Sagre in Campania dal 2 al 5 luglio 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

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Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+)

Sagre in Campania questo weekend, da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, street food, mercatini, musica e appuntamenti all’aria aperta nelle province di Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Salerno e anche in Cilento

Da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2026 si terranno tante sagre in Campania, con feste popolari, villaggi del gusto, prodotti tipici, mercatini, musica dal vivo e appuntamenti perfetti per una gita fuori porta nel weekend.

Tra gli eventi da segnare ci sono la Piedimonte Beer Fest, Gusto Italia in Tour a Marina di Casalvelino, le Sagre di Liberi e la storica Sagra del Cinghiale a Dugenta e tante altre

Le sagre in Campania nel weekend In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, con idee per chi cerca cibo, musica popolare, borghi da scoprire, mercatini e serate all’aperto. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo o variazioni di programma.

Mytilus Fest: ritorna la grande festa dell’ enogastronomia flegrea a Bacoli. Il programma

Il 3,4 e 5 luglio 2026 al Porto di Baia a Bacoli, torna Mytilus Fest la festa della cozza flegrea con cibo, concerti, attività per bambini e kayak tra gli allevamenti. Venerdì, sabato e domenica dalle 18:00, nel Porto di Baia a Bacoli si terrà la terza edizione del Mytilus Fest, una festa straordinaria dedicata alle cozze di Bacoli, i Mitili dei campi Flegrei

Mytilus Fest sarà sul Porto di Baia dove nel weekend del 3 al 5 luglio non mancherà tanto buon cibo e concerti, musica e visite culturali. I partecipanti troveranno anche le ottime cozze della zona preparate in tutte le versioni possibili, un piatto famoso conosciuto per la sua bontà da millenni e che è stato anche un punto di forza dell’economia locale Mytilus Fest a Bacoli

Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore nel casertano

Da Giovedì 2 fino a Lunedì 6 Luglio 2026 in Località Partignano di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, in Piazza Alcide De Gasperi, si terrà la 23°Edizione della Sagra degli Antichi Sapori, una manifestazione che da più di 20 anni dà la possibilità di assaggiare tanti cibi genuini ed una selezione di piatti che valorizzano le tipicità agroalimentari del territorio.

Previste cinque serate di cibo e musica con tanti stand dove si potranno gustare le specialità della zona come le pettole e fagioli, il tradizionale soffritto, i caratteristici guanti, dolce tipico dell’Agro Caleno realizzato a mano dalle massaie durante l’evento, e la rinomata pizza figliata, dolce della tradizione a base di noci e miele. Non mancheranno, inoltre, specialità sempre richieste come la porchetta di Ariccia, gli arrosticini di pecora, mugnoli e salsiccia, pizze cotte nel forno a legna e fritte, insieme a tante altre proposte gastronomiche tutti serviti ai piedi della fresca e suggestiva collina di San Pasquale. Sagra degli Antichi Sapori

Casavecchia & Pallagrello Wine Festival. Festival del vino dell’Alto Casertano

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Dal 3 al 5 luglio 2026 nel Centro Storico di Pontelatone (CE) per la festa del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival. Nel borgo di Pontelatone nell’alto casertano troveremo vino, principalmente rosso, ma anche bianchi, per una tre giorni di degustazioni e cibo.

Pontelatone è un paesino vicino a Vitulazio ed a Caserta, sito ai piedi del Monte Friento e, da anni è sede di questafesta del vino che vuole valorizzare i vitigni antichi e rappresentativi della zona. Il Wine Festival viene organizzato per valorizzare e far conoscere un vitigno, il Casavecchia di Pontelatone. Casavecchia & Pallagrello Wine Festival

A Marina di Casal Velino, nel Cilento, arriva il festival del cibo

Gusto Italia in Tour 2026 arriva in Cilento a Marina di Casal Velino dal 2 al 12 luglio 2026: una fiera gratuita dedicata ai prodotti tipici italiani e alle tradizioni del territorio, allestita sul Lungomare di Marina di Casal Velino, tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00. Un appuntamento per chi vuole trascorrere una serata estiva in Cilento passeggiando tra stand gastronomici, creazioni, spettacoli per bambini e musica popolare. L’ingresso è libero e gratuito. Anche quest’anno Gusto Italia in Tour porta in Campania una selezione di eccellenze del settore enogastronomico con produttori e operatori provenienti da diverse regioni italiane. Gusto Italia in Tour 2026 arriva in Cilento

Piedimonte Beer Fest: birra, musica live e street food nel Matese

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Da giovedì 25 giugno a domenica 5 luglio 2026, a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, torna la Piedimonte Beer Fest, una festa estiva con birra, street food, musica live e serate all’aperto.

