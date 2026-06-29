Aperture serali del Museo e Real Bosco di Capodimonte a soli 5 euro

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Quattro aperture serali a luglio 2026 per il Museo di Capodimonte con quasi tutto il museo visitabile e anche degli eventi speciali di danza per il festival Movimentale

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte effettuerà quattro aperture serali a luglio 2026 durante le quali sarà possibile visitare alcuni piani del museo e assistere a spettacoli del festival di danza e videoarte Movimentale con la direzione artistica di Antonello Tudisco.

In particolare, il museo sarà aperto di sera venerdì 3 e sabato 4 luglio, giovedì 23 e venerdì 24 luglio per quattro ore al costo di 5 euro eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge. Gli orari di apertura saranno dalle 19.30-23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30. Il biglietto per i giovani fino al compimento dei 25 anni, anche per le aperture serali, è acquistabile al costo di 2 euro, come nei consueti orari di visita.

Cosa visitare al Museo di Capodimonte nelle 4 aperture serali

Nelle aperture serali del 3, 4, 23 e 24 luglio 2026 saranno visitabili entrambi i piani del Museo, la Galleria delle Porcellane appena inaugurata e le mostre di arte contemporanea da “Emilio Isgrò. Canto Napoli”, a “I segni dei Tempi. Carlo Maria Mariani a Capodimonte”, prorogata all’8 settembre fino a “Capodimonte ricorda Mimmo Jodice”, omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale.

saranno visitabili appena inaugurata e omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale. Nelle serate speciali resterà chiuso il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento. (Ultimo ingresso alle ore 22.30, orario di chiusura della biglietteria.). Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.

Gli eventi del festival di Danza Movimentare previsti gratuitamente

Venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026 negli spazi aperti del cortile del Museo e nei pressi della Palazzina dei Principi antistante la Reggia , le site specific performance Corpi in parabola di Marianna Moccia/FUNA e Celeste Crindi Francesco Marilungo/ KÖRPER ispirate alle opere del museo La parabola dei Ciechi di Bruegel il Vecchio e a La Maddalena di Tiziano.

, le site specific performance Corpi in parabola di Marianna Moccia/FUNA e Celeste Crindi Francesco Marilungo/ KÖRPER ispirate alle opere del museo La parabola dei Ciechi di Bruegel il Vecchio e a La Maddalena di Tiziano. Nelle serate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026 le site specific performance Senza Raggiungermi da Atalanta e Ippomene di Guido Reni di Emma Cianchi/ARTGARAGE e Don’t you hear da Apollo e Marsia di Ribera di Linus Jansner si terranno sempre negli spazi aperti del cortile del Museo e nei pressi della Palazzina dei Principi antistante la Reggia.

Gli eventi di luglio del Festival sono a ingresso gratuito, prenotazione consigliata, scrivendo a movimentalefestival@gmail.com

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