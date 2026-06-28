Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 5 luglio 2026: l’elenco completo

Domenica 5 luglio 2026 torna la “Domenica al Museo”: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Napoli, della Campania e di tutta Italia
Domenica 5 luglio 2026 tornano i musei gratis a Napoli e in Campania grazie alla Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito nei musei, monumenti, gallerie, parchi archeologici, castelli, ville, giardini monumentali e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.
Un’occasione per organizzare una giornata tra arte, archeologia e bellezza, scegliendo tra alcuni dei luoghi della Campania: dal Palazzo Reale di Napoli al MANN, da Capodimonte a Castel Sant’Elmo, dagli Scavi di Pompei a quelli di Ercolano, fino alla Reggia di Caserta, Paestum, Velia e tanti altri siti statali aperti in tutta la regione.
Prima di partire è sempre consigliabile controllare il sito ufficiale del singolo museo, perché alcune aperture potrebbero prevedere prenotazione obbligatoria o consigliata, limitazioni di capienza, percorsi ridotti o condizioni particolari per mostre temporanee e attività speciali.
Musei gratis a Napoli e in Campania il 5 luglio 2026: cosa sapere prima della visita
- Quando: domenica 5 luglio 2026, prima domenica del mese.
- Dove: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali in Campania e in tutta Italia.
- Ingresso: gratuito nei siti statali aderenti.
- Prenotazione: dove prevista dai singoli istituti.
- Consiglio utile: verificare sempre orari, accessi e disponibilità prima di recarsi sul posto.
Anche alcuni musei non statali aperti gratis a Napoli domenica 5 luglio
- Gallerie d’Italia Napoli– Anche le Gallerie d’Italia nella sede di Palazzo Piacentini, in via Toledo, prevedono l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Nelle sale si possono ammirare le collezioni permanenti e capolavori come il Martirio di Sant’Orsola, l’ultima opera del Caravaggio.In questo periodo la mostra OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia
- Museo Madre– Il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli è tra gli spazi culturali da tenere d’occhio per la domenica, con mostre e attività dedicate all’arte contemporanea. Verificare sempre sul sito ufficiale eventuali gratuità, orari e modalità di accesso.
Musei Statali Gratis a Napoli e in Campania il 5 luglio 2026
Di seguito una selezione dei musei statali gratis in Campania domenica 5 luglio 2026, suddivisi per provincia. L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, indicato alla fine dell’articolo.
Musei statali gratis in provincia di Napoli
Napoli e la sua provincia offrono alcuni dei luoghi più richiesti per la Domenica al Museo: musei archeologici, palazzi reali, castelli panoramici, parchi archeologici e siti straordinari tra il centro storico, il Vomero, i Campi Flegrei, Pompei, Ercolano e Capri.
- Palazzo Reale di Napoli– Piazza del Plebiscito, Napoli. Da non perdere anche il Museo Caruso, il primo museo nazionale italiano dedicato al grande tenore.
- Museo e Real Bosco di Capodimonte– Via Miano, Napoli. In questo periodo sono presenti anche la mostra Oltre Caravaggio, le opere di Nicola Samorìe la sala dedicata a Mimmo Jodice.
- Museo Archeologico Nazionale di Napoli– Piazza Museo Nazionale, Napoli. Al MANN sono visitabili anche le mostre su Ivanovič de Rumine e Bazzanie l’esposizione La Sirena e la città.
- Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini– Via Duomo, Napoli.
- Castel Sant’Elmo– Via Tito Angelini, Napoli.- Nuovi orari
- Certosa e Museo di San Martino– Largo San Martino, Napoli. Alla Certosa sono state aperte anche 12 nuove sale dedicate all’Ottocento a Napoli.- Nuovi orari
- Villa Floridiana– Via Domenico Cimarosa, Napoli.- Nuovi orari
- Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes– Riviera di Chiaia, Napoli.In questo periodo a Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Banksy: Passaggio a Napoli” (Chiusura temporanea al pubblico da lunedì 22 giugno a sabato 25 luglio per disinfestazioni agli arredi.)
- Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi– Salita della Grotta, Napoli.
- Crypta Neapolitana– Napoli.
