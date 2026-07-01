4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 2 al 5 luglio 2026

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 2 al 5 luglio 2026: percorsi sotterranei, ville storiche, monasteri nascosti e luoghi straordinari del centro storico di Napoli per scoprire luoghi della città con guide ed esperti del territorio

Nel weekend dal 2 al 5 luglio 2026 tornano visite guidate a Napoli e in Campania, con appuntamenti tra centro storico, la Sanità, il sottosuolo di Napoli e Posillipo. Una selezione per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture. Consultate anche la guida sintetica finale alle altre visite guidate a Napoli e in Campania.

Come sempre, prima di partecipare consigliamo di contattare gli organizzatori indicati per verificare disponibilità, orari aggiornati, modalità di prenotazione e costi.

Tutti i giorni – LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte

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Luglio è ormai arrivato con tutto il suo caldo ed è proprio quando il termometro sale che il percorso sotterraneo del LAPIS Museum si rivela un rifugio naturale dove la temperatura scende e rimane stabile indipendentemente da quello che accade in superficie. A quaranta metri sotto la Basilica della Pietrasanta. Il Museo dell’Acqua racconta come i Romani comprendessero la termodinamica dell’architettura sotterranea. Le cisterne che si estendono sotto la città sono ambienti dove la massa tufacea mantiene una temperatura costante. Mentre il visitatore discende i gradini, la trasformazione è quasi istantanea.

Le guide che accompagnano il percorso trasformano questa esperienza fisica in un racconto storico, che permette ai visitatori di scoprire come l’acqua circolasse attraverso un sistema di straordinaria precisione mentre il loro corpo stesso sperimenta il benessere che questa architettura procura.Oltrepassata la Sala della Luna – memoria storia delle origini pagane del Complesso sovrastante – si percorre il Decumano Sommerso che accoglie il visitatore in ambienti dove il fresco acquisisce una dimensione ancora più profonda. Tra il 1940 e il 1944, questi tunnel divennero rifugio involontario per migliaia di napoletani mentre le bombe cadevano in superficie.La Sala dei Racconti utilizza proiezioni olografiche che emergono dall’oscurità controllata, restituendo forma ai testimoni di quegli anni. I volti che riappaiono dalle pareti raccontano di momenti in cui la temperatura stabile del sottosuolo era l’unica certezza in un mondo capovolto. La Sala dei Bombardamenti conclude questa sezione ricreando l’oppressione dell’assedio attraverso installazioni multimediali, mentre il fresco della cavità continua il suo lavoro silenzioso di alleviamento corporeo.

Nell’area archeologica del Complesso, la mostra Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III continua ad offrire una visione della Napoli borbonica entro una cornice dove il comfort termico naturale facilita l’osservazione attenta. Qui è possibile ammirare figure presepiali autentiche del Settecento provenienti da prestigiose collezioni private. Tra le opere spicca il Gesù bambino modellato da Giuseppe Sanmartino, lo scultore del celebre Cristo velato. Accanto a lui, le creazioni di Nicola Somma, Salvatore Di Franco e Matteo Bottiglieri documentano la complessità sociale dell’epoca: l’oste dal volto scuro che incarna il male, il nobile in velluto e seta di San Leucio che rappresenta il potere, l’orientale con cane del Corteo dei Magi, ispirato alle ambascerie ottomane presso la corte borbonica.

Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00, con visite guidate ogni ora e, alle 15:30 una visita in lingua inglese per tutto il periodo estivo. Consigliata la prenotazione, che è possibile fare chiamando lo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com e per chi preferisce acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo sul sito ufficiale senza costi di prevendita.

Giorni 2,3 e 5 luglio – Destinazione donna: visite gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Fino al 1° novembre 2026, ci saranno a Napoli 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 luoghi per la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” un progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli. L’edizione 2026, con il titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”, è un grande evento alla scoperta di donne impavide e rivoluzionarie che a Napoli, nei secoli, hanno esercitato l’autorità come responsabilità, servizio e attenzione al bene comune, lasciando un’importante eredità nel tessuto sociale e culturale della città. Regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa raccontano una Napoli in cui il potere femminile si traduce in cura: delle persone, della memoria, della città. Tutti gli itinerari e gli eventi sono gratuiti.- Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a cura dell’associazione Incantarea l prossimi appuntamenti – 2 luglio Itinerario 5 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di San Giovanni a Carbonara – 3 luglio Itinerario 6 ore 10:30 – punto d’incontro: Complesso della SS. Annunziata – 5 luglio Itinerario 1A ore 10:30 – punto d’incontro: MANN. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ingresso – Maggiori informazioni e come partecipare – Destinazione donna

Sabato 4 e domenica 5 luglio– Lux in Fundo, tour tra arte e rinascita nel Rione Sanità

Nei giorni di Sabato 4 e domenica 5 luglio 2026 torna Lux in Fundo, il tour guidato che attraversa alcune delle bellezze artistiche e sociali del Rione Sanità di Napoli. È un itinerario che racconta la nuova energia del quartiere: arte contemporanea, luoghi restituiti alla città, chiese, catacombe, palazzi storici e progetti culturali che negli ultimi anni hanno cambiato la percezione della Sanità.

Tra le tappe, che possono variare in base all’organizzazione, ci sono le Catacombe di San Gennaro, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Chiesa dei Cristallini e la Basilica di Santa Maria della Sanità.Il percorso può comprendere anche il Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità, il murales “Luce” e Porta San Gennaro.Costo a partire da €19. Per informazioni aggiornate e prenotazioni: sito ufficiale Catacombe di Napoli.

Sabato 4 luglio – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2026 dal 16 maggio al 19 dicembre 2026 ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend sabato Sabato 4 luglio – Castel Nuovo – Palazzo Reale di Napoli – ilCartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli – Pio Monte della Misericordia – Due turni speciali: ore 10:30 e ore 15:30- Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato

Altre visite guidate a Napoli e in Campania

In questo periodo ci sono anche tante altre visite guidate a Napoli, tra aperture straordinarie, percorsi gratuiti, passeggiate culturali e luoghi da riscoprire. Ecco alcune idee utili per chi vuole organizzare il weekend.

Nel weekend ci sono anche altri percorsi utili per chi vuole scoprire Napoli con una guida, tra cave di tufo, chiese, palazzi storici, biblioteche, percorsi panoramici e luoghi da poco riaperti.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

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