6 giorni di festa per la Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara (SA)

Ph Facebook Pro Loco Ogliara

Sulle colline vicino Salerno ritorna la Sagra delle Pennette all’Ogliarese con veri sapori campani e show musicali ogni sera. Organizzata dalla Associazione Pro Loco Ogliara, la sagra è dedicata ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi con 6 serate di buon cibo e buona musica. Le pennette verranno servite prendendole da una forma di parmigiano tagliata a metà.

Da venerdì 3 a mercoledì 8 luglio 2026 si terrà ad Ogliara sulle colline vicino Salerno la edizione 2026 della Sagra delle Pennette all’Ogliarese organizzata da Pro Loco Ogliara. Per sei serate nel centro di Ogliara sarà possibile gustare questo saporito primo piatto di Pennette all’Ogliarese assieme a tante altre specialità: Pizzelle di fiori di zucca, melenzane allardiate, panini farciti con gustosa salsiccia oppure con la milza, caponata, vino e per ben coronare la cena, una calda zeppola di Ogliara dalla ricetta segreta.

Da tener presente che le pennette vengono servite prendendole da una forma di parmiggiano tagliata a metà. Tutti gli ingredienti più gustosi e colorati dell’estate campana in un unico piatto: le Pennette all’Ogliarese. Tutte le sere aanche stand per Celiaci

Ogni sera uno spettacolo musicale per il PennettaMusicFest

Di seguito il programma di tutti gli spettacoli di questa edizione. Tutte le sere dalle ore 20.30 PIANO BAR – LIVE SHOW con Salvatore e MariaRosaria e poi le serate continuano:

Per il PennettaMusicFest ci saranno:

3 luglio ore 22.00 – Pako liveband

4 luglio ore 22.00 – Caffeina band

5 luglio ore 22.00 – band Tributo 883 & Max Pezzali

6 luglio ore 22.00 – diadema music

7 luglio ore 22.00 – five hub band

8 luglio ore 22.00 – Paranza Picentina

Ogliara può essere raggiunta sia da Fratte (direzione Fratte – Matierno) che dall’uscita di San Mango Piemonte (direzione Salerno). Ogliara è a 3 Km dall’usciata autostradale A2 San Mango Piemonte

Maggiori informazioni – Sagra delle Pennette all’Ogliarese

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.