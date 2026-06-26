Estate 2026 a Sorrento: 3 mesi di appuntamenti a Villa Fiorentino

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Tre mesi di appuntamenti culturali, quasi tutti con ingresso gratuito, tra concerti, recital, teatro, incontri letterari e spettacoli nella Villa Fiorentino nel centro di Sorrento

Dal 23 giugno al 12 settembre 2026 a Villa Fiorentino, sul corso Italia nel centro di Sorrento, si terrà la rassegna “Metti una sera… in Villa 2026”. Tanti eventi, quasi tutti gratuiti, tra musica, teatro, e libri con un programma estivo proposto dalla Fondazione Sorrento che soddisferà tutti i gusti.

Eventi di Giugno 2026

23 giugno: Duo Jazz Michele Carrabba e Nico Marziliano – I musicisti Michele Carrabba (sax) e Nico Marziliano (pianoforte) rendono omaggio a John Coltrane e alle sue immortali composizioni in una serata dedicata al grande repertorio jazz. Ingresso libero.

I musicisti (sax) e (pianoforte) rendono omaggio a John Coltrane e alle sue immortali composizioni in una serata dedicata al grande repertorio jazz. 27 giugno: RaccontiAMO – Fiori di Vetro – Performance teatrale tratta dal nuovo libro di Maria Rosaria Selo , con la partecipazione di Maria Rosaria Selo, Marco Palmieri, Francesca Maresca e Carmine Di Domenico. Ingresso libero.

Performance teatrale tratta dal nuovo libro di , con la partecipazione di Maria Rosaria Selo, Marco Palmieri, Francesca Maresca e Carmine Di Domenico. 29 giugno: Attuare la Costituzione – Presentazione del libro “Attuare la Costituzione” di Luigi De Magistris . Ingresso libero.

Presentazione del libro di . 30 giugno: SUONI DEL SUD (orchestra sinfonica territoriale) – Meraviglioso, Omaggio a Domenico Modugno – Lo spettacolo, a metà strada tra musica e teatro, celebra l’emblema della cultura popolare italiana e le sue radici meridionali. Attraverso la travolgente forza interpretativa di un attore-cantante, supportato da un quartetto d’archi e una sezione ritmica, il concerto propone un viaggio emozionante tra canzoni, monologhi e immagini per rievocare la vita, i personaggi e la rivoluzionaria semplicità di “Mister Volare”. Ingresso libero.

Eventi di Luglio 2026

7 luglio: Nigun Clarinet Quartet – Un viaggio musicale che attraversa Barocco, Klezmer, Jazz e repertorio contemporaneo. Ingresso libero.

Un viaggio musicale che attraversa Barocco, Klezmer, Jazz e repertorio contemporaneo. 10 luglio: Punto e a Capo in concerto – Serata musicale con il gruppo Punto e a Capo. Ingresso libero.

Serata musicale con il gruppo Punto e a Capo. 14 luglio: Areton in concerto – Concerto della formazione Areton. – Ingresso libero.

Concerto della formazione Areton. – 17 luglio: Facimme ‘e Cunti – Con Daniela Ioia e Antimo Casertano .- Testo e regia di Antimo Casertano, produzione Teatro Insania.Serata benefica a sostegno dell’associazione RF78 – Per Sempre Roby . Ingresso a pagamento per beneficenza

Con e .- Testo e regia di Antimo Casertano, produzione Teatro Insania.Serata benefica a sostegno dell’associazione . 18 luglio: Sussurri del focolare e l’ombra del Munaciello – con il Coro della Cattedrale Don Antonio Izzo diretto da Ilena Cafiero – Con Paolo Propoli – Nino Apreda – Emidio Ausiello e la partecipazione di Marco Palmieri ed Enrico Gargiulo. Ingresso libero.

con il Coro della Cattedrale Don Antonio Izzo diretto da Ilena Cafiero – Con Paolo Propoli – Nino Apreda – Emidio Ausiello e la partecipazione di Marco Palmieri ed Enrico Gargiulo. 23 luglio: Omega & Friends – Un viaggio musicale attraverso la Disco Music e i grandi successi internazionali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.- Ingresso libero.

