Estate a Corte: ritornano i film sotto le stelle da FOQUS ai Quartieri Spagnoli

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Riapre l’arena estiva di Napoli nella Corte dell’Arte di FOQUS ai Quartieri Spagnoli: dal 30 giugno al 13 settembre 2026. Biglietti a €3,50 per i film italiani ed europei e €5 per le altre proiezioni

Dal 30 giugno al 13 settembre 2026 torna “Estate a Corte” a Napoli, la rassegna di cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli ospitata nella Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, in via Portacarrese a Montecalvario 69. Le proiezioni iniziano alle ore 21:00, con apertura dalle ore 20:00.

Anche quest’anno la corte dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli si trasforma in una sala cinematografica sotto le stelle. La rassegna, curata da Pietro Pizzimento, arriva dopo il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano a FOQUS e accompagnerà l’estate napoletana fino a settembre con proiezioni serali, sezioni tematiche e incontri con registi, attori e autori del cinema contemporaneo.

Estate a Corte 2026: cinema all’aperto a Napoli

Il programma di luglio porta ai Quartieri Spagnoli film d’autore, anteprime, produzioni italiane, cinema europeo e grandi nomi della scena internazionale. Tra i titoli più attesi della stagione figurano anche “La Grazia” di Paolo Sorrentino e “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, previsti nel cartellone estivo.

Programma di luglio 2026 a FOQUS

Martedì 30 giugno 2026 – GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO – Italia, 2026, 105’, regia di Simone Manetti. Durante la serata interverrà il regista Simone Manetti.

– Italia, 2026, 105’, regia di Simone Manetti. Durante la serata interverrà il regista Simone Manetti. Mercoledì 1 luglio 2026 – VITA PRIVATA – Vie privée, Francia, 2025, 105’, regia di Rebecca Zlotowski.

– Vie privée, Francia, 2025, 105’, regia di Rebecca Zlotowski. Giovedì 2 luglio 2026 – LO STRANIERO – L’Étranger, Francia, 2025, 120’, regia di François Ozon.

– L’Étranger, Francia, 2025, 120’, regia di François Ozon. Venerdì 3 luglio 2026 – LE CITTÀ DI PIANURA – Italia/Germania, 2025, 100’, regia di Francesco Sossai.

– Italia/Germania, 2025, 100’, regia di Francesco Sossai. Sabato 4 luglio 2026 – BUGONIA – Regno Unito, 2025, 120’, regia di Yorgos Lanthimos.

– Regno Unito, 2025, 120’, regia di Yorgos Lanthimos. Domenica 5 luglio 2026 – RENTAL FAMILY – Nelle vite degli altri – Rentaru Kazoku, Giappone/U.S.A., 2025, 103’, regia di Hikari.

– Rentaru Kazoku, Giappone/U.S.A., 2025, 103’, regia di Hikari. Martedì 7 luglio 2026 – EDDINGTON – U.S.A., 2025, 145’, regia di Ari Aster. Versione originale con sottotitoli in italiano.

– U.S.A., 2025, 145’, regia di Ari Aster. Versione originale con sottotitoli in italiano. Mercoledì 8 luglio 2026 – LA PIÙ PICCOLA – La petite dernière, Francia/Germania, 2025, 106’, regia di Hafsia Herzi. Drammatico, vietato ai minori di 14 anni.

– La petite dernière, Francia/Germania, 2025, 106’, regia di Hafsia Herzi. Drammatico, vietato ai minori di 14 anni. Giovedì 9 luglio 2026 – AFTER THE HUNT – DOPO LA CACCIA – U.S.A./Italia, 2025, 139’, regia di Luca Guadagnino.

– U.S.A./Italia, 2025, 139’, regia di Luca Guadagnino. Venerdì 10 luglio 2026 – DUSE – Italia/Francia, 2025, 120’, regia di Pietro Marcello.

– Italia/Francia, 2025, 120’, regia di Pietro Marcello. Sabato 11 luglio 2026 – L’ULTIMA MISSIONE – Project Hail Mary, U.S.A., 2026, 156’, regia di Phil Lord.

– Project Hail Mary, U.S.A., 2026, 156’, regia di Phil Lord. Domenica 12 luglio 2026 – HAMNET – Nel nome del figlio – U.S.A., 2025, 125’, regia di Chloé Zhao.

– U.S.A., 2025, 125’, regia di Chloé Zhao. Lunedì 13 luglio 2026 – I PUGNI IN TASCA – Italia, 1965, 107’, regia di Marco Bellocchio.

– Italia, 1965, 107’, regia di Marco Bellocchio. Martedì 14 luglio 2026 – IL FILO DEL RICATTO – Dead Man’s Wire, U.S.A., 2025, 102’, regia di Gus Van Sant. Versione originale con sottotitoli in italiano.

– Dead Man’s Wire, U.S.A., 2025, 102’, regia di Gus Van Sant. Versione originale con sottotitoli in italiano. Mercoledì 15 luglio 2026 – GIOVANI MADRI – Jeunes Mères, Belgio/Francia, 2025, 104’, regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne.

