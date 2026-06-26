Vico d’Estate 2026: il programma degli eventi estivi a Vico Equense

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Un programma di eventi per la città di Vico Equense e i borghi limitrofi con concerti, spettacoli, eventi teatrali, escursioni, appuntamenti con la enogastronomia locale

Da giugno a metà settembre 2026 un programma degli eventi estivi programmati dal Comune di Vico Equense accompagnerà le giornate di cittadini e visitatori per l’estate 2026 e fino alla metà di settembre quando si chiuderà in bellezza con “Pizza a Vico”.

Anche quest’anno un programma molto fitto che coinvolgerà la città di Vico Equense e i borghi limitrofi con tanti concerti, spettacoli, eventi teatrali, escursioni, appuntamenti con la enogastronomia locale coinvolgendo adulti e bambini.

Il programma completo di “Vico d’Estate” è disponibile sui canali ufficiali della Città di Vico Equense.

Gli ultimi eventi di giugno 2026

Dal 1 al 30 giugno – Borgata Bonea – Oratorio Aperto III Edizione. Animazione per bambini e famiglie a cura dell’Associazione APS Don Pinuzzo. Programma a parte.

Animazione per bambini e famiglie a cura dell’Associazione APS Don Pinuzzo. Programma a parte. Dal 1 giugno al 30 settembre tutti i venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e week- end su prenotazione al 3311488480 – Borgata Seiano Cripta della Chiesa Parrocchiale di San Marco Evangelista. Mostra dell’Artistico Presepe nella Cripta.

Dal 10 al 27 giugno – Borgata Moiano – “Moiano Soccer Summer” (Ginga Cup 2026). Evento sportivo a cura dell’Associazione Culturale “La Casa di Tutti” ETS. Programma a parte.

Evento sportivo a cura dell’Associazione Culturale “La Casa di Tutti” ETS. Programma a parte. Dal 23 al 25 giugno – Borgata Massaquano – Festa di S. Giovanni Battista con processione tradizionale, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia S. Giovanni Battista. Programma a parte.

con processione tradizionale, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia S. Giovanni Battista. Programma a parte. Dal 27 giugno al 19 luglio – Moiano – Il Palio di San Renato tradizionale palio delle contrade collinari e evento di animazione territoriale, promosso dalla Associazione di promozione sociale Frisc & Paesan APS. Programma a parte.

tradizionale palio delle contrade collinari e evento di animazione territoriale, promosso dalla Associazione di promozione sociale Frisc & Paesan APS. Programma a parte. Dal 28 giugno al 1 agosto – Atrio del Palazzo Storico Comunale – Mostra di arte contemporanea “Liquid Memories – Cosa resta dei ricordi?” a cura dell’Associazione Culturale Artists Residencies nell’ambito del progetto Extrartis.

Eventi di luglio 2026

4 luglio ore 19:30 – Borgata Arola – Arola Circus. Evento di animazione per bambini.

Evento di animazione per bambini. 5 luglio – Monte Faito – Il Castellone e le sue Neviere con Experience Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.

Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642. 5 luglio ore 18:30 – Borgata Seiano – Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci.

Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci. Dal 5 luglio al 12 luglio – Centro cittadino – Social World Film Festival – Mostra Internazionale del Cinema Sociale XVI° Edizione. Programma a parte su www. Socialfestival.com

Mostra Internazionale del Cinema Sociale XVI° Edizione. Programma a parte su www. Socialfestival.com 10-11-12 e 17–18-19 luglio – Monte Faito – “La Montagna Tra Fiabe E Leggende – The Alice In Wonderland” – Spettacolo itinerante per bambini a cura della Compagnia degli Sbuffi. Programma a parte.

Spettacolo itinerante per bambini a cura della Compagnia degli Sbuffi. Programma a parte. 12 luglio ore 18:30 – Borgata Santa Maria del Castello – Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci.

Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci. 13-14-15 luglio dalle 19:00 alle 24:00 – Borgata Seiano – GiroGustando, manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione Gens Seja – APS. Programma a parte.

