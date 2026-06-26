Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 25 al 28 giugno 2026

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Sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, spettacoli e idee per una gita fuori Napoli: ecco gli eventi in Campania questo weekend, da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026

Cerchi eventi in Campania questo weekend? Da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026 ci sono tante idee per uscire fuori Napoli: sagre, feste del gusto, visite guidate, archeologia, concerti, spettacoli e appuntamenti nei borghi della regione.

In questa guida trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, organizzata per tema, così puoi scegliere rapidamente l’evento più adatto: una sagra, una visita culturale, una serata a teatro o una gita tra mare, borghi e siti archeologici.

Prima di partire, consigliamo sempre di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend

Il weekend dal 25 al 28 giugno 2026 è ricco di appuntamenti per chi vuole muoversi in Campania. Si può scegliere tra sagre in provincia di Avellino, Salerno, Caserta e Benevento, visite nei siti archeologici vesuviani, rassegne teatrali, concerti panoramici e mostre da vedere con più calma.

Per chi resta in città, resta utile anche la guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli. Qui, invece, ci concentriamo sugli appuntamenti fuori città e sulle idee più interessanti in Campania.

Di seguito gli eventi che segnaliamo per il weekend in Campania, divisi tra sagre e feste, visite guidate e appuntamenti culturali, concerti e spettacoli, mostre e altre idee per una gita fuori Napoli.

Sagre e feste in Campania nel weekend Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono molte feste popolari e appuntamenti gastronomici. È il momento giusto per scoprire borghi e paesi della regione, soprattutto se cerchi una serata semplice tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

Gusto Italia in Tour a Vietri sul Mare: tipicità italiane e artigianato

Fino a domenica 28 giugno 2026, a Vietri sul Mare, continua Gusto Italia in Tour, la fiera itinerante dedicata alle tipicità italiane, all’enogastronomia e alle tradizioni artigiane. Gli stand sono allestiti nella zona di Marina di Vietri sul Mare, tra via Colombo e il Lungofiume, con apertura dalle ore 17:00 alle ore 24:00. L’ingresso è libero e gratuito, ideale per una passeggiata serale tra sapori regionali, prodotti artigianali e atmosfera di Costiera Amalfitana.

È una tappa comoda anche per chi vuole abbinare la festa a un giro nel borgo famoso per la ceramica artistica. In programma ci sono prodotti tipici, artigianato, spettacoli di Pulcinella, burattini e musica popolare. Leggi l’approfondimento su Gusto Italia in Tour a Vietri sul Mare.

Mare in Fest a Portici: eventi gratuiti tra mare, musica e street food

Fino a domenica 28 giugno 2026, sul lungomare di Portici, presso il Parco a Mare, continua Mare in Fest 2026, il grande villaggio estivo ad ingresso gratuito dedicato a street food, spettacoli, musica e attività all’aperto. Il villaggio apre ogni sera dalle ore 18:00 fino a mezzanotte e propone aree food, zone market, una piazza musicale, spazi per bambini, arena spettacoli e tanti appuntamenti pensati per vivere il mare anche di sera.

A Portici ci saranno stand gastronomici e artigianali, intrattenimento e spettacoli gratuiti. Per chi vuole approfondire programma e dettagli può leggere il nostro articolo dedicato a Mare in Fest 2026 a Portici.

Sagra della Melanzana a Marigliano: cibo e musica a ingresso gratuito

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026, a Marigliano, nel Parco Busiello di via Vignariello, nella frazione Miuli, torna la Sagra della Melanzana, arrivata alla sua 17ª edizione. È una festa amata nella zona perché unisce cucina popolare, ricette a base di melanzane, musica e momenti di socialità.

L’ingresso è gratuito e ogni sera sono previsti intrattenimento musicale, stand gastronomici e attività pensate anche per chi arriva in famiglia. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Melanzana a Marigliano.

Sagra della Pizzonta a Calvi Risorta: pizza fritta, musica e spettacoli

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026 torna a Calvi Risorta, in provincia di Caserta, la Sagra della Pizzonta, una festa dedicata a una specialità semplice e buonissima: una pizza fritta locale servita calda e proposta in diverse varianti.

La manifestazione si svolge nella zona della Lottizzazione San Nicola e prevede tre serate con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento Scopri la Sagra della Pizzonta a Calvi Risorta.

Sagre di Liberi: 14 weekend di sagre tra le montagne casertane

Nel casertano proseguono le Sagre di Liberi 2026, in un paese immerso nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Anche quest’anno il calendario propone 14 sagre diverse, dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni sabato e domenica.

Nel weekend 27 e 28 giugno 2026 la festa è dedicata al Philly chees steak pork. Ogni fine settimana cambia la specialità: dalla Pancetta alla Zingara alla Pasta e Fagioli, dagli arrosticini con caciocavallo impiccato agli gnocchi al forno, sempre con musica e atmosfera conviviale. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026

La Sagra del Cinghiale a Dugenta nei weekend fino a metà luglio

A Dugenta, in provincia di Benevento, continua nei weekend fino al 12 luglio 2026 la storica Sagra del Cinghiale. L’appuntamento si tiene ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle 19:00, con apertura anche la domenica a pranzo.