– Jeunes Mères, Belgio/Francia, 2025, 104’, regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Giovedì 16 luglio 2026 – CINQUE SECONDI – Italia, 2025, 105’, regia di Paolo Virzì.

– Italia, 2025, 105’, regia di Paolo Virzì. Sabato 18 luglio 2026 – UN SEMPLICE INCIDENTE – A Simple Accident, Iran/Francia/Lussemburgo, 2025, 101’, regia di Jafar Panahi.

– A Simple Accident, Iran/Francia/Lussemburgo, 2025, 101’, regia di Jafar Panahi. Domenica 19 luglio 2026 – PRIMAVERA – Italia/Francia, 2025, 110’, regia di Damiano Michieletto.

– Italia/Francia, 2025, 110’, regia di Damiano Michieletto. Lunedì 20 luglio 2026 – PRIMAVERA – Italia/Francia, 2025, 110’, regia di Damiano Michieletto.

– Italia/Francia, 2025, 110’, regia di Damiano Michieletto. Martedì 21 luglio 2026 – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI – Left-Handed Girl, Taiwan/Francia/U.S.A./U.K., 2025, 108’, regia di Shih-Ching Tsou. Alle ore 19:00, prima della proiezione, presentazione del libro Momenti di gloria. Il cinema inglese in 200 film dello storico del cinema e critico cinematografico Giuseppe Borrone, edito da Falsopiano Edizioni.

– Left-Handed Girl, Taiwan/Francia/U.S.A./U.K., 2025, 108’, regia di Shih-Ching Tsou. Alle ore 19:00, prima della proiezione, presentazione del libro Momenti di gloria. Il cinema inglese in 200 film dello storico del cinema e critico cinematografico Giuseppe Borrone, edito da Falsopiano Edizioni. Mercoledì 22 luglio 2026 – NOUVELLE VAGUE – Francia, 2025, 106’, regia di Richard Linklater.

– Francia, 2025, 106’, regia di Richard Linklater. Giovedì 23 luglio 2026 – MALAVIA – Italia, 2025, 96’, regia di Nunzia De Stefano. Durante la serata interverranno l’attore Giuseppe “Peppoh” Sica e lo sceneggiatore Giorgio Caruso.

– Italia, 2025, 96’, regia di Nunzia De Stefano. Durante la serata interverranno l’attore Giuseppe “Peppoh” Sica e lo sceneggiatore Giorgio Caruso. Venerdì 24 luglio 2026 – GLI OCCHI DEGLI ALTRI – Italia/Belgio, 2025, 90’, regia di Andrea De Sica.

– Italia/Belgio, 2025, 90’, regia di Andrea De Sica. Sabato 25 luglio 2026 – MARTY SUPREME – U.S.A., 2025, 149’, regia di Josh Safdie.

– U.S.A., 2025, 149’, regia di Josh Safdie. Domenica 26 luglio 2026 – NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA – Eojjeolsuga Eobsda, Corea del Sud, 2025, 139’, regia di Park Chan-wook.

– Eojjeolsuga Eobsda, Corea del Sud, 2025, 139’, regia di Park Chan-wook. Lunedì 27 luglio 2026 – YELLOW LETTERS – Germania/Turchia/Francia, 2026, 127’, regia di Ilker Çatak.

– Germania/Turchia/Francia, 2026, 127’, regia di Ilker Çatak. Martedì 28 luglio 2026 – FATHER MOTHER SISTER BROTHER – U.S.A./Irlanda/Francia, 2025, 110’, regia di Jim Jarmusch. Versione originale con sottotitoli in italiano.

– U.S.A./Irlanda/Francia, 2025, 110’, regia di Jim Jarmusch. Versione originale con sottotitoli in italiano. Mercoledì 29 luglio 2026 – IL CASO 137 – Dossier 137, Francia, 2025, 115’, regia di Dominik Moll.

– Dossier 137, Francia, 2025, 115’, regia di Dominik Moll. Giovedì 30 luglio 2026 – TIENIMI PRESENTE – Italia, 2025, 80’, regia di Alberto Palmiero. Durante la serata interverranno il regista Alberto Palmiero, l’attrice Gaia Nugnes, l’aiuto regista e direttore della fotografia Vincenzo Pezone e il co-sceneggiatore Davide De Rosa.

A breve saranno comunicati anche i titoli di agosto 2026. Il programma potrebbe subire variazioni: prima di andare è sempre utile verificare la disponibilità dei biglietti e l’orario della singola proiezione.

Come arrivare a FOQUS ai Quartieri Spagnoli

FOQUS si trova in via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La zona è comoda per chi arriva dal centro: la stazione Toledo della Metro Linea 1 è tra i riferimenti più semplici per raggiungere l’arena a piedi.

Per chi arriva in scooter o in bici è previsto il parcheggio interno gratuito per bike e scooter. L’area dispone anche di accesso per persone con disabilità, bar e ristorante.

Informazioni Estate a Corte 2026 Dal 30 giugno al 13 settembre 2026 nella Corte dell’Arte di FOQUS, via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli

Proiezioni alle ore 21:00, apertura dalle ore 20:00

Biglietti da €3,50 a €5, salvo diversa indicazione

Maggiori informazioni – FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

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