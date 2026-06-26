Ischia Film Festival 2026 al Castello Aragonese: programma, biglietti e masterclass

Dal 27 giugno al 4 luglio 2026 torna l’Ischia Film Festival al Castello Aragonese: otto serate di cinema internazionale sotto le stelle, masterclass a Villa La Colombaia e biglietti a 10 euro.

Dal 27 giugno al 4 luglio 2026 l’isola d’Ischia torna a essere una delle mete dell’estate culturale in Campania con la 24ª edizione dell’Ischia Film Festival, in programma nel magnifico scenario del Castello Aragonese di Ischia.

Il festival, diretto da Michelangelo Messina e organizzato dall’Ente del Terzo Settore Art-Movie, porta sull’isola otto giorni di cinema internazionale, proiezioni all’aperto, incontri con gli autori e masterclass mattutine nella storica Villa La Colombaia di Luchino Visconti, a Forio.

Una rassegna che unisce cinema, paesaggio e luoghi simbolici: non una semplice arena estiva, ma un festival che usa Ischia e il Castello Aragonese come parte viva del racconto cinematografico.

Ischia Film Festival 2026: cosa vedere

L’edizione 2026 conferma il respiro internazionale del festival con 66 opere selezionate da 33 Paesi, scelte tra oltre 500 candidature arrivate da più di 50 nazioni.

Il concorso ufficiale comprende 32 titoli, molti dei quali in anteprima, distribuiti nelle sezioni Lungometraggi internazionali, Cortometraggi internazionali e Location Negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti, negati o trasformati.

Accanto alle proiezioni in presenza, il programma propone anche la sezione online Confini, con opere fuori concorso accessibili da remoto, e un percorso “Best of” con alcuni titoli recenti del cinema italiano.

Dove si svolge il festival a Ischia

Il cuore dell’Ischia Film Festival 2026 sarà il Castello Aragonese di Ischia, uno dei luoghi più scenografici dell’isola. Le proiezioni serali iniziano alle 21:30 e si svolgono in tre spazi all’aperto:

Piazza d’Armi

Cattedrale dell’Assunta

Casa del Sole

Le masterclass mattutine si terranno invece nella Villa La Colombaia di Luchino Visconti, a Forio. È una scelta molto coerente con l’identità del festival: la sera il cinema incontra il mare e il Castello Aragonese, al mattino il confronto con autori e professionisti si sposta in uno dei luoghi simbolo della memoria cinematografica dell’isola.

Masterclass a Villa La Colombaia

Dal 29 giugno al 3 luglio 2026 sono previste le masterclass alla Villa La Colombaia di Luchino Visconti, con ingresso limitato e accesso tramite richiesta di accredito.

Lunedì 29 giugno, ore 10:00 – Silvio Soldini, “Il tempo delle cose nascoste”

– Silvio Soldini, “Il tempo delle cose nascoste” Martedì 30 giugno, ore 10:00 – Paola Valeria Iovinelli, “Ideare e produrre un documentario”

– Paola Valeria Iovinelli, “Ideare e produrre un documentario” Mercoledì 1 luglio, ore 10:00 – Carlos Rosado e Michelangelo Messina, “Cineturismo: due visioni, un territorio”

– Carlos Rosado e Michelangelo Messina, “Cineturismo: due visioni, un territorio” Giovedì 2 luglio, ore 10:00 – “Fare Futuro”, simposio su invito

– “Fare Futuro”, simposio su invito Venerdì 3 luglio, ore 10:00 – Zlatko Vidackovic, “Il Festival del cinema di Pola”

– Zlatko Vidackovic, “Il Festival del cinema di Pola” Venerdì 3 luglio, ore 11:00 – Roland Sejko, “La seconda vita delle immagini”

Programma Ischia Film Festival 2026

Sabato 27 giugno 2026

Ore 20:00 – Film Cocktail, incontro riservato agli accreditati professionali presso il Castello Aragonese.

Dalle ore 21:30 – Proiezioni nelle sale all’aperto del Castello Aragonese.