Il menù propone specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù, ravioli, strozzapreti, porchetta, fagiolata e braciata. È una sagra adatta a gruppi di amici e famiglie che cercano una serata informale nel Sannio, tra tavolate all’aperto e cucina robusta. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta

Visite guidate, archeologia e passeggiate Chi preferisce un weekend tra cultura, natura e luoghi storici può scegliere tra visite nei siti archeologici, aperture serali nei musei e percorsi per scoprire la Campania con un ritmo più lento.

“Casertavecchia in fiore”: un weekend di festa nel borgo medioevale

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, nel borgo medievale di Casertavecchia si terrà la decima edizione di “Casertavecchia in fiore”, una manifestazione che vuole contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del territorio. “Casertavecchia in fiore” è organizzata dal Soroptimist International d’Italia – Club Caserta assieme ad altre associazioni per scoprire un bellissimo, ed ancora poco conosciuto, borgo medioevale della Campania. “Casertavecchia in fiore”

Aperture serali estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei

A Bacoli, tutti i sabati estivi dal 6 giugno al 29 agosto 2026, è possibile visitare il Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia anche di sera, con apertura fino alle 22:00 e ultimo ingresso alle 21:00.

Il biglietto per il singolo sito costa €5. Per l’occasione è disponibile anche la MyCastello Card, indicata a €10, che consente ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. Aperture serali estive del Castello di Baia

Raccontare i cantieri nel Parco Archeologico di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone Raccontare i cantieri, un ciclo di visite dedicate ai cantieri di manutenzione, restauro e valorizzazione attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

È un modo diverso per guardare i siti archeologici vesuviani: non solo come luoghi da visitare, ma come patrimoni vivi, con lavori continui di tutela, ricerca e conservazione. Scopri le visite ai cantieri del Parco Archeologico di Pompei

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, proseguono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli.

Il tour del sabato parte alle 17:00 ed è una buona idea per chi cerca una passeggiata più lenta, lontana dai circuiti più affollati della Costiera. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Close-up Cantieri al Parco Archeologico di Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano continua Close-up Cantieri, il progetto che consente di accedere ad alcune aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso.

Per chi ha già visitato Ercolano, è un’occasione interessante per tornare con uno sguardo nuovo e capire meglio cosa accade dietro il lavoro quotidiano di conservazione del sito. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di scavo di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco.

È una visita da segnare se si vuole scoprire l’area archeologica vesuviana oltre Pompei, entrando in un luogo meno affollato ma molto importante per la storia romana in Campania. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Concerti e spettacoli in Campania Nel weekend non mancano musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: teatro nei luoghi archeologici, rassegne multidisciplinari, concerti panoramici e appuntamenti nei grandi spazi culturali della regione.

Ischia Film Festival 2026: cinema internazionale al Castello Aragonese dal 27 giugno al 4 luglio

Dal 27 giugno al 4 luglio 2026 l’isola d’Ischia torna protagonista della scena culturale campana con la 24ª edizione dell’Ischia Film Festival, La manifestazione si svolgerà nella cornice storica del Castello Aragonese, con proiezioni serali all’aperto, incontri con gli autori e un ricco programma internazionale. Otto giorni di proiezioni serali al Castello Aragonese e masterclass mattutine nella Villa La Colombaia e prezzi a 10 euro per l’Ischia Film Festival 2026.

Aurea Maris: spettacoli di sera nel Teatro all’aperto sul mare di Conca dei Marini

Dal 19 giugno al 27 settembre 2026 nello straordinario teatro all’aperto Alfonso Gatto, affacciato sul mare di Conca dei Marini, si terrà Aurea Maris – Visioni Teatrali in Costiera una rassegna tra prosa, musica, jazz e danza, con alcuni tra gli artisti più rappresentativi del teatro partenopeo e nazionale. 13 eventi in una cornice eccezionale. Aurea Maris a Conca dei Marini

Campania Teatro Festival: oltre 100 eventi tra prosa, musica, danza e mostre

Fino al 12 luglio 2026 continua il Campania Teatro Festival, la grande rassegna multidisciplinare che porta lo spettacolo dal vivo a Napoli e in Campania. L’edizione 2026 propone 31 giorni di programmazione, con spettacoli, musica, danza, performance, mostre e progetti speciali.

I biglietti hanno prezzi popolari: €8 intero e €5 ridotto per under 30 e over 65, con alcune gratuità secondo il regolamento del festival. È una scelta forte per chi vuole un weekend culturale senza spendere troppo. Campania Teatro Festival

Un’Estate da Belvedere: concerti e spettacoli tra Caserta e San Leucio

Dall’8 giugno al 21 settembre 2026 prosegue a Caserta l’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere, con appuntamenti tra la Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio.