- Certosa di San Giacomo e Museo archeologico nazionale di Capri– Capri.
- Grotta Azzurra– Anacapri.
- Villa Damecuta– Anacapri.
- Museo archeologico della penisola sorrentina “Georges Vallet”– Piano di Sorrento.
- Museo storico archeologico di Nola e area archeologica di San Paolo Belsito– Nola.
- Parco archeologico di Pompei– Area archeologica di Pompei.
- Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale– Boscoreale.
- Parco archeologico di Pompei – Villa Regina– Boscoreale.
- Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis– Torre Annunziata.
- Parco archeologico di Pompei – Villa Arianna– Castellammare di Stabia.
- Parco archeologico di Pompei – Villa San Marco– Castellammare di Stabia.
- Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana e Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”– Castellammare di Stabia.
- Parco archeologico di Ercolano– Area archeologica di Ercolano.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio– Pozzuoli.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia– Bacoli.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma– Pozzuoli.
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia– Bacoli.
Musei statali gratis in provincia di Caserta
In provincia di Caserta, la Domenica al Museo è una buona occasione per visitare la Reggia di Caserta, il suo Parco Reale e tanti siti archeologici dell’antica Campania.
- Reggia di Caserta – Palazzo Reale– Piazza Carlo di Borbone, Caserta.
- Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese– Caserta.
- Anfiteatro campano– Santa Maria Capua Vetere.
- Museo archeologico nazionale dell’antica Capua– Santa Maria Capua Vetere.
- Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae– Alife.
- Museo archeologico nazionale di Calatia– Maddaloni.
- Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum– Teano.
- Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca– Sessa Aurunca.
- Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano– Succivo.
Musei statali gratis in provincia di Salerno
In provincia di Salerno si possono visitare gratuitamente grandi aree archeologiche, musei nazionali e complessi monumentali, da Paestum e Velia fino alla Certosa di Padula.
- Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum– Capaccio Paestum.
- Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale– Capaccio Paestum.
- Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia– Ascea.
- Certosa di San Lorenzo– Padula.
- Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno– Sarno.
- Museo archeologico nazionale di Eboli– Eboli.
- Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano– Pontecagnano Faiano.
- Museo archeologico nazionale di Sala Consilina– Sala Consilina.
- Parco archeologico urbano dell’antica Volcei– Buccino.
- Parco archeologico urbano dell’antica Picentia– Pontecagnano Faiano.
- Teatro romano di Sarno– Sarno.
Musei statali gratis in provincia di Avellino
- Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore– Casalbore.
- Area archeologica di Conza– Conza della Campania.
- Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino– Ariano Irpino.
- Parco archeologico di Aeclanum– Mirabella Eclano.
Musei statali gratis in provincia di Benevento
- Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino– Montesarchio.
- Teatro romano di Benevento– Benevento.
Quali musei scegliere a Napoli e in Campania domenica 5 luglio 2026
Chi vuole restare a Napoli può scegliere tra Palazzo Reale, MANN, Capodimonte, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Villa Floridiana e Villa Pignatelli. Chi invece vuole organizzare una gita fuori porta può puntare su Pompei, Ercolano, i Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, Paestum, Velia o la Certosa di Padula.
La Domenica al Museo è una delle occasioni migliori per riscoprire il patrimonio culturale della Campania senza pagare il biglietto d’ingresso, ma proprio per questo è consigliabile arrivare con anticipo, controllare gli orari aggiornati e verificare eventuali prenotazioni obbligatorie.
Recap Musei gratis a Napoli e in Campania – 5 luglio 2026
- Evento:Domenica al Museo
- Data:domenica 5 luglio 2026
- Dove:musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali di Napoli, Campania e Italia
- Ingresso:gratuito nei siti statali aderenti
- Prenotazione:obbligatoria o consigliata dove prevista dai singoli istituti
- Info ufficiali:consultare sempre il Ministero della Cultura e i siti dei singoli musei
Maggiori informazioni
- Numero verde Ministero della Cultura:800 99 11 99
- Elenco ufficiale aggiornato:Ministero della Cultura – Tutti i siti visitabili in Campania domenica 5 luglio 2026 (alcuni su prenotazione e/o richiesta)
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