Per il weekend dal 25 al 28 giugno è una delle proposte dell’Alto Casertano: l’atmosfera è quella delle grandi feste di piazza, con stand food & drink, musica e intrattenimento serale. L’ingresso è gratuito e la rassegna continuerà anche nei giorni successivi, fino al primo weekend di luglio.Piedimonte Beer Fest,.

Sagre di Liberi: Tagliata di marchigiana tra le montagne casertane

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Sabato 4 e domenica 5 luglio 2026, a Liberi, in provincia di Caserta, continua il calendario delle Sagre di Liberi 2026, la rassegna gastronomica estiva che anima il paese tra giugno e settembre.

Il weekend sarà dedicato alla Tagliata di marchigiana. Non mancheranno anche altre specialità locali, musica e tavolate in un contesto collinare più fresco rispetto alla città. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026.

Sagra del Cinghiale a Dugenta: tutti i weekend fino a luglio

Anche nel weekend dal 3,4 e 5 luglio 2026 continua la Sagra del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento, una delle feste gastronomiche più conosciute del Sannio.

La sagra si svolge tutti i venerdì, sabato e domenica nel primo periodo estivo, dal 29 maggio al 12 luglio 2026. Il venerdì e il sabato è aperta dalle ore 19:00 alle 23:00, mentre la domenica anche a pranzo, dalle ore 12:00 alle 15:30, e poi di nuovo la sera.

Il menù propone piatti robusti e tradizionali: pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli, strozzapreti e braciata. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Ritorna la Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara vicino Salerno

Da venerdì 3 a mercoledì 8 luglio 2026 si terrà ad Ogliara sulle colline vicino Salerno la edizione 2026 della Sagra delle Pennette all’Ogliarese organizzata da Pro Loco Ogliara. Per sei serate nel centro di Ogliara sarà possibile gustare questo primo piatto di Pennette all’Ogliarese assieme ad altre specialità: Pizzelle di fiori di zucca, melenzane allardiate, panini farciti con gustosa salsiccia oppure con la milza, caponata e per ben coronare la cena, una calda zeppola di Ogliara dalla ricetta segreta.

Da tener presente che le pennette vengono servite prendendole da una forma di parmiggiano tagliata a metà. Tutti gli ingredienti più gustosi e colorati dell’estate campana in un unico piatto: le Pennette all’Ogliarese. Tutte le sere aanche stand per Celiaci e, ogni sera uno spettacolo musicale per il PennettaMusicFest Sagra delle Pennette all’Ogliarese

Altri eventi del weekend tra gusto, borghi e tradizioni Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, visite, degustazioni e tradizioni popolari. Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli e casa fare in Campania nel Weekend

“Vico d’Estate 2026”: il programma degli eventi estivi a Vico Equense

Da giugno a metà settembre 2026 un ricco programma degli eventi estivi programmati dal Comune di Vico Equense per l’estate 2026 e fino alla metà di settembre quando si chiuderà in bellezza con “Pizza a Vico”.

Un programma molto fitto che coinvolgerà la città di Vico Equense e i borghi limitrofi con tanti concerti, spettacoli, eventi teatrali, escursioni, appuntamenti con la buona enogastronomia locale. “Vico d’Estate 2026”:

Metti una Sera in Villa 2026: Gli eventi dell’estate a Sorrento a Villa Fiorentino

Dal 23 giugno al 12 settembre 2026 a Villa Fiorentino, sul corso Italia nel centro di Sorrento, si terrà la rassegna “Metti una sera… in Villa 2026”.

Tre mesi di appuntamenti culturali, quasi tutti con ingresso gratuito, tra concerti, recital, teatro, incontri letterari e spettacoli nella bella Villa Fiorentino nel centro di Sorrento. estate a Sorrento a Villa Fiorentino

“Beato chi le vive”: a Napoli le Feste Patronali fino a ottobre

A Napoli, dal 1° giugno al 17 ottobre 2026, continua “Beato chi le vive”, il calendario delle Feste Patronali 2026 che coinvolge i quartieri della città con messe solenni, processioni, concerti, spettacoli e momenti di festa nelle chiese, nelle piazze e nelle strade.

È una rassegna che racconta bene il legame tra Napoli e le sue tradizioni popolari: non una singola festa, ma un lungo calendario diffuso nelle Municipalità cittadine, utile anche per chi vuole scoprire il lato più autentico dei quartieri. Scopri il programma delle Feste Patronali a Napoli.

Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano

Fino a giovedì 9 luglio 2026 continua a Positano la 34ª edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria della Costiera Amalfitana che quest’anno segue il tema “Parole in libertà”.

Gli incontri si tengono alle ore 21:00 in Piazza Flavio Gioia, con appuntamenti dedicati a libri, attualità, giornalismo e dialogo culturale. Non è un evento gastronomico, ma può essere una bella idea per chi vuole unire una serata in Costiera a un appuntamento culturale all’aperto. Leggi l’approfondimento su Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano.

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