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione Gens Seja – APS. Programma a parte. 12 luglio ore 18:30 – Vico Centro – Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci.

Progetto Biblioporter – V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci. 18 luglio ore 19:30 – Borgata Massaquano – Mille bolle blu evento di animazione per bambini.

evento di animazione per bambini. Dal 18 al 26 luglio – Monte Faito – Faito Doc Festival – Festival del cinema documentario XIX edizione promosso da Associazione Monteamare. Programma su faitodocfestival.com

promosso da Associazione Monteamare. Programma su faitodocfestival.com 19 luglio – Monte Faito – Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri” – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.

Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri” – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642. Dal 19 al 27 luglio – Atrio Palazzo Storico Comunale – Seminario Jazz ”Arte d’improvvisare”, promosso dall’ Associazione Amici della musica Santa Cecilia. Programma a parte.

promosso dall’ Associazione Amici della musica Santa Cecilia. Programma a parte. 20-21-22 luglio – dalle 19:00 alle 24:00 – Borgata Montechiaro – Arte e Orto a km 0 manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Evento organizzato dall’AMI Associazione Montechiaro Insieme. Programma a parte sulla pagina Facebook ufficiale “ARTE E ORTO”.

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Evento organizzato dall’AMI Associazione Montechiaro Insieme. Programma a parte sulla pagina Facebook ufficiale “ARTE E ORTO”. Dal 24 al 26 luglio – Centro storico – Festa di Sant’Anna a cura dell’Associazione Quartiere Vescovado, visite guidate e intrattenimenti musicali. Programma a parte.

a cura dell’Associazione Quartiere Vescovado, visite guidate e intrattenimenti musicali. Programma a parte. 24-25-26 luglio ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso centro cittadino – Eventi al Chiostro “Vico in Jazz”. Direzione Artistica di Pasquale de Rosa – Programma a parte Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

Direzione Artistica di Pasquale de Rosa – Programma a parte Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 26 Luglio ore 18:30 – Borgata Santa Maria del Castello – Progetto Biblioporter – (V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci).

Progetto Biblioporter – (V edizione, un’esperienza pensata per i bambini, un invito a scoprire il mondo attraverso le letture animate che trasformano le pagine in voci e immagini vivaci). 28 luglio ore 21:00 -Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Vico in Jazz” presenta Lorenzo Hellenger in Concerto. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

presenta Lorenzo Hellenger in Concerto. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 29 luglio ore 20.00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso centro cittadino – “Le canzoni delle emozioni” a cura del Piccolo Coro Giulia Cannavale – Centro Studi Augusta Coen

a cura del Piccolo Coro Giulia Cannavale – Centro Studi Augusta Coen 31 luglio ore 19:30 – Chiesa SS. Annunziata – Presentazione del libro di Monsignor Domenico Sorrentino , Vescovo emerito d’Assisi “Il cuore nascosto del cantico” e inaugurazione mostra su San Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte.

, Vescovo emerito d’Assisi “Il cuore nascosto del cantico” e inaugurazione mostra su San Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte. 31 luglio ore 20:00 – Borgata Massaquano – “Il borgo della musica 2026” Amore Azzurro – Concerti, conferenze, formazione nell’ antico casale di Massaquano – II Edizione a cura dell’Associazione Ricreativa e Culturale Centro Studi Musicali Luigi Guida. Programma a parte.

Eventi di agosto 2026

1 agosto ore 19:30 – Centro Cittadino – Vico Color & Fun – animazione per bambini.

animazione per bambini. Dal 1agosto al 30 agosto – Istituto SS. Trinità E Paradiso – Mostra di pittura di arte contemporanea “Due storie, una mostra” a cura di Lello Bavenni e Giovanni Manganaro

a cura di Lello Bavenni e Giovanni Manganaro 1 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro Quelli Che il Teatro in “Cornuti e Contenti” , di Marco Lanzuise e Luciano Saovetti-regia Marco Lanzuise – commedia . Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

, di Marco Lanzuise e Luciano Saovetti-regia Marco Lanzuise – commedia Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 2 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituro SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Donne da buttare” di e con Rosalia Porcaro – cabaret. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

di e con Rosalia Porcaro – cabaret. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 1-2 agosto – Monte Faito – Family escursioni attività e campeggio. Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.

Escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642. 2-3-4 agosto dalle ore 18:00 alle 24:00 – Borgata Arola – Sagra del Riavulillo manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici.- Promossa dall’Associazione Amici del Riavulillo. Programma a parte.

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici.- Promossa dall’Associazione Amici del Riavulillo. Programma a parte. 5 agosto dalle ore 20:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro Stabile Teatro Mio in “Il Principe Viaggiatore” Regia Federica Cuomo. – Teatro per bambini. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330

Teatro per bambini. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330 Dal 5 al 7 agosto dalle 18:00 alle 24:00 – Borgata S. Salvatore – Festa di S. Salvatore festa tradizionale con processione, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia del SS. Salvatore. Programma a parte.

festa tradizionale con processione, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia del SS. Salvatore. Programma a parte. 8 agosto dalle ore 20:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “La prova del nove” di e con Maurizio Casagrande – teatro/musica – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

– teatro/musica – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 9 agosto – Monte Faito – Cresta Nord escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642.

escursione inserita nel programma le “13 porte – Vico Equense in sentieri”. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3381056657 +39 3341161642. 9 agosto dalle ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Mica so’ io” di e con Francesco Procopio – cabaret Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

cabaret Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 9-10-11 agosto – Ticciano – Festa dei Sapori Contadini manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Promossa dall’ Associazione ACLI e Chiesa di S. Michele. Programma a parte.

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici. Promossa dall’ Associazione ACLI e Chiesa di S. Michele. Programma a parte. 11 agosto dalle ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino Eventi al chiostro – Stabile Teatro Mio in “104 di questi giorni” di Bruno Alvino – Regia: Bruno Alvino Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 12-13 agosto – Borgata Preazzano – Sagra della melanzana manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici Promossa dalla Parrocchia di S. Andrea Apostolo e comitato. Programma a parte.

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici Promossa dalla Parrocchia di S. Andrea Apostolo e comitato. Programma a parte. 12-13-14 agosto dalle 18:00 alle 24:00 – Borgata Bonea – Festa di S. Maria visita poveri festa tradizionale con processione, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia S. Giovanni Evangelista. Programma a parte.

festa tradizionale con processione, eventi ludici e di convivialità promossa dalla Parrocchia S. Giovanni Evangelista. Programma a parte. 14 agosto dalle ore 19:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino Eventi al chiostro “Follow the sun…set” – DJ set lounge a cura di Vikonos web Radio . Info e prenotazioni (anche WhatsApp) – 081-2243059.

DJ set lounge a cura di Vikonos web Radio Info e prenotazioni (anche WhatsApp) – 081-2243059. 14-15 agosto – Borgata Massaquano – Belvedere – Festa dell’Assunta al Belvedere processione con intrattenimenti, promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista. Programma a parte.

processione con intrattenimenti, promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista. Programma a parte. 15 Agosto ore 05:30 – Centro Storico – Sagrato Chiesa della Santissima Annunziata – Concerto all’alba a cura dell’Arciconfraternita dell’Assunta (orchestra).

Concerto all’alba a cura dell’Arciconfraternita dell’Assunta (orchestra). 15 Agosto ore 20:30 – Centro Storico – Largo dei Tigli – Ferragosto in Allerija “LIBERI TOUR 2026”- musica live a cura del gruppo Allerija. Programma a parte.

musica live a cura del gruppo Allerija. Programma a parte. 16 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino -Eventi al chiostro “That’s Napoli” in “Live Show” di Carlo Morelli – Musica . Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 16-17-18 agosto dalle 19:00 – Borgata Santa Maria del Castello – Polpette in Festa manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici.Promossa dall’Associazione La Punta del Vento APS. Programma a parte.