Un viaggio musicale attraverso la Disco Music e i grandi successi internazionali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.- 30 luglio: Carlo Poddighe in concerto – Ingresso libero

31 luglio: Antonio Onorato in concerto – Appuntamento con uno dei più apprezzati chitarristi e compositori della scena jazz e world music italiana.- Ingresso libero

Evento di Agosto 2026

1 agosto: Ray Gelato and The Giants – Concerto della celebre formazione internazionale guidata da Ray Gelato. Ingresso a pagamento.

Concerto della celebre formazione internazionale guidata da Ray Gelato. 4 agosto: Suspire d’Ammore – Con Elisabetta D’Acunzo , accompagnata da Aniello Palomba e Paolo Propoli .Una serenata per voce e due chitarre dedicata alla tradizione musicale napoletana. Ingresso libero.

Con , accompagnata da e .Una serenata per voce e due chitarre dedicata alla tradizione musicale napoletana. 8 agosto: Trio Divas – Martina Russo, Rosalba Veniero ed Elena Vollaro propongono uno spettacolo che unisce musica, teatro e interpretazione attraverso repertori nazionali e internazionali. Ingresso libero.

Martina Russo, Rosalba Veniero ed Elena Vollaro propongono uno spettacolo che unisce musica, teatro e interpretazione attraverso repertori nazionali e internazionali. 11 agosto: Non ti Disunire – Con Ciro Capano e Gennaro Carbone al pianoforte.- Ingresso libero.

Con e al pianoforte.- 18 agosto: Duo Antonio Barresi e Antonio Nicolaci – Un raffinato percorso musicale tra Europa e America Latina per chitarra e flauto traverso.- Ingresso libero.

Un raffinato percorso musicale tra Europa e America Latina per chitarra e flauto traverso.- 21 agosto: Le Armonie in concerto – Il trio vocale propone celebri canzoni napoletane, italiane e internazionali accompagnato al pianoforte dal Maestro Antonello Cascone. Ingresso libero.

Il trio vocale propone celebri canzoni napoletane, italiane e internazionali accompagnato al pianoforte dal Maestro Antonello Cascone. 22 agosto: Lauro & Gabriele con Michele Maresca – That’s the Way We Would Have Liked To… Serata benefica.

Eventi di Settembre 2026

Dal 4 al 6 settembre: Incontri di Vini e Sapori Campani – Cryteria Project – Manifestazione enogastronomica con stand all’aperto dedicati alle eccellenze del territorio campano.

Manifestazione enogastronomica con stand all’aperto dedicati alle eccellenze del territorio campano. 3 settembre: Discovery Spaziodanza Sorrento – Serata di danza a cura di Mariana Gargiulo .

Serata di danza a cura di . 4 settembre: Raffaele D’Angelo – Il giovane pianista lucano propone un repertorio dedicato principalmente alle opere pianistiche di Franz Schubert e al Romanticismo viennese. Ingresso libero.

Il giovane pianista lucano propone un repertorio dedicato principalmente alle opere pianistiche di Franz Schubert e al Romanticismo viennese. 11 settembre: Sonata d’Amore – Con Luigi Fracasso al pianoforte e Giuseppe Semeraro voce narrante.Uno spettacolo tra musica e teatro dedicato alla storia di Robert Schumann e Clara Wieck. Ingresso libero.

Con al pianoforte e voce narrante.Uno spettacolo tra musica e teatro dedicato alla storia di Robert Schumann e Clara Wieck. 12 settembre: Sinfonia di Fiabe – A cura dell’Associazione Amici della Lirica.- Uno spettacolo multisensoriale per famiglie che propone le più celebri melodie del cinema d’animazione e fantastico. Ingresso libero

Maggiori informazioni – Metti una Sera in Villa 2026: eventi dell’estate a Sorrento

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