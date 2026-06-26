Vico d’Estate 2026: il programma degli eventi estivi a Vico Equense

Un programma di eventi per la città di Vico Equense e i borghi limitrofi con concerti, spettacoli, eventi teatrali, escursioni, appuntamenti con la enogastronomia locale
Da giugno a metà settembre 2026 un programma degli eventi estivi programmati dal Comune di Vico Equense accompagnerà le giornate di cittadini e visitatori per l’estate 2026 e fino alla metà di settembre quando si chiuderà in bellezza con “Pizza a Vico”.
Anche quest’anno un programma molto fitto che coinvolgerà la città di Vico Equense e i borghi limitrofi con tanti concerti, spettacoli, eventi teatrali, escursioni, appuntamenti con la enogastronomia locale coinvolgendo adulti e bambini.
Il programma completo di “Vico d’Estate” è disponibile sui canali ufficiali della Città di Vico Equense.
Gli ultimi eventi di giugno 2026
- Dal 1 al 30 giugno – Borgata Bonea – Oratorio Aperto III Edizione. Animazione per bambini e famiglie a cura dell’Associazione APS Don Pinuzzo. Programma a parte.
- Dal 1 giugno al 30 settembre tutti i venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e week- end su prenotazione al 3311488480 – Borgata Seiano Cripta della Chiesa Parrocchiale di San Marco Evangelista. Mostra dell’Artistico Presepe nella Cripta.
- Dal 10 al 27 giugno – Borgata Moiano – “Moiano Soccer Summer” (Ginga Cup 2026). Evento sportivo a cura dell’Associazione Culturale “La Casa di Tutti” ETS. Programma a parte.
- Dal 23 al 25 giugno – Borgata Massaquano – Festa di S. Giovanni Battista con processione tradizionale, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia S. Giovanni Battista. Programma a parte.
- Dal 27 giugno al 19 luglio – Moiano – Il Palio di San Renato tradizionale palio delle contrade collinari e evento di animazione territoriale, promosso dalla Associazione di promozione sociale Frisc & Paesan APS. Programma a parte.
- Dal 28 giugno al 1 agosto – Atrio del Palazzo Storico Comunale – Mostra di arte contemporanea “Liquid Memories – Cosa resta dei ricordi?” a cura dell’Associazione Culturale Artists Residencies nell’ambito del progetto Extrartis.
Eventi di luglio 2026
- 4 luglio ore 19:30 – Borgata Arola – Arola Circus. Evento di animazione per bambini.
- 5 luglio – Monte Faito – Il Castellone e le sue Neviere con Experience Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.
- 5 luglio ore 18:30 – Borgata Seiano – Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci.
- Dal 5 luglio al 12 luglio – Centro cittadino – Social World Film Festival – Mostra Internazionale del Cinema Sociale XVI° Edizione. Programma a parte su www. Socialfestival.com
- 10-11-12 e 17–18-19 luglio – Monte Faito – “La Montagna Tra Fiabe E Leggende – The Alice In Wonderland” – Spettacolo itinerante per bambini a cura della Compagnia degli Sbuffi. Programma a parte.
- 12 luglio ore 18:30 – Borgata Santa Maria del Castello – Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci.
- 13-14-15 luglio dalle 19:00 alle 24:00 – Borgata Seiano – GiroGustando, manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione Gens Seja – APS. Programma a parte.
- 12 luglio ore 18:30 – Vico Centro – Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci.
- 18 luglio ore 19:30 – Borgata Massaquano – Mille bolle blu evento di animazione per bambini.
- Dal 18 al 26 luglio – Monte Faito – Faito Doc Festival – Festival del cinema documentario XIX edizionepromosso da Associazione Monteamare. Programma su faitodocfestival.com
- 19 luglio – Monte Faito – Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri” – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.
- Dal 19 al 27 luglio – Atrio Palazzo Storico Comunale – Seminario Jazz ”Arte d’improvvisare”, promosso dall’ Associazione Amici della musica Santa Cecilia. Programma a parte.
