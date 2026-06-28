Sagra degli Antichi Sapori 2026 a Pignataro Maggiore (CE)

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Cinque serate tra cucina contadina, musica popolare e solidarietà per il ritorno della Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Casertano

Da giovedì 2 a lunedì 6 luglio 2026, in località Partignano di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, torna la Sagra degli Antichi Sapori 2026. La manifestazione, arrivata alla 23ª edizione, si svolgerà in Piazza Alcide De Gasperi con cinque serate dedicate ai piatti della tradizione, alla musica e alla solidarietà.

La sagra è organizzata dall’Associazione Insieme per l’Unità dei Popoli APS e da oltre vent’anni richiama tante persone nell’Agro Caleno, trasformando la frazione di Partignano in un grande spazio di incontro tra sapori contadini, volontariato e festa di paese.

Cosa si mangia alla Sagra degli Antichi Sapori

Il cuore della festa resta la cucina semplice e genuina del territorio. Negli stand gastronomici si potranno trovare piatti della tradizione locale e specialità preparate secondo le ricette di famiglia, quelle che nelle sagre vere fanno ancora la differenza.

Tra le proposte più attese ci saranno le pettole e fagioli, il soffritto, i caratteristici guanti, dolce tipico dell’Agro Caleno preparato a mano durante l’evento, e la pizza figliata, dolce tradizionale a base di noci e miele.

Non mancheranno anche specialità molto richieste come porchetta di Ariccia, arrosticini di pecora, mugnoli e salsiccia, pizze cotte nel forno a legna e pizze fritte.

Musica dal vivo e balli di piazza

Accanto al cibo ci sarà spazio anche per l’intrattenimento, con musica dal vivo, balli di piazza e attività per i più piccoli. La Sagra degli Antichi Sapori è pensata come una festa per famiglie, gruppi di amici e per chi vuole trascorrere una serata estiva fuori città senza allontanarsi troppo da Napoli e Caserta.

Il programma musicale della 23ª edizione prevede una serata diversa ogni giorno:

Giovedì 2 luglio 2026 – Sonorità Napoletane: un viaggio nella tradizione musicale partenopea tra melodie classiche e atmosfere popolari.

un viaggio nella tradizione musicale partenopea tra melodie classiche e atmosfere popolari. Venerdì 3 luglio 2026 – Jukebox 70-80-90: le hit più amate degli anni Settanta, Ottanta e Novanta per cantare e ballare in piazza.

le hit più amate degli anni Settanta, Ottanta e Novanta per cantare e ballare in piazza. Sabato 4 luglio 2026 – Duequarti Band: una serata dedicata ai medley della musica italiana.

una serata dedicata ai medley della musica italiana. Domenica 5 luglio 2026 – Almanova Band con Stani Ruggiero: ritmo ed energia per una delle serate centrali della sagra.

ritmo ed energia per una delle serate centrali della sagra. Lunedì 6 luglio 2026 – Sax&Teo: voce, sax e tromba per chiudere la manifestazione con musica di ieri e di oggi.

Sagra degli Antichi Sapori 2026: informazioni utili

Quando: da giovedì 2 a lunedì 6 luglio 2026

da giovedì 2 a lunedì 6 luglio 2026 Dove: Piazza Alcide De Gasperi, località Partignano, Pignataro Maggiore (CE)

Piazza Alcide De Gasperi, località Partignano, Pignataro Maggiore (CE) Cosa trovare: stand gastronomici, piatti tipici, dolci tradizionali, musica dal vivo, balli di piazza e attività per bambini

stand gastronomici, piatti tipici, dolci tradizionali, musica dal vivo, balli di piazza e attività per bambini Info: sito ufficiale Unipopoli e pagina Facebook Insieme per l’Unità dei Popoli APS

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