Musei del Vomero a Napoli: dal 1° luglio 2026 nuovi orari e 27 ore di apertura in più a settimana

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Dal 1 luglio 2026 cambiano gli orari dei Musei del Vomero a Napoli: più tempo per visitare Certosa di San Martino, Castel Sant’Elmo, Villa Floridiana, Museo Duca di Martina e Museo Novecento, con biglietti invariati.

Dal mercoledì 1 luglio 2026 cambiano gli orari dei Musei del Vomero a Napoli, il polo culturale che riunisce alcuni dei luoghi più belli e panoramici della collina napoletana: Certosa di San Martino, Castel Sant’Elmo e Villa Floridiana, con il Museo Duca di Martina e il Museo Novecento a Napoli.

La novità porta a un aumento complessivo di 27 ore di apertura alla settimana, con 90 minuti in più di visita ogni giorno per ciascun sito.

Musei del Vomero: cosa cambia dal 1 luglio 2026

Il nuovo assetto rende più semplice programmare una visita nei musei della collina del Vomero, soprattutto per chi vuole vedere più luoghi nella stessa giornata senza dover controllare calendari diversi.

Più tempo per la visita: ogni sito avrà 90 minuti di apertura in più al giorno.

ogni sito avrà 90 minuti di apertura in più al giorno. Totale settimanale: 27 ore di apertura in più per il pubblico.

27 ore di apertura in più per il pubblico. Chiusura unificata: dal 30 giugno 2026 il martedì diventa il giorno di chiusura settimanale per Certosa di San Martino, Museo Novecento e Museo Duca di Martina.

dal 30 giugno 2026 il martedì diventa il giorno di chiusura settimanale per Certosa di San Martino, Museo Novecento e Museo Duca di Martina. Aperti tutti i giorni: Castel Sant’Elmo e Parco della Floridiana restano accessibili 7 giorni su 7.

Castel Sant’Elmo e Parco della Floridiana restano accessibili 7 giorni su 7. Biglietti invariati: non cambiano i prezzi di ingresso ai musei.

I nuovi orari dei Musei del Vomero

Dal 1 luglio 2026 gli orari saranno più facili da ricordare, con aperture coordinate tra i diversi luoghi del polo museale. Ecco il riepilogo utile prima della visita.

Certosa di San Martino: aperta tutti i giorni tranne il martedì, dalle 8.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30. Alcuni spazi espositivi aprono alle 9.30.

aperta tutti i giorni tranne il martedì, dalle 8.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30. Alcuni spazi espositivi aprono alle 9.30. Castel Sant’Elmo: aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30.

aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. Parco della Floridiana: accesso gratuito tutti i giorni, fino a un’ora prima del tramonto.

accesso gratuito tutti i giorni, fino a un’ora prima del tramonto. Museo Duca di Martina in Villa Floridiana: aperto tutti i giorni tranne il martedì, dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30.

aperto tutti i giorni tranne il martedì, dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30. Museo Novecento a Napoli: nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo, aperto tutti i giorni tranne il martedì, dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30.

Per chi visita Napoli in estate, il consiglio è di arrivare al Vomero nel pomeriggio e chiudere la giornata con la vista da Castel Sant’Elmo. La luce del tramonto dalla collina è una delle più belle della città.

Biglietti dei Musei del Vomero: prezzi invariati

Nonostante l’ampliamento degli orari, i prezzi dei biglietti restano invariati. Una buona notizia per chi vuole costruire un itinerario culturale completo sulla collina del Vomero senza spendere troppo.

Museo Duca di Martina in Villa Floridiana: €4.

€4. Certosa di San Martino: €6.

€6. Castel Sant’Elmo con Museo Novecento a Napoli: €5 fino alle 16.00; €2,50 dalle 16.00 alle 19.30.

€5 fino alle 16.00; €2,50 dalle 16.00 alle 19.30. Biglietto unico Certosa di San Martino + Castel Sant’Elmo: €9.

Per le riduzioni, le gratuità e l’acquisto online è sempre utile controllare il portale ufficiale dei Musei Italiani o la pagina dei Musei Nazionali del Vomero prima di programmare la visita.

Cosa vedere nei Musei del Vomero a Napoli

I Musei del Vomero riuniscono tre luoghi simbolo della Napoli collinare: Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e Villa Floridiana.

Sono tre luoghi molto diversi tra loro: una fortezza medievale con vista a 360 gradi su Napoli, un grande complesso monastico ricco di arte, presepi, chiostri e memorie cittadine, e una villa storica immersa nel verde del Vomero.

La Certosa di San Martino è uno dei musei più importanti per capire la storia di Napoli, con la celebre sezione presepiale, la Tavola Strozzi, i chiostri e le sale dedicate alle immagini e memorie della città. Castel Sant’Elmo è invece una delle terrazze più scenografiche di Napoli. Dalla sua Piazza d’Armi si vedono il centro storico, Spaccanapoli, il Vesuvio, il porto, Posillipo e le isole nelle giornate più limpide. La Villa Floridiana custodisce il Museo Duca di Martina, dedicato alle arti decorative, con una grande collezione di ceramiche, porcellane e manufatti occidentali e orientali. Il parco resta uno degli spazi verdi più amati dai vomeresi per passeggiare e godersi un momento di tranquillità.

Come organizzare una visita al Vomero

Il Vomero è facilmente raggiungibile con le funicolari e con la metropolitana. Da Piazza Vanvitelli si può arrivare a piedi alla Villa Floridiana, mentre per Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino conviene mettere in conto una passeggiata in salita, breve ma intensa.

Musei del Vomero: orari, prezzi e info utili

Quando: nuovi orari dal mercoledì 1 luglio 2026.

nuovi orari dal mercoledì 1 luglio 2026. Dove: Certosa di San Martino, Castel Sant’Elmo, Villa Floridiana, Museo Duca di Martina e Museo Novecento a Napoli.

Certosa di San Martino, Castel Sant’Elmo, Villa Floridiana, Museo Duca di Martina e Museo Novecento a Napoli. Chiusura settimanale: martedì per Certosa di San Martino, Museo Duca di Martina e Museo Novecento.

martedì per Certosa di San Martino, Museo Duca di Martina e Museo Novecento. Aperti 7 giorni su 7: Castel Sant’Elmo e Parco della Floridiana.

Castel Sant’Elmo e Parco della Floridiana. Biglietti: €4 Museo Duca di Martina; €6 Certosa di San Martino; €5 Castel Sant’Elmo con Museo Novecento fino alle 16.00; €2,50 dalle 16.00; €9 biglietto unico Certosa + Castel Sant’Elmo.

€4 Museo Duca di Martina; €6 Certosa di San Martino; €5 Castel Sant’Elmo con Museo Novecento fino alle 16.00; €2,50 dalle 16.00; €9 biglietto unico Certosa + Castel Sant’Elmo. Info: Musei Nazionali del Vomero.

Maggiori informazioni – Musei Nazionali del Vomero

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