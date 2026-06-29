Gusto Italia in Tour arriva a Marina di Casal Velino, nel Cilento

Arriva in Cilento la festa di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante dell’enogastronomia

Gusto Italia in Tour 2026 arriva a Marina di Casal Velino dal 2 al 12 luglio 2026: una fiera gratuita dedicata ai prodotti tipici italiani e alle tradizioni del territorio, allestita sul Lungomare di Marina di Casal Velino,tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00.

Un appuntamento per chi vuole trascorrere una serata estiva in Cilento passeggiando tra stand gastronomici, creazioni artigianali, spettacoli per bambini e musica popolare. L’ingresso è libero e gratuito.

A Marina di Casal Velino la manifestazione diventa anche un’occasione per vivere il borgo nelle ore più piacevoli della giornata.

Gusto Italia in Tour è una fiera itinerante dedicata al gusto, alle produzioni tipiche, al benessere e alle creazioni. Da anni attraversa alcune delle località del Sud Italia, trasformando piazze, lungomari e centri storici in piccoli percorsi tra sapori e manifattura.

La tappa di Marina di Casal Velino sarà ospitata sul lungomare.

Il cuore di Gusto Italia in Tour resta l’incontro diretto con produttori e artigiani. Chi passeggia tra gli stand potrà scoprire specialità alimentari, prodotti regionali, creazioni, oggetti per la casa, accessori e proposte legate al benessere.

Nel settore gastronomico saranno presenti prodotti provenienti da varie regioni italiane, con sapori che raccontano soprattutto il Sud: dalla Calabria alla Campania, passando per la Puglia.

Gusto Italia in Tour a Marina di Casal Velino: informazioni utili

Quando: dal 2 al 12 luglio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 24:00

dal 2 al 12 luglio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 Dove: Marina di Casal Velino sul Lungomare

Marina di Casal Velino sul Lungomare Biglietti: ingresso libero e gratuito

ingresso libero e gratuito Programma: prodotti tipici italiani, spettacoli di Pulcinella e burattini, musica popolare

prodotti tipici italiani, spettacoli di Pulcinella e burattini, musica popolare Maggiori informazioni:pagina Facebook ufficiale Gusto Italia in Tour

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