- 20-21-22 luglio – dalle 19:00 alle 24:00 – Borgata Montechiaro – Arte e Orto a km 0 manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Evento organizzato dall’AMI Associazione Montechiaro Insieme. Programma a parte sulla pagina Facebook ufficiale “ARTE E ORTO”.
- Dal 24 al 26 luglio – Centro storico – Festa di Sant’Annaa cura dell’Associazione Quartiere Vescovado, visite guidate e intrattenimenti musicali. Programma a parte.
- 24-25-26 luglio ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso centro cittadino – Eventi al Chiostro “Vico in Jazz”. Direzione Artistica di Pasquale de Rosa – Programma a parte Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 26 Luglio ore 18:30 – Borgata Santa Maria del Castello – Progetto Biblioporter – (V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci).
- 28 luglio ore 21:00 -Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Vico in Jazz” presenta Lorenzo Hellenger in Concerto. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 29 luglio ore 20.00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso centro cittadino – “Le canzoni delle emozioni” a cura del Piccolo Coro Giulia Cannavale – Centro Studi Augusta Coen
- 31 luglio ore 19:30 – Chiesa SS. Annunziata – Presentazione del libro di Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo emerito d’Assisi “Il cuore nascosto del cantico” e inaugurazione mostra su San Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte.
- 31 luglio ore 20:00 – Borgata Massaquano – “Il borgo della musica 2026” Amore Azzurro – Concerti, conferenze, formazione nell’ antico casale di Massaquano – II Edizione a cura dell’Associazione Ricreativa e Culturale Centro Studi Musicali Luigi Guida. Programma a parte.
Eventi di agosto 2026
- 1 agosto ore 19:30 – Centro Cittadino – Vico Color & Fun – animazione per bambini.
- Dal 1agosto al 30 agosto – Istituto SS. Trinità E Paradiso – Mostra di pittura di arte contemporanea “Due storie, una mostra” a cura di Lello Bavenni e Giovanni Manganaro
- 1 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro Quelli Che il Teatro in“Cornuti e Contenti”, di Marco Lanzuise e Luciano Saovetti-regia Marco Lanzuise – commedia.Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 2 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituro SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Donne da buttare” di e con Rosalia Porcaro – cabaret. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 1-2 agosto – Monte Faito – Family escursioni attività e campeggio. Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.
- 2-3-4 agosto dalle ore 18:00 alle 24:00 – Borgata Arola – Sagra del Riavulillo manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici.- Promossa dall’Associazione Amici del Riavulillo. Programma a parte.
- 5 agosto dalle ore 20:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro Stabile Teatro Mio in “Il Principe Viaggiatore” Regia Federica Cuomo. – Teatro per bambini. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330
- Dal 5 al 7 agosto dalle 18:00 alle 24:00 – Borgata S. Salvatore – Festa di S. Salvatorefesta tradizionale con processione, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia del SS. Salvatore. Programma a parte.
- 8 agosto dalle ore 20:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “La prova del nove” di e con Maurizio Casagrande – teatro/musica – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 9 agosto – Monte Faito – Cresta Nord escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.
- 9 agosto dalle ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Mica so’ io” di e con Francesco Procopio –cabaret Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 9-10-11 agosto – Ticciano – Festa dei Sapori Contadini manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Promossa dall’ Associazione ACLI e Chiesa di S. Michele. Programma a parte.
- 11 agosto dalle ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino Eventi al chiostro – Stabile Teatro Mio in “104 di questi giorni” di Bruno Alvino – Regia: Bruno Alvino Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 12-13 agosto – Borgata Preazzano – Sagra della melanzana manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici Promossa dalla Parrocchia di S. Andrea Apostolo e comitato. Programma a parte.
- 12-13-14 agosto dalle 18:00 alle 24:00 – Borgata Bonea – Festa di S. Maria visita poveri festa tradizionale con processione, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia S. Giovanni Evangelista. Programma a parte.
- 14 agosto dalle ore 19:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino Eventi al chiostro “Follow the sun…set” – DJ set lounge a cura di Vikonos web Radio. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) – 081-2243059.
