Gloria Gaynor 2026 a Napoli: concerto all’Arena Flegrea

© ticketone

Trasparenza / link affiliati – Questo articolo contiene link affiliati: Napoli da Vivere può ricevere una commissione dagli acquisti effettuati tramite i link, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Gloria Gaynor sarà a Napoli sabato 27 giugno 2026, alle ore 21:00, all’Arena Flegrea con l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini. Una serata speciale tra disco music, pop internazionale e grande musica sinfonica, con biglietti disponibili da €47.

Napoli si prepara ad accogliere una delle voci più riconoscibili della musica internazionale. Sabato 27 giugno 2026, all’Arena Flegrea di Napoli, arriva Gloria Gaynor con l’Orchestra del Teatro di San Carlo per il concerto Legendary Night.

Non sarà un semplice live celebrativo: la cantante statunitense, vincitrice di due Grammy Award, porterà sul palco i suoi brani più famosi in una veste orchestrale pensata per una cornice molto particolare. Sul podio ci sarà il maestro Maurizio Agostini, direttore e pianista legato da anni alle produzioni liriche e sinfoniche del Teatro di San Carlo.

Il pubblico ascolterà naturalmente anche I Will Survive, brano diventato un inno generazionale e ancora oggi capace di parlare a pubblici molto diversi. La formula orchestrale darà però alla serata un taglio diverso dal classico concerto pop, con arrangiamenti pensati per valorizzare sia la voce dell’artista sia il respiro sinfonico dell’Orchestra del Teatro di San Carlo.

L’Arena Flegrea e il legame con il San Carlo

Il concerto ha anche un valore simbolico per la città. L’Arena Flegrea nacque infatti come sede estiva del Teatro di San Carlo e fu inaugurata nel 1952 con una rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi.

Veder tornare l’Orchestra del Massimo napoletano in questo spazio significa ricollegare l’Arena alla sua vocazione originaria, ma con un linguaggio attuale: non solo opera e repertorio sinfonico, ma anche grandi nomi della musica popolare internazionale riletti con una grande orchestra.

È una direzione interessante anche per il pubblico più giovane o meno abituato ai teatri lirici. Portare il San Carlo in un’arena estiva, insieme a un’artista come Gloria Gaynor, può avvicinare mondi diversi e trasformare una serata musicale in un appuntamento trasversale, adatto a più generazioni.

Biglietti e prezzi per Legendary Night

I biglietti per Legendary Night – Gloria Gaynor e Orchestra del Teatro di San Carlo sono disponibili online. Su TicketOne risultano diverse categorie di posto, con prezzi da €47 per la Cavea Bronze fino a €88,50 per la Cavea Vip, oltre alle commissioni di servizio.

Cavea Vip: €88,50 + commissioni

€88,50 + commissioni Cavea Gold: €78,00 + commissioni

€78,00 + commissioni Cavea Silver: €68,50 + commissioni

€68,50 + commissioni Cavea Bronze: €47,00 + commissioni

La disponibilità può cambiare in base alle vendite. Chi vuole scegliere il posto con più calma può valutare l’acquisto in anticipo, soprattutto perché si tratta di una data italiana in questa formula orchestrale.

Come arrivare all’Arena Flegrea di Napoli

L’Arena Flegrea si trova in Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli, nell’area della Mostra d’Oltremare, a Fuorigrotta. È una zona ben collegata, ma per gli eventi serali conviene organizzarsi con un po’ di anticipo.

In metropolitana si può arrivare alla fermata Campi Flegrei e poi proseguire a piedi verso Viale Kennedy. Chi arriva in auto può seguire le indicazioni per Fuorigrotta e Mostra d’Oltremare; nell’area è presente anche un parcheggio attrezzato, indicato dalle informazioni di biglietteria.

Informazioni e biglietti: Gloria Gaynor a Napoli Quando: sabato 27 giugno 2026, ore 21:00

sabato 27 giugno 2026, ore 21:00 Dove: Arena Flegrea, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli

Arena Flegrea, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli Biglietti: da €47 a €88,50 + commissioni, disponibili online Acquista i biglietti online #Linkaffiliato

Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata. Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere ed è protetto da copyright. La copia e la riproduzione, anche parziale, devono essere autorizzate.