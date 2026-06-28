Mytilus Fest a Bacoli: ritorna la festa delle cozze e della enogastronomia flegrea

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Tre serate di festa nel porto di Baia per Mytilus Fest

Il 3, 4 e 5 luglio 2026 al Porto di Baia a Bacoli, torna Mytilus Fest la festa della cozza flegrea con cibo, concerti, attività per bambini e kayak tra gli allevamenti. Venerdì, sabato e domenica dalle 18:00, nel Porto di Baia a Bacoli si terrà la terza edizione del Mytilus Fest, una festa dedicata alle cozze di Bacoli, i Mitili dei campi Flegrei

Mytilus Fest sarà uno degli eventi dell’estate a Bacoli sul Porto di Baia dove nel weekend del 3 al 5 luglio non mancherà tanto buon cibo e concerti, musica e visite culturali. I partecipanti troveranno anche le cozze della zona preparate in tutte le versioni possibili, un piatto famoso conosciuto per la sua bontà da millenni e che è stato anche un punto di forza dell’economia locale

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Bacoli, proporrà ai partecipanti ottimi piatti a base dei buoni mitili locali preparati da chef locali. Non mancheranno anche visite guidate presso gli allevamenti della zona. Il programma prevede stand gastronomici con decine di proposte culinarie: dai piatti di cozze alla cucina tipica campana e concerti live ogni sera. Disponibili ampi parcheggi.

Programma Mytilus Fest 2026

Musica live – Direzione artistica di Andrea Tartaglia

Venerdì 3 luglio dalle 21.00

Aprono il concerto gli Zerofiltro

segue un collettivo pensato proprio per il Festival: Mytilus All Stars: Jovine, Caso, Tartaglia con Special guest di Dario Sansone e ‘O Zulù

Sabato 4 luglio dalle 21.00

Apre il concerto . Amy Leah

Segue l’attesissimo concerto di Tommaso Primo, con il suo nuovo disco e dopo di che si ballera’ sulle note di Funkool Orchestra.

Domenica 5 luglio dalle 21.00

Apre il concerto il rapper Mattewh

E si concludera’ la tre giorni con l’energia esplosiva di Ciccio Merolla

Presentano: Francesco Albanese e Margherita Salemme

Area bambini e ragazzi

Laboratori creativi sul riutilizzo dei gusci di cozze, educazione all’economia circolare applicata al mare, narrazioni sulla sostenibilità e consegna ai bambini dell’attestato di ‘Piccolo Ambasciatore del Mare’ certificato FEAMPA Campania. Giochi di un tempo con il Ludobus, divertimento ed animazione con Arcobaleno Animation, villaggi della sicurezza e percorsi ludici con laFondazione Domenico Cirillo. Trasformazione dei prodotti locali in gustose marmellate a cura di Spicchi Flegrei.

Porto di Baia dalle 18.00

Proposte gastronomiche – La Dragonara, A casa vost, Armonì, Bajos, Paccasassi, Poliphemos, Borgo 50, Capo blu, Cargo, Essencia, Favorite, Da Fefè, Home PoA, Hosteria Bugiarda, Kuma 65, Il Testardo, La cucina di Venere, La Dimora di Gea, La Tortuga, Locanda dei re, Mar Limone, Molo Sud, Monkey, Il Cantuccio , Origini, , Riccio, Aguglia, Sazio, Sciardac,e Tribus. Inoltre le proposte dolci di Blamangieri, Guantiera e Materia Prima.

La Dragonara, A casa vost, Armonì, Bajos, Paccasassi, Poliphemos, Borgo 50, Capo blu, Cargo, Essencia, Favorite, Da Fefè, Home PoA, Hosteria Bugiarda, Kuma 65, Il Testardo, La cucina di Venere, La Dimora di Gea, La Tortuga, Locanda dei re, Mar Limone, Molo Sud, Monkey, Il Cantuccio , Origini, , Riccio, Aguglia, Sazio, Sciardac,e Tribus. Inoltre le proposte dolci di Blamangieri, Guantiera e Materia Prima. Area Drink – A cura di N’Artigiana del Birrificio Artigianale Napoletano, Pepsi, Marabà, Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e cantine Carannante

Altri eventi – Durante le giornate del 3 – 4 e 5 luglio:

TOUR alla scoperta della Città Sommersa di Baia e del mare di Bacoli – giro sulla barca con fondo di vetro di Lomar Dreams , alla scoperta di storie, miti e leggende del mare osservando la costa dei Campi Flegrei e di Baia sommersa. Durante il giro sarà possibile osservare gli impianti di mitilicoltura di cozze e ascoltarne la storia.- Prenotazione Obbligatoria . Info, costi e prenotazioni: 379.24.26.496.

