Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 25 al 28 giugno 2026

Eventi Napoli weekend dal 25 al 28 giugno 2026: cosa fare in città tra concerti, teatro, visite guidate, mostre, cinema, appuntamenti gratuiti, eventi per bambini e luoghi da riscoprire
Dal 25 al 28 giugno 2026 tornano tanti eventi a Napoli nel weekend: spettacoli teatrali, concerti, visite guidate, mostre, cinema, iniziative gratuite e appuntamenti per famiglie.
Questa guida è pensata per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend e vuole scegliere velocemente tra eventi culturali, musica, passeggiate, luoghi storici e idee per vivere la città.
Eventi Napoli weekend dal 25 al 28 giugno 2026: cosa fare
Nel fine settimana ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, cinema, eventi gratuiti e appuntamenti per bambini. In questa guida trovate una selezione degli eventi a Napoli, con link agli approfondimenti per orari, biglietti e prenotazioni.
Spettacoli e concerti a Napoli nel weekend
Tra le cose da fare a Napoli nel weekend ci sono teatro, musica, cinema d’autore e rassegne culturali. Il programma spazia dagli spettacoli itineranti al tramonto ai concerti gratuiti, dalle sale storiche cittadine al Teatro di San Carlo, fino agli appuntamenti musicali nei luoghi della città.
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Visite guidate a Napoli nel weekend
Il weekend è anche il momento giusto per scoprire Napoli con calma, magari scegliendo una visita guidata, un’apertura speciale o un percorso in un luogo storico. Tra centro antico, Vomero, Pizzofalcone, Girolamini, Duomo e siti archeologici, ci sono tante occasioni per guardare la città con occhi diversi.
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Eventi gratis e idee all’aperto a Napoli
Non solo teatri e musei: nel weekend ci sono anche eventi all’aperto, appuntamenti sportivi, food, iniziative gratuite e attività adatte alle famiglie. Tra le idee da segnare ci sono anche la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli e alcuni appuntamenti perfetti per una passeggiata fuori dal centro.
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Mostre a Napoli da vedere nel weekend
Chi vuole dedicare il weekend all’arte può scegliere tra mostre nei grandi musei cittadini, esposizioni contemporanee, percorsi archeologici e collezioni permanenti. Napoli in questo periodo offre un programma ampio, dal MANN alle Gallerie d’Italia, da Villa Pignatelli al Museo Madre, fino alla Cappella del Tesoro di San Gennaro.
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Cosa vedere a Napoli nel weekend
Chi non vuole seguire un programma preciso può usare il weekend per riscoprire luoghi simbolici della città: street art, quartieri storici, chiese, pizzerie storiche e piccoli itinerari da fare anche in poche ore. Sono idee semplici, perfette per chi vuole vivere Napoli senza prenotare necessariamente un evento.
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- Maschio Angioino (Castel Nuovo): Storia, leggende e orari di visita
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Altre guide per il weekend a Napoli e in Campania
Napoli da Vivere racconta ogni settimana gli eventi e le cose da fare a Napoli, in provincia e in Campania. Oltre a questa guida dedicata agli appuntamenti in città, potete leggere anche gli altri approfondimenti del fine settimana.
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