Cinema di sera all’aperto a 5 € nei Giardini di Villa Bruno | Programma completo

Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 torna Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano: film sotto le stelle, ospiti del cinema italiano e biglietti a 5 euro nella storica arena estiva di Arci Movie.
Cinema sotto le stelle a Villa Bruno
Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 proiezioni alle 21:15. Biglietto intero €5, ridotto soci Arci €4.
Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 torna Cinema intorno al Vesuvio, la storica rassegna estiva di Arci Movie che porta il grande cinema all’aperto nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel cuore del Miglio d’Oro. La rassegna arriva alla sua XXXIII edizione e propone un mese di film italiani e internazionali, con proiezioni serali alle 21:15 e un biglietto popolare: €5 intero e €4 ridotto per i soci Arci.
Villa Bruno è una villa storica, facilmente raggiungibile da Napoli e dai comuni vicini, che d’estate diventa una vera arena sotto le stelle.
Programma Cinema intorno al Vesuvio 2026
Il calendario propone proiezioni quasi ogni sera, tutte con inizio alle 21:15. Il programma potrà essere aggiornato dagli organizzatori, ma al momento sono previsti questi film:
- 1 luglio 2026 | 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio
- 2 luglio 2026 | 21:15 – La gioia
- 3 luglio 2026 | 21:15 – Cime Tempestose
- 4 luglio 2026 | 21:15 – Il bene comune
- 5 luglio 2026 | 21:15 – Era
- 8 luglio 2026 | 21:15 – Millenium Actress
- 9 luglio 2026 | 21:15 – The Drama – Un segreto è per sempre
- 10 luglio 2026 | 21:15 – The Drama – Un segreto è per sempre
- 11 luglio 2026 | 21:15 – La grazia
- 12 luglio 2026 | 21:15 – Marty Supreme
- 13 luglio 2026 | 21:15 – Amarga Navidad
- 14 luglio 2026 | 21:15 – Mi batte il corazon
- 15 luglio 2026 | 21:15 – La salita
- 16 luglio 2026 | 21:15 – A cena con il dittatore
- 18 luglio 2026 | 21:15 – Le cose non dette
- 19 luglio 2026 | 21:15 – Le cose non dette
- 23 luglio 2026 | 21:15 – Lavoreremo da grandi
- 24 luglio 2026 | 21:15 – Lavoreremo da grandi
- 25 luglio 2026 | 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin
- 26 luglio 2026 | 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin
- 29 luglio 2026 | 21:15 – Una battaglia dopo l’altra
- 30 luglio 2026 | 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri
- 31 luglio 2026 | 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri
- 1 agosto 2026 | 21:15 – Il maestro
- 2 agosto 2026 | 21:15 – Il maestro
Gli ospiti della rassegna a Villa Bruno
Una delle cose più belle di Cinema intorno al Vesuvio è la possibilità di vedere i film in un clima diverso dalla classica sala: si arriva prima, ci si siede nel verde di Villa Bruno e spesso si ascoltano racconti, retroscena e dialoghi con chi il cinema lo fa o lo racconta.
Tra gli incontri già annunciati ci sono:
- 1 luglio 2026 – Michele Carbone e Evelina Christillin
- 2 luglio 2026 – Nicolangelo Gerolmini
- 4 luglio 2026 – Rocco Papaleo e Teresa Saponangelo
- 5 luglio 2026 – Vincenzo Marra e Dalia Frediani
- 8 luglio 2026 – Giorgio Amitrano
- 11 luglio 2026 – Conchita Sannino e Milva Marigliano
- 14 luglio 2026 – Peppe Iodice e Francesco Prisco
- 15 luglio 2026 – Mariano Rigillo
Dove si trova Villa Bruno e come arrivare
Villa Bruno si trova in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano. È una delle ville vesuviane del Miglio d’Oro e ospita spesso eventi culturali, rassegne e spettacoli all’aperto.
Chi parte da Napoli può raggiungere San Giorgio a Cremano anche con i collegamenti vesuviani e poi proseguire verso Villa Bruno.
Cinema intorno al Vesuvio 2026: recap rapido
- Periodo: dal 1 luglio al 2 agosto 2026
- Luogo: Villa Bruno, San Giorgio a Cremano
- Orario: proiezioni alle 21:15
- Prezzi: €5 intero, €4 ridotto soci Arci
- Info: pagina ufficiale Cinema intorno al Vesuvio
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