Pompei sotto le stelle: tornano le aperture serali al Parco Archeologico di Pompei

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Aperture serali al Parco Archeologico di Pompei per il mese di luglio con visite alla mostra sulla storia dell’eruzione, ai vigneti dell’antica Pompei e aperitivi nel giardino della Palestra Grande

Per il mese di luglio 2026 sono disponibili 14 aperture serali al Parco Archeologico di Pompei per visitare anche di sera una parte della antica città di Pompei, dall’area dell’Anfiteatro e alla Palestra Grande.

Le aperture avverranno nelle sere dei giorni:

2, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27 luglio 2026

Un’occasione per scoprire Pompei dopo il tramonto, tra approfondimento storico, percorsi archeologici e degustazione dell’ enogastronomia locale.

Cosa si potrà visitare di sera a Pompei

I visitatori potranno accedere alla mostra permanente allestita nei portici della Palestra Grande dedicata alla storia dell’eruzione del 79 d.C., ai calchi delle vittime e ai reperti organici, intrattenersi nel giardino della Palestra per un aperitivo con prodotti del territorio, a cura di Chora, partecipare a visite presso l’antico Vigneto della Casa del Triclinio all’aperto e degustare il vino delle cantine Feudi, partner del Parco per la gestione e valorizzazione dei vigneti antichi del sito archeologico.

La mostra potrà essere visitata autonomamente , acquistando un biglietto d’ingresso al Parco Archeologico del costo di 5 euro (online tramite Vivaticket oppure presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro). Riduzioni e gratuità come da normativa vigente. Orario visite: dalle ore 21:00 alle ore 23:30 (ultimo ingresso alle ore 23:00).

, acquistando un biglietto d’ingresso al Parco Archeologico del costo di 5 euro (online tramite Vivaticket oppure presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro). Riduzioni e gratuità come da normativa vigente. Orario visite: dalle ore 21:00 alle ore 23:30 (ultimo ingresso alle ore 23:00). Per chi invece desidera approfondire i contenuti della mostra, sono disponibili visite a pagamento, curate dagli archeologi e dagli storici dell’antichità de “Le Nuvole”. (Alle ore 21:30 – Durata circa 45 minuti, per gruppi di 25 partecipanti). Costo 8 euro a persona, oltre al costo di ingresso al sito. Prenotazione sul sito del Pompeii Children’s Museum.

Aperture serali e grandi concerti all’Anfiteatro del Parco Archeologico per Beats of Pompeii.

Le aperture serali si svolgono nelle stesse date in cui sono programmati i concerti all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, nell’ambito della rassegna BOP – Beats of Pompeii. I visitatori in possesso del biglietto per i concerti possono visitare gratuitamente la mostra nella Palestra Grande, prima dell’inizio degli spettacoli o richiedere una visita (ore 20:00, al costo di 8 euro a persona) su prenotazione sul sito del Pompeii Children’s Museum.

Tutte le informazioni per l’accesso e le altre possibilità durante le visite serali sito ufficiale

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