Casavecchia & Pallagrello Wine Festival 2026 a Pontelatone (CE)

PH Facebook Casavecchia & Pallagrello Wine Festival

Avvertenza: l’evento prevede degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+)

Dal 3 al 5 luglio 2026 torna nel centro storico di Pontelatone il Casavecchia & Pallagrello Wine Festival: tre serate nell’Alto Casertano tra vini del territorio, cucina locale, musica, masterclass e ingresso gratuito.

Dal 3 al 5 luglio 2026 il Centro Storico di Pontelatone, in provincia di Caserta, ospita una nuova edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, una delle feste del vino più attese dell’Alto Casertano.

L’ingresso è gratuito e il borgo si animerà con 18 cantine, area food, musica dal vivo, incontri, masterclass e percorsi dedicati ai vitigni Casavecchia e Pallagrello, due nomi della tradizione vitivinicola casertana.

Casavecchia & Pallagrello Wine Festival a Pontelatone

Il festival si svolge nel cuore di Pontelatone, piccolo borgo dell’Alto Casertano ai piedi del Monte Friento, non lontano da Vitulazio e Caserta.

Il protagonista principale è il Casavecchia di Pontelatone, vitigno antico legato alla storia agricola della zona, affiancato dal Pallagrello, nelle sue diverse espressioni. Passeggiare tra le strade del borgo diventa così un modo semplice per conoscere cantine, produttori e prodotti tipici dell’Alto Casertano.

Vino, food e musica nel borgo dell’Alto Casertano

Durante le tre giornate saranno presenti cantine e aziende agricole, con un percorso che unisce area wine, area food e momenti di approfondimento. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le masterclass dedicate ai vini e ai formaggi, il convegno sul rapporto tra vino e territorio e le serate musicali in Piazza Cutillo.

Accanto al vino ci sarà spazio per mozzarella di bufala, formaggi, carni dell’Alto Casertano, prodotti da forno, dolci tipici e cucina del territorio. Una formula semplice, molto adatta a chi vuole passare una serata all’aperto senza allontanarsi troppo da Caserta e Napoli.

Il programma del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival 2026

Avvertenza: l’evento prevede degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni (18+)

Venerdì 3 luglio 2026

Ore 19:00 – Masterclass “Vitigni Reali e Formaggi d’Eccellenza” presso Il Wengé, Piazza Municipio, con Andrea Amadei, Antonella Amodio e Manuel Lombardi. Quota di partecipazione: €25 . Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info WhatsApp: 351 3172715 .

– Masterclass “Vitigni Reali e Formaggi d’Eccellenza” presso Il Wengé, Piazza Municipio, con Andrea Amadei, Antonella Amodio e Manuel Lombardi. Quota di partecipazione: . Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info WhatsApp: . Ore 20:00 – Apertura Area Wine, Area Food e Area Experience.

– Apertura Area Wine, Area Food e Area Experience. Ore 20:00 – Live degli Almanova Band in Piazza Cutillo.

Sabato 4 luglio 2026

Ore 17:00 – Convegno “Pontelatone: il vino come identità del territorio” presso la Cappella Ex Congrega.

– Convegno “Pontelatone: il vino come identità del territorio” presso la Cappella Ex Congrega. A seguire – Inaugurazione della tabella storico-culturale in Via Torre.

– Inaugurazione della tabella storico-culturale in Via Torre. Ore 20:00 – Apertura Area Wine, Area Food e Area Experience.

– Apertura Area Wine, Area Food e Area Experience. Ore 20:00 – ZTL Live Band in Piazza Cutillo e Beat Bubble nel Giardino del Casavecchia & Pallagrello, in Via Torre.

Domenica 5 luglio 2026

Ore 9:30 – Raduno Auto Storiche.

– Raduno Auto Storiche. Ore 10:00 – Convegno “Alcol e Motori” presso la Cappella Ex Congrega.

– Convegno “Alcol e Motori” presso la Cappella Ex Congrega. Ore 19:00 – Apertura Area Wine, Area Food e Area Experience.

– Apertura Area Wine, Area Food e Area Experience. Ore 19:00 – Live O Rom in Piazza Cutillo e Jen’s Groove nel Giardino del Casavecchia & Pallagrello, in Via Torre.

Le aree del festival a Pontelatone

Il festival sarà diviso in più aree, così da permettere ai visitatori di muoversi tra degustazioni, cucina, musica e momenti culturali nel centro storico di Pontelatone.

Area Wine in Piazza Cavour con 18 cantine:

Alois, Canestrini, Cantina Civittolo, Cantina di Lisandro, Domus Vinaria, Il Verro, Le Fontanelle, Le Ghiandaie, Masseria I Monaci, Masseria Piccirillo, Ripa di Prea, Scaramuzzo, Sclavia, Selvanova, Sergio Sagliocco, Vestini Campagnano, Vigne Chigi, Viticoltori del Casavecchia.

Area Food in Piazza Cutillo con prodotti del territorio:

Mozzarella di Bufala Campana DOP e formaggi tipici – Antica Casella & La Baronia.

Carni dell’Alto Casertano – Braceria Caudinum.

Cucina del territorio – Agriturismo Le Fontanelle & Casale La Monticella.

Specialità locali – A’ Patricella & Favilla Sound Truck.

Taralli, prodotti da forno e dolci tipici – Biscottificio Cirillo & Panificio Fratelli Caputo.

Area Experience in Piazza Cavour:

Documentario sui vitigni Casavecchia e Pallagrello e mostra fotografica.

Come arrivare a Pontelatone da Napoli e Caserta

Pontelatone si trova in provincia di Caserta, nell’Alto Casertano. Per chi arriva da Napoli, l’uscita autostradale consigliata è Santa Maria Capua Vetere; per chi arriva da Roma, l’uscita più comoda è Capua.

Sono previsti parcheggi gratuiti. Per una serata più tranquilla, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, conviene arrivare con un po’ di anticipo e raggiungere a piedi le aree del centro storico.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Pontelatone APS, realtà che negli anni ha contribuito alla valorizzazione del borgo e delle sue tradizioni. La Pro Loco Pontelatone APS ha ricevuto anche il riconoscimento di “Evento di Qualità” conferito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia presso il Senato della Repubblica.

Casavecchia & Pallagrello Wine Festival 2026: informazioni pratiche

Quando: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio 2026.

venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio 2026. Dove: Centro Storico di Pontelatone, provincia di Caserta.

Centro Storico di Pontelatone, provincia di Caserta. Biglietti: ingresso gratuito. Masterclass “Vitigni Reali e Formaggi d’Eccellenza” a pagamento, quota €25, con prenotazione obbligatoria.

ingresso gratuito. Masterclass “Vitigni Reali e Formaggi d’Eccellenza” a pagamento, quota €25, con prenotazione obbligatoria. Info: Casavecchia Wine Festival – Pro Loco Pontelatone.

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