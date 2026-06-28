Cinema di sera all’aperto a 5 € nei Giardini di Villa Bruno | Programma completo

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Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 torna Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano: film sotto le stelle, ospiti del cinema italiano e biglietti a 5 euro nella storica arena estiva di Arci Movie.

Cinema sotto le stelle a Villa Bruno Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 proiezioni alle 21:15. Biglietto intero €5, ridotto soci Arci €4.

Dal 1 luglio al 2 agosto 2026 torna Cinema intorno al Vesuvio, la storica rassegna estiva di Arci Movie che porta il grande cinema all’aperto nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel cuore del Miglio d’Oro. La rassegna arriva alla sua XXXIII edizione e propone un mese di film italiani e internazionali, con proiezioni serali alle 21:15 e un biglietto popolare: €5 intero e €4 ridotto per i soci Arci.

Villa Bruno è una villa storica, facilmente raggiungibile da Napoli e dai comuni vicini, che d’estate diventa una vera arena sotto le stelle.

Programma Cinema intorno al Vesuvio 2026

Il calendario propone proiezioni quasi ogni sera, tutte con inizio alle 21:15. Il programma potrà essere aggiornato dagli organizzatori, ma al momento sono previsti questi film:

1 luglio 2026 | 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio

– Hamnet – Nel nome del figlio 2 luglio 2026 | 21:15 – La gioia

– La gioia 3 luglio 2026 | 21:15 – Cime Tempestose

– Cime Tempestose 4 luglio 2026 | 21:15 – Il bene comune

– Il bene comune 5 luglio 2026 | 21:15 – Era

– Era 8 luglio 2026 | 21:15 – Millenium Actress

– Millenium Actress 9 luglio 2026 | 21:15 – The Drama – Un segreto è per sempre

– The Drama – Un segreto è per sempre 10 luglio 2026 | 21:15 – The Drama – Un segreto è per sempre

– The Drama – Un segreto è per sempre 11 luglio 2026 | 21:15 – La grazia

– La grazia 12 luglio 2026 | 21:15 – Marty Supreme

– Marty Supreme 13 luglio 2026 | 21:15 – Amarga Navidad

– Amarga Navidad 14 luglio 2026 | 21:15 – Mi batte il corazon

– Mi batte il corazon 15 luglio 2026 | 21:15 – La salita

– La salita 16 luglio 2026 | 21:15 – A cena con il dittatore

– A cena con il dittatore 18 luglio 2026 | 21:15 – Le cose non dette

– Le cose non dette 19 luglio 2026 | 21:15 – Le cose non dette

– Le cose non dette 23 luglio 2026 | 21:15 – Lavoreremo da grandi

– Lavoreremo da grandi 24 luglio 2026 | 21:15 – Lavoreremo da grandi

– Lavoreremo da grandi 25 luglio 2026 | 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin

– Il mago del Cremlino – Le origini di Putin 26 luglio 2026 | 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin

– Il mago del Cremlino – Le origini di Putin 29 luglio 2026 | 21:15 – Una battaglia dopo l’altra

– Una battaglia dopo l’altra 30 luglio 2026 | 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri

– Rental Family – Nelle vite degli altri 31 luglio 2026 | 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri

– Rental Family – Nelle vite degli altri 1 agosto 2026 | 21:15 – Il maestro

– Il maestro 2 agosto 2026 | 21:15 – Il maestro

Gli ospiti della rassegna a Villa Bruno

Una delle cose più belle di Cinema intorno al Vesuvio è la possibilità di vedere i film in un clima diverso dalla classica sala: si arriva prima, ci si siede nel verde di Villa Bruno e spesso si ascoltano racconti, retroscena e dialoghi con chi il cinema lo fa o lo racconta.

Tra gli incontri già annunciati ci sono:

1 luglio 2026 – Michele Carbone e Evelina Christillin

– Michele Carbone e Evelina Christillin 2 luglio 2026 – Nicolangelo Gerolmini

– Nicolangelo Gerolmini 4 luglio 2026 – Rocco Papaleo e Teresa Saponangelo

– Rocco Papaleo e Teresa Saponangelo 5 luglio 2026 – Vincenzo Marra e Dalia Frediani

– Vincenzo Marra e Dalia Frediani 8 luglio 2026 – Giorgio Amitrano

– Giorgio Amitrano 11 luglio 2026 – Conchita Sannino e Milva Marigliano

– Conchita Sannino e Milva Marigliano 14 luglio 2026 – Peppe Iodice e Francesco Prisco

– Peppe Iodice e Francesco Prisco 15 luglio 2026 – Mariano Rigillo

Dove si trova Villa Bruno e come arrivare

Villa Bruno si trova in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano. È una delle ville vesuviane del Miglio d’Oro e ospita spesso eventi culturali, rassegne e spettacoli all’aperto.

Chi parte da Napoli può raggiungere San Giorgio a Cremano anche con i collegamenti vesuviani e poi proseguire verso Villa Bruno.

Cinema intorno al Vesuvio 2026: recap rapido Periodo: dal 1 luglio al 2 agosto 2026

dal 1 luglio al 2 agosto 2026 Luogo: Villa Bruno, San Giorgio a Cremano

Villa Bruno, San Giorgio a Cremano Orario: proiezioni alle 21:15

proiezioni alle 21:15 Prezzi: €5 intero, €4 ridotto soci Arci

€5 intero, €4 ridotto soci Arci Info: pagina ufficiale Cinema intorno al Vesuvio

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