Cattedrale dell’Assunta: “Parliamo di Cinema” con Francesco Lagi e Isabella Ragonese; Il Dio dell’Amore di Francesco Lagi

“Parliamo di Cinema” con Francesco Lagi e Isabella Ragonese; Il Dio dell’Amore di Francesco Lagi Piazza d’Armi: “Parliamo di Cinema” con Emilie Janin; L’algorithme du lait caillé di Emilie Janin; “Parliamo di Cinema” con Alessandro Cattaneo; Lo spirito delle stagioni di Alessandro Cattaneo

“Parliamo di Cinema” con Emilie Janin; L’algorithme du lait caillé di Emilie Janin; “Parliamo di Cinema” con Alessandro Cattaneo; Lo spirito delle stagioni di Alessandro Cattaneo Casa del Sole: Ambush di Yassmina Karajah; MUNDURUKUYÜ – The Forest of the Fish Women di Aldira Akay, Beka Munduruku e Rilcélia Akay

Domenica 28 giugno 2026

Ore 20:00 – Film Cocktail riservato agli accreditati professionali.

Cattedrale dell’Assunta: “Parliamo di Cinema” con Silvio Soldini; Le assaggiatrici di Silvio Soldini

“Parliamo di Cinema” con Silvio Soldini; Le assaggiatrici di Silvio Soldini Piazza d’Armi: Comet in coma di Carlo Puoti, Camillo Sancisi e Margherita Piazza; “Parliamo di Cinema” con Massimiliano Battistella e Ivana Cvetkovic Bajrovic; DOM di Massimiliano Battistella

Comet in coma di Carlo Puoti, Camillo Sancisi e Margherita Piazza; “Parliamo di Cinema” con Massimiliano Battistella e Ivana Cvetkovic Bajrovic; DOM di Massimiliano Battistella Casa del Sole: Chro di Hamed Bahrami; Aisha can’t fly away di Morad Mostafa

Lunedì 29 giugno 2026

Ore 20:00 – Film Cocktail riservato agli accreditati professionali.

Cattedrale dell’Assunta: “Parliamo di cinema” con Giuseppe Carrieri e Paola Valeria Jovinelli; La quinta stagione di Giuseppe Carrieri; “Parliamo di Cinema” con Federico Cammarata; Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini

“Parliamo di cinema” con Giuseppe Carrieri e Paola Valeria Jovinelli; La quinta stagione di Giuseppe Carrieri; “Parliamo di Cinema” con Federico Cammarata; Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini Piazza d’Armi: “Parliamo di Cinema” con Luigi Timpano e Federico Brullo; Il Digiunatore; “Parliamo di Cinema” con Emanuele Prestileo; ‘ENNA; “Parliamo di cinema” con Martin Herring e Mike Lerner; The Mission di Gaza Collective

“Parliamo di Cinema” con Luigi Timpano e Federico Brullo; Il Digiunatore; “Parliamo di Cinema” con Emanuele Prestileo; ‘ENNA; “Parliamo di cinema” con Martin Herring e Mike Lerner; The Mission di Gaza Collective Casa del Sole: THE SPECTACLE di Bálint Kenyeres; Elämä on juhla di Ulla Heikkilä

Martedì 30 giugno 2026

Ore 20:00 – Film Cocktail riservato agli accreditati professionali.

Cattedrale dell’Assunta: “Parliamo di Cinema” con Giulio Tonincelli; Sunday; “Parliamo di Cinema” con Emanuele Tresca; Mambo Kids; “Parliamo di cinema” con Giuseppe Scordio; La tempesta

“Parliamo di Cinema” con Giulio Tonincelli; Sunday; “Parliamo di Cinema” con Emanuele Tresca; Mambo Kids; “Parliamo di cinema” con Giuseppe Scordio; La tempesta Piazza d’Armi: “Parliamo di Cinema” con Alessandro Bencivenga e Lello Arena; L’invisibile filo rosso

“Parliamo di Cinema” con Alessandro Bencivenga e Lello Arena; L’invisibile filo rosso Casa del Sole: Zhen di Azam Hasanpour; KICKOFF di Roser Corella e Stefano Obino

Mercoledì 1 luglio 2026

Ore 20:00 – Film Cocktail riservato agli accreditati professionali.

