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Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 5 luglio 2026: l’elenco completo

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© Foto di Claudio Poggio su Unsplash

Domenica 5 luglio 2026 torna la “Domenica al Museo”: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Napoli, della Campania e di tutta Italia

 

 

Domenica 5 luglio 2026 tornano i musei gratis a Napoli e in Campania grazie alla Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito nei musei, monumenti, gallerie, parchi archeologici, castelli, ville, giardini monumentali e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Un’occasione per organizzare una giornata tra arte, archeologia e bellezza, scegliendo tra alcuni dei luoghi della Campania: dal Palazzo Reale di Napoli al MANN, da Capodimonte a Castel Sant’Elmo, dagli Scavi di Pompei a quelli di Ercolano, fino alla Reggia di Caserta, Paestum, Velia e tanti altri siti statali aperti in tutta la regione.

Foto di Ilenia F. su Unsplash

Prima di partire è sempre consigliabile controllare il sito ufficiale del singolo museo, perché alcune aperture potrebbero prevedere prenotazione obbligatoria o consigliata, limitazioni di capienza, percorsi ridotti o condizioni particolari per mostre temporanee e attività speciali.

Musei gratis a Napoli e in Campania il 5 luglio 2026: cosa sapere prima della visita

  • Quando: domenica 5 luglio 2026, prima domenica del mese.
  • Dove: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali in Campania e in tutta Italia.
  • Ingresso: gratuito nei siti statali aderenti.
  • Prenotazione: dove prevista dai singoli istituti.
  • Consiglio utile: verificare sempre orari, accessi e disponibilità prima di recarsi sul posto.

Anche alcuni musei non statali aperti gratis a Napoli domenica 5 luglio 

Musei Statali Gratis a Napoli e in Campania il 5 luglio 2026

Di seguito una selezione dei musei statali gratis in Campania domenica 5 luglio 2026, suddivisi per provincia. L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, indicato alla fine dell’articolo.

Musei statali gratis in provincia di Napoli

Palazzo Reale Napoli

© Napoli da Vivere

Napoli e la sua provincia offrono alcuni dei luoghi più richiesti per la Domenica al Museo: musei archeologici, palazzi reali, castelli panoramici, parchi archeologici e siti straordinari tra il centro storico, il Vomero, i Campi Flegrei, Pompei, Ercolano e Capri.

Musei statali gratis in provincia di Caserta

Foto di Claudio Poggio su Unsplash

In provincia di Caserta, la Domenica al Museo è una buona occasione per visitare la Reggia di Caserta, il suo Parco Reale e tanti siti archeologici dell’antica Campania.

  • Reggia di Caserta – Palazzo Reale– Piazza Carlo di Borbone, Caserta.
  • Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese– Caserta.
  • Anfiteatro campano– Santa Maria Capua Vetere.
  • Museo archeologico nazionale dell’antica Capua– Santa Maria Capua Vetere.
  • Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae– Alife.
  • Museo archeologico nazionale di Calatia– Maddaloni.
  • Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum– Teano.
  • Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca– Sessa Aurunca.
  • Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano– Succivo.

Musei statali gratis in provincia di Salerno

Foto di Giovanni Santa su Unsplash

In provincia di Salerno si possono visitare gratuitamente grandi aree archeologiche, musei nazionali e complessi monumentali, da Paestum e Velia fino alla Certosa di Padula.

  • Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum– Capaccio Paestum.
  • Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale– Capaccio Paestum.
  • Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia– Ascea.
  • Certosa di San Lorenzo– Padula.
  • Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno– Sarno.
  • Museo archeologico nazionale di Eboli– Eboli.
  • Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano– Pontecagnano Faiano.
  • Museo archeologico nazionale di Sala Consilina– Sala Consilina.
  • Parco archeologico urbano dell’antica Volcei– Buccino.
  • Parco archeologico urbano dell’antica Picentia– Pontecagnano Faiano.
  • Teatro romano di Sarno– Sarno.

Musei statali gratis in provincia di Avellino

  • Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore– Casalbore.
  • Area archeologica di Conza– Conza della Campania.
  • Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino– Ariano Irpino.
  • Parco archeologico di Aeclanum– Mirabella Eclano.

Musei statali gratis in provincia di Benevento

© Napoli da Vivere

  • Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino– Montesarchio.
  • Teatro romano di Benevento– Benevento.

Quali musei scegliere a Napoli e in Campania domenica 5 luglio 2026

Chi vuole restare a Napoli può scegliere tra Palazzo RealeMANNCapodimonteCastel Sant’ElmoCertosa di San MartinoVilla Floridiana e Villa Pignatelli. Chi invece vuole organizzare una gita fuori porta può puntare su PompeiErcolano, i Campi Flegrei, la Reggia di CasertaPaestumVelia o la Certosa di Padula.

La Domenica al Museo è una delle occasioni migliori per riscoprire il patrimonio culturale della Campania senza pagare il biglietto d’ingresso, ma proprio per questo è consigliabile arrivare con anticipo, controllare gli orari aggiornati e verificare eventuali prenotazioni obbligatorie.

Recap Musei gratis a Napoli e in Campania – 5 luglio 2026

  • Evento:Domenica al Museo
  • Data:domenica 5 luglio 2026
  • Dove:musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali di Napoli, Campania e Italia
  • Ingresso:gratuito nei siti statali aderenti
  • Prenotazione:obbligatoria o consigliata dove prevista dai singoli istituti
  • Info ufficiali:consultare sempre il Ministero della Cultura e i siti dei singoli musei

Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


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