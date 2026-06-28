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Cinema di sera all’aperto a 5 € nei Giardini di Villa Bruno | Programma completo

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Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 torna Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano: film sotto le stelle, ospiti del cinema italiano e biglietti a 5 euro nella storica arena estiva di Arci Movie.

 

Cinema sotto le stelle a Villa Bruno

Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 proiezioni alle 21:15. Biglietto intero €5, ridotto soci Arci €4.

Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 torna Cinema intorno al Vesuvio, la storica rassegna estiva di Arci Movie che porta il grande cinema all’aperto nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel cuore del Miglio d’Oro. La rassegna arriva alla sua XXXIII edizione e propone un mese di film italiani e internazionali, con proiezioni serali alle 21:15 e un biglietto popolare: €5 intero e €4 ridotto per i soci Arci.

Villa Bruno è una villa storica, facilmente raggiungibile da Napoli e dai comuni vicini, che d’estate diventa una vera arena sotto le stelle.

Programma Cinema intorno al Vesuvio 2026

Cinema intorno al Vesuvio 2026 a Villa Bruno San Giorgio a Cremano

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Il calendario propone proiezioni quasi ogni sera, tutte con inizio alle 21:15. Il programma potrà essere aggiornato dagli organizzatori, ma al momento sono previsti questi film:

  • 1 luglio 2026 | 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio
  • 2 luglio 2026 | 21:15 – La gioia
  • 3 luglio 2026 | 21:15 – Cime Tempestose
  • 4 luglio 2026 | 21:15 – Il bene comune
  • 5 luglio 2026 | 21:15 – Era
  • 8 luglio 2026 | 21:15 – Millenium Actress
  • 9 luglio 2026 | 21:15 – The Drama – Un segreto è per sempre
  • 10 luglio 2026 | 21:15 – The Drama – Un segreto è per sempre
  • 11 luglio 2026 | 21:15 – La grazia
  • 12 luglio 2026 | 21:15 – Marty Supreme
  • 13 luglio 2026 | 21:15 – Amarga Navidad
  • 14 luglio 2026 | 21:15 – Mi batte il corazon
  • 15 luglio 2026 | 21:15 – La salita
  • 16 luglio 2026 | 21:15 – A cena con il dittatore
  • 18 luglio 2026 | 21:15 – Le cose non dette
  • 19 luglio 2026 | 21:15 – Le cose non dette
  • 23 luglio 2026 | 21:15 – Lavoreremo da grandi
  • 24 luglio 2026 | 21:15 – Lavoreremo da grandi
  • 25 luglio 2026 | 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin
  • 26 luglio 2026 | 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin
  • 29 luglio 2026 | 21:15 – Una battaglia dopo l’altra
  • 30 luglio 2026 | 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri
  • 31 luglio 2026 | 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri
  • 1 agosto 2026 | 21:15 – Il maestro
  • 2 agosto 2026 | 21:15 – Il maestro

Gli ospiti della rassegna a Villa Bruno

Ospiti Cinema intorno al Vesuvio 2026 Villa Bruno

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Una delle cose più belle di Cinema intorno al Vesuvio è la possibilità di vedere i film in un clima diverso dalla classica sala: si arriva prima, ci si siede nel verde di Villa Bruno e spesso si ascoltano racconti, retroscena e dialoghi con chi il cinema lo fa o lo racconta.

Tra gli incontri già annunciati ci sono:

  • 1 luglio 2026 – Michele Carbone e Evelina Christillin
  • 2 luglio 2026 – Nicolangelo Gerolmini
  • 4 luglio 2026 – Rocco Papaleo e Teresa Saponangelo
  • 5 luglio 2026 – Vincenzo Marra e Dalia Frediani
  • 8 luglio 2026 – Giorgio Amitrano
  • 11 luglio 2026 – Conchita Sannino e Milva Marigliano
  • 14 luglio 2026 – Peppe Iodice e Francesco Prisco
  • 15 luglio 2026 – Mariano Rigillo

Dove si trova Villa Bruno e come arrivare

Villa Bruno si trova in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano. È una delle ville vesuviane del Miglio d’Oro e ospita spesso eventi culturali, rassegne e spettacoli all’aperto.

Chi parte da Napoli può raggiungere San Giorgio a Cremano anche con i collegamenti vesuviani e poi proseguire verso Villa Bruno.

Cinema intorno al Vesuvio 2026: recap rapido

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

 


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