

ingresso alle ore 20:00, uscita entro le 21:30, deflusso completo entro le 22:00 Secondo turno: ingresso alle ore 22:00, uscita entro le 23:30, deflusso completo entro le 24:00

Il primo turno è più comodo per chi arriva con bambini o vuole rientrare presto. Il secondo turno, invece, è perfetto per chi vuole vivere il Parco in un’atmosfera più notturna e raccolta.

Cosa vedere durante I Venerdì di Ercolano

Le serate propongono un percorso itinerante all’interno dell’area archeologica, valorizzata da una speciale illuminazione artistica. Gli interventi performativi saranno ospitati in diversi punti del Parco e verranno ripetuti ciclicamente durante la serata.

Questo permette ai visitatori di costruire liberamente il proprio percorso, alternando la scoperta degli Scavi di Ercolano alle performance di teatro, danza e musica. Non si tratta quindi di uno spettacolo unico da seguire seduti, ma di un’esperienza diffusa tra i luoghi dell’antica città.

Il tema “Amore e Guerra” guiderà l’edizione 2026, creando un dialogo tra il mondo antico e i linguaggi contemporanei dello spettacolo dal vivo.

Chi ama le aperture speciali nei luoghi della cultura può seguire anche gli altri appuntamenti dedicati a musei, siti archeologici e visite guidate in Campania.

Biglietti per I Venerdì di Ercolano 2026

Per partecipare a I Venerdì di Ercolano 2026 è necessaria la prenotazione obbligatoria, anche per chi ha diritto al biglietto gratuito. I posti sono disponibili fino a esaurimento per ciascun turno.

Biglietto intero evento: €10,00

€10,00 Biglietto ridotto evento: €5,00 per giovani dai 18 ai 25 anni non compiuti, compresi cittadini UE

€5,00 per giovani dai 18 ai 25 anni non compiuti, compresi cittadini UE Ingresso gratuito: minorenni, persone con disabilità e accompagnatori, previa prenotazione

minorenni, persone con disabilità e accompagnatori, previa prenotazione Abbonati al Parco: un ingresso gratuito in una sola data, previa prenotazione

La biglietteria online consente di scegliere data e turno di visita. Per le serate di luglio, soprattutto quelle più vicine al weekend, conviene prenotare con anticipo.

Come arrivare al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano si trova in Corso Resina 187, Ercolano. Da Napoli è possibile arrivare anche con la Circumvesuviana, scendendo alla fermata Ercolano Scavi: da lì l’ingresso del Parco si raggiunge a piedi.

Chi arriva in auto dovrebbe considerare un po’ di anticipo per il parcheggio, soprattutto nelle serate di maggiore affluenza. La zona è centrale rispetto al percorso degli Scavi e al centro cittadino di Ercolano.

I Venerdì di Ercolano 2026: informazioni utili

Quando: venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio 2026; venerdì 7 agosto 2026; sabato 26 settembre 2026. Ingressi alle ore 20:00 e alle ore 22:00.

Dove: Parco Archeologico di Ercolano, ingressi da Corso Resina 187 e Via dei Papiri Ercolanesi 19, Ercolano.

Biglietti: €10 intero, €5 ridotto 18-25 anni non compiuti, gratuito per minorenni, persone con disabilità e accompagnatori previa prenotazione.

Durata visita: circa 1 ora e 30 minuti.

Info ufficiali: pagina ufficiale del Parco Archeologico di Ercolano

Biglietti online: acquisto ticket per I Venerdì di Ercolano 2026

Informazioni e biglietti: I Venerdì di Ercolano 2026 Quando: 3, 10, 17, 24 e 31 luglio; 7 agosto; 26 settembre 2026

3, 10, 17, 24 e 31 luglio; 7 agosto; 26 settembre 2026 Dove: Parco Archeologico di Ercolano, Corso Resina 187, Ercolano

Parco Archeologico di Ercolano, Corso Resina 187, Ercolano Orari: due turni, ore 20:00 e ore 22:00

due turni, ore 20:00 e ore 22:00 Biglietti: €10 intero, €5 ridotto, gratuità con prenotazione obbligatoria

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