giro sulla barca con fondo di vetro di , alla scoperta di storie, miti e leggende del mare osservando la costa dei Campi Flegrei e di Baia sommersa. Durante il giro sarà possibile osservare gli impianti di mitilicoltura di cozze e ascoltarne la storia.- . Info, costi e prenotazioni: 379.24.26.496. Escursione in SUP (Stand Up Paddle) – Esperienza adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al SUP sia a chi ha già dimestichezza con la tavola. Dopo una breve introduzione tecnica e alcuni consigli pratici per acquisire sicurezza e stabilità, si partirà dalla spiaggia di Marina Grande di Bacoli per una pagaiata lungo la costa. La destinazione sarà lo Schiacchetiello, dove sarà possibile concedersi una pausa tra un bagno rigenerante e momenti di relax immersi nella natura. Durante il percorso è prevista una sosta nei pressi degli impianti di mitilicoltura, con l’opportunità di conoscere da vicino la tradizione degli allevamenti di cozze che caratterizza il territorio flegreo.A cura di Spass . Info e prenotazioni: 351.50.44.059.

Esperienza adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al SUP sia a chi ha già dimestichezza con la tavola. Dopo una breve introduzione tecnica e alcuni consigli pratici per acquisire sicurezza e stabilità, si partirà dalla spiaggia di Marina Grande di Bacoli per una pagaiata lungo la costa. La destinazione sarà lo Schiacchetiello, dove sarà possibile concedersi una pausa tra un bagno rigenerante e momenti di relax immersi nella natura. Durante il percorso è prevista una sosta nei pressi degli impianti di mitilicoltura, con l’opportunità di conoscere da vicino la tradizione degli allevamenti di cozze che caratterizza il territorio flegreo.A cura di . Info e prenotazioni: 351.50.44.059. Visita guidata ai centri di depurazione e spedizioni di Bacoli: Mitiliflegrea e Latomare (Eurofish) – Un viaggio alla scoperta delle cozze di Bacoli, delle loro caratteristiche e delle diverse fasi che ne accompagnano la crescita e la lavorazione. Un’esperienza per approfondire la tradizione della mitilicoltura locale, conoscere i segreti di questa antica attività e ripercorrere la storia del celebre “oro nero” che da generazioni rappresenta una delle eccellenze del territorio. Mitiliflegrea: Via Cuma 218, 80070 Bacoli (NA). Info e prenotazioni: 328.44.21.592; – Latomare (Eurofish): Via Lucullo 57, 80070 Bacoli (NA). Info e prenotazioni: 335. 52.94.887

Un viaggio alla scoperta delle cozze di Bacoli, delle loro caratteristiche e delle diverse fasi che ne accompagnano la crescita e la lavorazione. Un’esperienza per approfondire la tradizione della mitilicoltura locale, conoscere i segreti di questa antica attività e ripercorrere la storia del celebre “oro nero” che da generazioni rappresenta una delle eccellenze del territorio. Via Cuma 218, 80070 Bacoli (NA). Info e prenotazioni: 328.44.21.592; – Via Lucullo 57, 80070 Bacoli (NA). Info e prenotazioni: 335. 52.94.887 Baia Experience – Un’immersione virtuale nella storia dell’antica Baia grazie a 27 visori 4K con contenuti a 360°, disponibili in italiano, inglese e tedesco. I visitatori potranno esplorare le suggestive Terme Sommerse di Punta dell’Epitaffio e vivere un’esperienza tra archeologia, tecnologia e mare. Durata dell’esperienza: circa 25 minuti. Prevista una tariffa agevolata dedicata ai partecipanti del Mytilus Fest. Luogo:Piazza De Gasperi, Baia – Bacoli Informazioni. Prenotazione: non necessaria.

Un’immersione virtuale nella storia dell’antica Baia grazie a 27 visori 4K con contenuti a 360°, disponibili in italiano, inglese e tedesco. I visitatori potranno esplorare le suggestive Terme Sommerse di Punta dell’Epitaffio e vivere un’esperienza tra archeologia, tecnologia e mare. Durata dell’esperienza: circa 25 minuti. Luogo:Piazza De Gasperi, Baia – Bacoli Informazioni. Prenotazione: Tour in barca lungo la costa di Baia – Un’escursione in mare a bordo dell’imbarcazione Athena Pescaturismo per esplorare i fondali e i resti dell’antica città sommersa di Baia. Durante la navigazione sarà possibile conoscere da vicino gli impianti di mitilicoltura e le tecniche tradizionali utilizzate per l’allevamento delle cozze nel mare flegreo.

Altri eventi previsti li trovate sul sito ufficiale

Mytilus Fest Facebook a Bacoli

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