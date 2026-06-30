Il Teatro (alla deriva) nel Giardino dell’Orco del Lago D’Averno

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Anche quest’anno vicino al lago d’Averno, nella zona dei Campi Flegrei, ritornano 4 spettacoli serali del Teatro alla Deriva per la XV edizione

Ritorna Il “Teatro (alla deriva) nel Giardino dell’Orco con quattro spettacoli in scena il 5, 12, 19 e 26 Luglio 2026 con inizio alle ore 19.00, e, anche quest’anno, nel nuovo scenario del Lago D’Averno, nel Giardino dell’Orco, sito in via Lago Averno n. 6 a Pozzuoli. La rassegna ideata da Ernesto Colutta e Giovanni Meola, che è anche direttore artistico, ritorna quest’anno per la quindicesima edizione.

Gli spettacoli nella nuova cornice del Giardino dell’Orco, sul lago d’Averno a pochi passi dalle Stufe di Nerone. Un teatro vicino al tramonto, con inizio spettacoli alle ore 19.00, e con un panorama con il lago d’Averno e le colline circostanti alle spalle degli attori, con la luce che andrà a spegnersi giusto in tempo per consentire agli spettacoli di essere portati e termine.

TEATRO (alla deriva) al Giardino | programma 2026

Domenica 5 luglio – Teatro Rostocco – “BREAK CATENA” – drammaturgia – regia | Ferdinando Smaldone con | Noemi Pirone – Chiara Vitiello – Tremila anni di cultura occidentale dimostrano che il sacrificio dei figli, in particolare delle figlie, è il meccanismo attraverso cui la Narrativa si riproduce culturalmente. Da qui l’idea di partire da due icone della narrazione e della fiaba, Cenerentola e Biancaneve, per provare a capire cosa accade dopo l’inevitabile ‘E vissero tutti felici e contenti’. Grazie a due interpreti creative e profondamente sensibili, in grado di alternare poesia e sospensione.

– drammaturgia – regia | Ferdinando Smaldone con | Noemi Pirone – Chiara Vitiello – Tremila anni di cultura occidentale dimostrano che il sacrificio dei figli, in particolare delle figlie, è il meccanismo attraverso cui la Narrativa si riproduce culturalmente. Da qui l’idea di partire da due icone della narrazione e della fiaba, Cenerentola e Biancaneve, per provare a capire cosa accade dopo l’inevitabile ‘E vissero tutti felici e contenti’. Grazie a due interpreti creative e profondamente sensibili, in grado di alternare poesia e sospensione. Domenica 12 luglio – Teatro Madrearte – Virus Teatrali – “LE PREZIOSE RIDICOLE ” – adattamento – regia | Giovanni Meola – con | Daniela Brosio – Antonella Ciccarelli – Rita Iodice – Cosimo Mino Seguino – Daniela Totano – Mimì Vasto – Cosa succede quando una giovane compagnia vuol metter su uno spettacolo ma non ha i soldini per farlo? Si arrangia. Esattamente quel che accade, tra rivendicazioni sindacali e personaggi con caratteristiche e versi animali, in questo atto unico di Molière che mette in ridicolo i vezzi dei finti nobili e degli snob. I nostri attori, tra gag, caricature e litigi fuori scena, danno così vita a uno scoppiettante gioco metateatrale caratterizzato da un ritmo mozzafiato.

” – adattamento – regia | Giovanni Meola – con | Daniela Brosio – Antonella Ciccarelli – Rita Iodice – Cosimo Mino Seguino – Daniela Totano – Mimì Vasto – Cosa succede quando una giovane compagnia vuol metter su uno spettacolo ma non ha i soldini per farlo? Si arrangia. Esattamente quel che accade, tra rivendicazioni sindacali e personaggi con caratteristiche e versi animali, in questo atto unico di Molière che mette in ridicolo i vezzi dei finti nobili e degli snob. I nostri attori, tra gag, caricature e litigi fuori scena, danno così vita a uno scoppiettante gioco metateatrale caratterizzato da un ritmo mozzafiato. Domenica 19 luglio – “VERSI e MUSICA di E. A. MARIO’” -di e con Flo (voce) e con Francesco Di Cristofaro (fisarmonica – flauti – baglamas) – Flo, cantattrice raffinata e versatile, spesso in tour nel resto del mondo, canta e racconta opera e peripezie di un poliedrico artista napoletano, uno dei pochissimi a padroneggiare in egual modo versi e musica. La Leggenda del Piave, Tammurriata Nera, Balocchi e Profumi sono solo alcuni dei suoi capolavori, tra canzoni d’amore, di giacca e inni militari. Con la complicità di un polistrumentista, Flo ci introduce alla mirabolante storia di E. A. Mario.

-di e con Flo (voce) e con Francesco Di Cristofaro (fisarmonica – flauti – baglamas) – Flo, cantattrice raffinata e versatile, spesso in tour nel resto del mondo, canta e racconta opera e peripezie di un poliedrico artista napoletano, uno dei pochissimi a padroneggiare in egual modo versi e musica. La Leggenda del Piave, Tammurriata Nera, Balocchi e Profumi sono solo alcuni dei suoi capolavori, tra canzoni d’amore, di giacca e inni militari. Con la complicità di un polistrumentista, Flo ci introduce alla mirabolante storia di E. A. Mario. Domenica 26 luglio – Compagnia Indipendente – “AMLETO ANNASCUNNUTO ” – da ‘La traggedia de Amleto, prencepe de Danemarca’ | Antonio Piccolo regia | Mario Autore con | Mario Autore – Giuseppe Cerrone – Melissa Di Genova – Domenico Pinelli – Una riscrittura in napoletano dell’Amleto che dona al testo una musicalità antica, profondamente tragica, ma anche comica. L’immaginario partenopeo (culto dei morti, superstizioni, grottesco, teatro popolare) si innesta su quello shakespeariano, tra guarattelle, farsa e sceneggiata, mantenendo però un impianto essenziale, puntando sull’evocazione più che sul realismo. La scena come spazio mentale e instabile in cui i personaggi sono forse solo fantasmi.

Giardino dell’Orco (via Lago Averno n. 6, Lato Sinistro, Pozzuoli) – Spettacoli in scena il 5, 12, 19 e 26 Luglio 2026, con inizio alle ore 19.00

Prenotazioni e informazioni 320 2166484 solo whatsapp o infoteatroalladeriva@gmail.com

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