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici.Promossa dall’Associazione La Punta del Vento APS. Programma a parte. 18 agosto ore 20:00 -Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro: Stabile Teatro Mio in “Hercules” Regia Federica Cuomo- Teatro per bambini.Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

per bambini.Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 21 agosto ore 21:00 – Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro – Lorenzo Flaherty in “L’onorevole il poeta e la signora” di Aldo De Benedetti – Regia: Francesco Branchetti – Teatro .Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

.Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 22-23 agosto – Centro cittadino – Festa Patronale dei SS. Ciro e Giovanni promossa dalla parrocchia SS. Ciro e Giovanni . Festeggiamenti esterni e spettacolo pirotecnico e tradizionale fiera.

promossa dalla parrocchia SS. Ciro e Giovanni Festeggiamenti esterni e spettacolo pirotecnico e tradizionale fiera. 24–25-26 agosto dalle 19:00 alle 23:30 – Borgata Moiano – Sagra della patata manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione Giovani Moiano APS. Programma a parte.

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione Giovani Moiano APS. Programma a parte. 26 Agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Presentazione Libro “La Cura” di Concita De Gregorio in collaborazione con Ubik Vico

in collaborazione con Ubik Vico 27 Agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Generazione Futuro: incontri per crescere” – in collaborazione con il Forum dei Giovani. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

in collaborazione con il Forum dei Giovani. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. Dal 28 agosto al 30 agosto – Marina di Vico – “Cinemare” V edizione il cinema in riva al mare. Ingresso con ticket su prenotazione. Programma a parte.

Ingresso con ticket su prenotazione. Programma a parte. 28 agosto ore 20:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Cenerentola” a cura di teatro Gattanera. Evento per bambini. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

a cura di teatro Gattanera. Evento per bambini. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 29 Agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Chi tene o’mare “ Il nostro Pino Daniele ” Raiz & Solis String Quartet-musica Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

Il nostro Pino Daniele Raiz & Solis String Quartet-musica Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 30 agosto ore 21:00 – Chiostro dell’Istituto SS. Trinità E Paradiso centro cittadino – Eventi al chiostro “Donne” di Simona Cavallari – Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330. 30 agosto ore 20:00 – Borgata Massaquano – “Il borgo della musica 2026″ Area e duetti d’opera – Concerti, conferenze, formazione nell’ antico casale di Massaquano – II Edizione a cura dell’Associazione Ricreativa e Culturale Centro Studi Musicali Luigi Guida – Programma a parte.

– Concerti, conferenze, formazione nell’ antico casale di Massaquano – II Edizione a cura dell’Associazione Ricreativa e Culturale Centro Studi Musicali Luigi Guida – Programma a parte. Dal 31 agosto al 5 settembre – Chiostro Istituto SS. Trinità e Paradiso – Estarte Festival della Danza Città di Vico EquenseXII edizione. Festival tematico di promozione della danza con spettacoli, conferenze e eventi di danza e musica con ospiti internazionali, promosso dall’Associazione l’Ecole de Danse ASD. Programma a parte. Info e prenotazioni (anche WhatsApp) +39 3759349330.

Eventi di settembre 2026

Dal 7 al 11 settembre – Monte Faito – Faito Psychè. Convegno che unisce psicologia, arte e pratiche relazionali per promuovere il benessere e consapevolezza, promossa dall’Associazione ETS Pro Faito Luigi Torino.

Convegno che unisce psicologia, arte e pratiche relazionali per promuovere il benessere e consapevolezza, promossa dall’Associazione ETS Pro Faito Luigi Torino. 15–16-17 settembre – Centro Cittadino – Pizza a Vico manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione pizzaioli vicani. Programma su pizzaavico.com

manifestazione enogastronomica di valorizzazione dei prodotti tipici, promossa dall’Associazione pizzaioli vicani. Programma su pizzaavico.com Dal 17 al 21 settembre dalle ore 12:00 alle 19:00 – Monte Faito – Festival della Musica Corale promosso dall’ Associazione Luigi Torino ETS. Programma a parte.

promosso dall’ Associazione Luigi Torino ETS. Programma a parte. …continua “le 13 Porte” Programma di Escursioni guidate gratuite fino alla primavera prossima.Info su govicoequense.it

N.B. TUTTI GLI EVENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI

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