Aperture serali del Museo e Real Bosco di Capodimonte a soli 5 euro

Quattro aperture serali a luglio 2026 per il Museo di Capodimonte con quasi tutto il museo visitabile e anche degli eventi speciali di danza per il festival Movimentale
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte effettuerà quattro aperture serali a luglio 2026 durante le quali sarà possibile visitare alcuni piani del museo e assistere a spettacoli del festival di danza e videoarte Movimentale con la direzione artistica di Antonello Tudisco.
In particolare, il museo sarà aperto di sera venerdì 3 e sabato 4 luglio, giovedì 23 e venerdì 24 luglio per quattro ore al costo di 5 euro eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge. Gli orari di apertura saranno dalle 19.30-23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30. Il biglietto per i giovani fino al compimento dei 25 anni, anche per le aperture serali, è acquistabile al costo di 2 euro, come nei consueti orari di visita.
Cosa visitare al Museo di Capodimonte nelle 4 aperture serali
- Nelle aperture serali del 3, 4, 23 e 24 luglio 2026 saranno visitabili entrambi i piani del Museo, la Galleria delle Porcellane appena inaugurata ele mostre di arte contemporanea da “Emilio Isgrò. Canto Napoli”, a “I segni dei Tempi. Carlo Maria Mariani a Capodimonte”, prorogata all’8 settembre fino a “Capodimonte ricorda Mimmo Jodice”, omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale.
- Nelle serate speciali resterà chiuso il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento. (Ultimo ingresso alle ore 22.30, orario di chiusura della biglietteria.). Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.
Gli eventi del festival di Danza Movimentare previsti gratuitamente
- Venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026 negli spazi aperti del cortile del Museo e nei pressi della Palazzina dei Principi antistante la Reggia, le site specific performance Corpi in parabola di Marianna Moccia/FUNA e Celeste Crindi Francesco Marilungo/ KÖRPER ispirate alle opere del museo La parabola dei Ciechi di Bruegel il Vecchio e a La Maddalena di Tiziano.
- Nelle serate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026 le site specific performance Senza Raggiungermi da Atalanta e Ippomene di Guido Reni di Emma Cianchi/ARTGARAGE e Don’t you hear da Apollo e Marsia di Ribera di Linus Jansner si terranno sempre negli spazi aperti del cortile del Museo e nei pressi della Palazzina dei Principi antistante la Reggia.
Gli eventi di luglio del Festival sono a ingresso gratuito, prenotazione consigliata, scrivendo a movimentalefestival@gmail.com
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