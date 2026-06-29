Riaprono i Chiostri e la Sacrestia Vasariana della Chiesa Monumentale di San Giovanni a Carbonara

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Dal 25 giugno al 31 luglio, il complesso monumentale riapre gratuitamente al pubblico con la mostra “Polifonie”

Napoli continua a sorprendere cittadini e visitatori con la riscoperta dei suoi luoghi d’arte. Dopo decenni di chiusura, i Chiostri monumentali e la Sacrestia Vasariana della Chiesa Monumentale di San Giovanni a Carbonara tornano fruibili, restituendo alla città uno degli spazi del Rinascimento napoletano. Fino al 31 luglio 2026, il complesso monumentale sarà visitabile gratuitamente.

La riapertura arriva al termine di un’opera di rigenerazione urbana temporanea, nata dalla collaborazione tra vari Enti tra cui Chiesa di Napoli, Comune di Napoli, Soprintendenza, Regione Campania e altri. Un intervento che non rappresenta soltanto il recupero di un bene storico, ma anche l’avvio di una nuova stagione di partecipazione culturale per il territorio.

Il ritorno delle tavole di Vasari nella loro sede originaria

Tra gli elementi più attesi della riapertura c’è il ritorno nella Sacrestia Vasariana delle sedici tavole dipinte da Giorgio Vasari a Roma proprio per San Giovanni a Carbonara. Le opere, che furono portate a Capodimonte durante la Seconda guerra mondiale nel 1941, tornano così nel luogo per cui erano state concepite, ricomponendo una parte fondamentale della storia artistica del complesso.

Il progetto si inserisce nel percorso del MUDD – Museo Diocesano Diffuso di Napoli, promosso dal Cardinale di Napoli e anticipa ulteriori interventi di recupero che interesseranno l’intero complesso monumentale, a partire dal consolidamento e dal restauro del campanile seicentesco. Ricordiamo che interventi del MUDD hanno riguardato la nuova passeggiata che si può fare sui tetti del Duomo di Napoli

In contemporanea con la riapertura degli spazi, prende il via “Polifonie”, la mostra che mette in relazione la memoria rinascimentale della Sacrestia con la sensibilità dell’arte contemporanea. Il percorso espositivo invita il pubblico a leggere San Giovanni a Carbonara non come un monumento immobile, ma come un luogo vivo, capace di accogliere linguaggi diversi e nuove interpretazioni.

Il recupero di uno storico spazio culturale di Napoli

La restituzione dei Chiostri e della Sacrestia Vasariana rappresenta un segnale per l’offerta culturale di Napoli e della Campania. Il complesso di San Giovanni a Carbonara, con la sua stratificazione di storia, arte e spiritualità, si prepara a diventare un punto di riferimento per visite, percorsi culturali ed eventi legati alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

Informazioni utili per la visita

Luogo: Chiesa Monumentale di San Giovanni a Carbonara, via Carbonara 4, Napoli

Chiesa Monumentale di San Giovanni a Carbonara, via Carbonara 4, Napoli Cosa visitare: Chiesa, Chiostri monumentali, Sacrestia Vasariana e mostra “Polifonie”

Chiesa, Chiostri monumentali, Sacrestia Vasariana e mostra “Polifonie” Periodo: fino al 31 luglio 2026 tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 ci sarà l’ingresso gratuito

fino al 31 luglio 2026 tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 ci sarà l’ingresso gratuito Maggiori informazioni MUDD Museo Diocesano Diffuso di Napoli https://muddnapoli.it/luoghi/san-giovanni-a-carbonara/

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