Cattedrale dell’Assunta: “Parliamo di Cinema” con Vincenzo Marra, Maurizio Casagrande e Giovanni Esposito; Era di Vincenzo Marra

“Parliamo di Cinema” con Vincenzo Marra, Maurizio Casagrande e Giovanni Esposito; Era di Vincenzo Marra Piazza d’Armi: “Parliamo di cinema” con Silvio Cuomo; The Something; “Parliamo di cinema” con Jordan Murphy Doidge; CLOUT; “Parliamo di cinema” con Tomáš Hubácek; Wirbel

“Parliamo di cinema” con Silvio Cuomo; The Something; “Parliamo di cinema” con Jordan Murphy Doidge; CLOUT; “Parliamo di cinema” con Tomáš Hubácek; Wirbel Casa del Sole: Remember di Huseyin Kupeli; Les Recommencements di Isabelle Ingold e Vivianne Perelmuter

Giovedì 2 luglio 2026

Ore 20:00 – Film Cocktail riservato agli accreditati professionali.

Cattedrale dell’Assunta: “Fare Futuro” con Elia Bonacina, Selena Brocca e Stefano Micelli; Nuvola. Un progetto aperto alla città di Luca Caon

“Fare Futuro” con Elia Bonacina, Selena Brocca e Stefano Micelli; Nuvola. Un progetto aperto alla città di Luca Caon Piazza d’Armi: “Parliamo di Cinema” con Alessandro Reato e Davide Negri; The Drowned; “Parliamo di Cinema” con Catherine Dussart; We Are The Fruits of the Forest di Rithy Panh

“Parliamo di Cinema” con Alessandro Reato e Davide Negri; The Drowned; “Parliamo di Cinema” con Catherine Dussart; We Are The Fruits of the Forest di Rithy Panh Casa del Sole: “Parliamo di Cinema” con Benny Wang; Apes; “Parliamo di Cinema” con Jessica J. Rowlands; Rise; “Parliamo di Cinema” con Ionel Mărgineanu; Parallel City di Ana Mărgineanu

Venerdì 3 luglio 2026

Ore 20:00 – Film Cocktail riservato agli accreditati professionali.

Cattedrale dell’Assunta: “Parliamo di Cinema” con Lucia Calamaro; Antartica – quasi una fiaba di Lucia Calamaro

“Parliamo di Cinema” con Lucia Calamaro; Antartica – quasi una fiaba di Lucia Calamaro Piazza d’Armi: Sueña Ahora di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini; Nel buio dell’acqua di David Rodríguez de la Morena

Sueña Ahora di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini; Nel buio dell’acqua di David Rodríguez de la Morena Casa del Sole: Rahlo di Jozo Schmuch; Sanding Dreams di Anton Mamyikin

Sabato 4 luglio 2026

Cattedrale dell’Assunta: Serata di Premiazione XXIV IFF 2026, riservata ai professionisti del settore

Biglietti Ischia Film Festival 2026

I biglietti per l’Ischia Film Festival 2026 sono disponibili online sul sito ufficiale della manifestazione e presso l’infopoint in Via Seminario 41 a Ischia Ponte, aperto tutti i giorni dal 26 giugno al 4 luglio 2026, dalle 18:00 alle 23:00.

Il prezzo indicato per le serate è di €10. Per chi vuole scegliere con calma la sala e la serata più adatta, la prenotazione online è la soluzione più comoda, soprattutto nelle giornate con ospiti molto attesi.

Informazioni e biglietti: Ischia Film Festival 2026 Quando: dal 27 giugno al 4 luglio 2026

dal 27 giugno al 4 luglio 2026 Dove: Castello Aragonese di Ischia, Ischia Ponte

Castello Aragonese di Ischia, Ischia Ponte Biglietti: €10, online o presso l’infopoint in Via Seminario 41 Vai alla biglietteria ufficiale