- 14-15 agosto – Borgata Massaquano – Belvedere – Festa dell’Assunta al Belvedere processione con intrattenimenti, promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista. Programma a parte.
- 15 Agosto ore 05:30 – Centro Storico –Sagrato Chiesa della Santissima Annunziata – Concerto all’alba a cura dell’Arciconfraternita dell’Assunta (orchestra).
- 15 Agosto ore 20:30 – Centro Storico –Largo dei Tigli – Ferragosto in Allerija “LIBERI TOUR 2026”- musica live a cura del gruppo Allerija. Programma a parte.
- 16 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino -Eventi al chiostro “That’s Napoli” in “Live Show” di Carlo Morelli – Musica. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 16-17-18 agosto dalle 19:00 – Borgata Santa Maria del Castello – Polpette in Festa manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici.Promossa dall’Associazione La Punta del Vento APS. Programma a parte.
- 18 agosto ore 20:00 -Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro: Stabile Teatro Mio in “Hercules” Regia Federica Cuomo- Teatro per bambini.Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 21 agosto ore 21:00 – Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro – Lorenzo Flaherty in “L’onorevole il poeta e la signora” di Aldo De Benedetti – Regia: Francesco Branchetti – Teatro.Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 22-23 agosto – Centro cittadino – Festa Patronale dei SS. Ciro e Giovanni promossa dalla parrocchia SS. Ciro e Giovanni.Festeggiamenti esterni e spettacolo pirotecnico e tradizionale fiera.
- 24–25-26 agosto dalle 19:00 alle 23:30 – Borgata Moiano – Sagra della patata manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione Giovani Moiano APS. Programma a parte.
- 26 Agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Presentazione Libro “La Cura” di Concita De Gregorio in collaborazione con Ubik Vico
- 27 Agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Generazione Futuro: incontri per crescere” – in collaborazione con il Forum dei Giovani. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- Dal 28 agosto al 30 agosto – Marina di Vico – “Cinemare” V edizione il cinema in riva al mare. Ingresso con ticket su prenotazione. Programma a parte.
- 28 agosto ore 20:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Cenerentola” a cura di teatro Gattanera. Evento per bambini. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 29 Agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Chi tene o’mare “Il nostro Pino Daniele” Raiz & Solis String Quartet-musica Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 30 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Donne” di Simona Cavallari – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
- 30 agosto ore 20:00 – Borgata Massaquano – “Il borgo della musica 2026″Area e duetti d’opera – Concerti, conferenze, formazione nell’ antico casale di Massaquano – II Edizione a cura dell’Associazione Ricreativa e Culturale Centro Studi Musicali Luigi Guida – Programma a parte.
- Dal 31 agosto al 5 settembre – Chiostro Istituto SS. Trinità e Paradiso – Estarte Festival della Danza Città di Vico EquenseXII edizione. Festival tematico di promozione della danza con spettacoli, conferenze e eventi di danza e musica con ospiti internazionali, promosso dall’Associazione l’Ecole de Danse ASD. Programma a parte. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.
Eventi di settembre 2026
- Dal 7 al 11 settembre – Monte Faito – Faito Psychè. Convegno che unisce psicologia, arte e pratiche relazionali per promuovere il benessere e consapevolezza, promossa dall’Associazione ETS Pro Faito Luigi Torino.
- 15–16-17 settembre – Centro Cittadino – Pizza a Vico manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione pizzaioli vicani. Programma su pizzaavico.com
- Dal 17 al 21 settembre dalle ore 12:00 alle 19:00 – Monte Faito – Festival della Musica Coralepromosso dall’ Associazione Luigi Torino ETS. Programma a parte.
- …continua “le 13 Porte” Programma di Escursioni guidate gratuite fino alla primavera prossima.Info su govicoequense.it
N.B. TUTTI GLI EVENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
- Programma completo di “Vico d’Estate” disponibile sui canali ufficiali della Città di Vico Equense.
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