Il cartellone propone musica, teatro e grandi spettacoli con artisti italiani e internazionali. Tra i nomi annunciati ci sono Duran Duran, Caparezza, Giorgia, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi, Negramaro, oltre a spettacoli teatrali e musical. Un’Estate da Belvedere: programma

Musica al Tramonto 2026 a Pimonte: concerti gratuiti con vista sul Golfo

Fino al 9 agosto 2026, a Pimonte, sui Monti Lattari, continua Musica al Tramonto, la rassegna gratuita con concerti alla Croce di Monte Pendolo, a 618 metri di altitudine.

La zona offre una vista verso Ischia, Procida, il Vesuvio e il Golfo di Napoli. È una proposta perfetta per chi vuole unire musica, panorama e una gita in quota, lontano dal caldo e dal traffico della città. Musica al Tramonto: programma

Ritorna la rassegna letteraria di Positano “Mare, Sole e Cultura”

Fino al 9 luglio 2026 torna a Positano la 34ª edizione della rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura. Il tema di quest’anno è “Parole in libertà”, in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti.

L’ingresso è libero, secondo disponibilità e programma dei singoli appuntamenti. È una proposta interessante per chi vuole abbinare una passeggiata in Costiera Amalfitana a un incontro culturale serale. Mare, Sole e Cultura

Pompeii Theatrum Mundi 2026 al Teatro Grande di Pompei

Dal 18 giugno al 12 luglio 2026, al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, torna Pompeii Theatrum Mundi, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi della Campania. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

Mostre e luoghi d’arte da vedere Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare senza fretta. Tra Pompei, Napoli e i principali luoghi d’arte della regione, ci sono percorsi interessanti anche per chi preferisce evitare sagre e piazze affollate.

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei.

È una visita intensa, da affrontare con il giusto tempo, soprattutto se si vuole approfondire il rapporto tra archeologia, memoria e vita quotidiana dell’antica città. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

Altre idee per una gita fuori Napoli

AcquaFlash riapre a Licola: estate tra scivoli, piscine e divertimento vicino Napoli

Da martedì 23 giugno 2026 AcquaFlash riapre a Licola, nel comune di Giugliano in Campania, e si prepara a diventare una delle mete più cercate dell’estate per chi resta tra Napoli e provincia. Lo storico parco acquatico, conosciuto negli anni anche come Magic World e Pareo Park, torna operativo con piscine, scivoli e spazi dedicati al divertimento per tutte le età. Tra le attrazioni più attese ci sono la grande piscina a onde, le piscine per famiglie, l’area idromassaggio e gli scivoli più adrenalinici, come Kamikaze, Big Hole e Family Rafting. Non mancano aree relax, punti ristoro e zone pensate per trascorrere un’intera giornata tra tuffi, sole e musica. AcquaFlash riapre a Licola

Bandiera Blu 2026: la Campania conferma 20 località premiate

La Campania conferma le sue 20 Bandiere Blu e consolida il proprio ruolo tra le regioni più interessanti per il turismo costiero. Il riconoscimento premia qualità delle acque, servizi, accoglienza e attenzione ambientale dei comuni costieri.

Per chi vuole usare il weekend per una gita al mare, può essere un buon punto di partenza per scegliere una località balneare, magari abbinando una sagra, una passeggiata o una tappa gastronomica. Bandiera Blu 2026 in Campania

Se vuoi costruire una giornata più libera, puoi partire da un borgo, da una tappa gastronomica o da un luogo da scoprire con calma. Qui trovi alcuni contenuti utili di Napoli da Vivere per organizzarti meglio.

Prossimi eventi da segnare in Campania Oltre agli appuntamenti del weekend, ci sono già alcuni eventi estivi da segnare in calendario per le prossime settimane, soprattutto se cerchi concerti e grandi serate all’aperto in Campania.

I Beat live a Pompei: la musica dei King Crimson all’Anfiteatro degli Scavi

Giovedì 2 luglio 2026 i Beat arrivano a Pompei per uno dei concerti più attesi dell’estate in Campania. La band porta sul palco due ex membri storici dei King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, affiancati da Steve Vai e Danny Carey, nell’ambito del festival B.O.P. – Beats of Pompeii 2026. I Beat live a Pompei

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

Eventi in Campania questo weekend: cosa sapere

Quando: da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026

da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026 Dove: Napoli, provincia di Napoli e altre località della Campania, tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Napoli, provincia di Napoli e altre località della Campania, tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno Eventi: sagre, feste popolari, visite guidate, archeologia, concerti, teatro, mostre e idee per gite fuori Napoli

sagre, feste popolari, visite guidate, archeologia, concerti, teatro, mostre e idee per gite fuori Napoli Biglietti: eventi gratuiti e a pagamento, secondo il programma dei singoli organizzatori

eventi gratuiti e a pagamento, secondo il programma dei singoli organizzatori Consiglio: verificare sempre eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali prima di partire, soprattutto per eventi all’aperto o legati al meteo.

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