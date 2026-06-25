Casertavecchia in Fiore 2026: weekend nel borgo medievale tra cortili fioriti, concerti e laboratori

Casertavecchia in fiore - Soroptimist Caserta

Due giornate speciali nel borgo medievale di Casertavecchia con passeggiate tra antiche strade e cortili in fiore, cortometraggi, concerti, laboratori creativi per bambini e tante iniziative per la decima edizione di “Casertavecchia in Fiore”.

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 torna Casertavecchia in Fiore, la manifestazione che trasforma il borgo medievale di Casertavecchia, in provincia di Caserta, in un percorso tra vicoli, cortili fioriti, musica, cultura e attività per famiglie.

L’evento, giunto alla sua decima edizione, è organizzato dal Soroptimist International d’Italia – Club Caserta insieme ad associazioni e realtà del territorio, tra cui la Pro Loco Casertantica. Un’occasione bella per scoprire uno dei borghi più affascinanti della Campania, spesso meno raccontato rispetto ad altre mete turistiche ma ricco di scorci, storia e atmosfera.

Durante il weekend i visitatori potranno passeggiare tra le stradine antiche del borgo, entrare nei cortili allestiti con fiori, partecipare agli appuntamenti culturali e fermarsi in Piazza Vescovado, cuore della manifestazione.

Casertavecchia in Fiore 2026: cosa vedere

Casertavecchia in Fiore 2026 nasce per valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del borgo, ma anche per dare spazio alle energie del territorio. Lungo il percorso si troveranno allestimenti floreali, esposizioni, momenti musicali e attività pensate anche per i bambini.

Il borgo medievale, con il suo Duomo, Piazza Vescovado, le case in pietra e i vicoli panoramici, diventa così il vero protagonista della festa. Non è solo una manifestazione “da vedere”, ma una piccola passeggiata lenta, da vivere senza fretta, soprattutto nelle ore del pomeriggio e del tramonto.

Se cercate altri appuntamenti per il fine settimana, potete consultare anche la nostra guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli e la sezione dedicata a sagre e feste in Campania.

Il programma di sabato 27 giugno

La manifestazione inizierà sabato 27 giugno 2026 con l’apertura delle esposizioni e delle passeggiate nel borgo. Nel pomeriggio spazio anche al cinema e alla musica.

Dalle ore 11:00 – Piazza Vescovado: “Tesori del territorio”, esposizione di aziende al femminile con Pro Loco Casertantica, Arciconfraternita del SS. Sacramento e Monte dei Morti e associazione La Finestra.

“Tesori del territorio”, esposizione di aziende al femminile con Pro Loco Casertantica, Arciconfraternita del SS. Sacramento e Monte dei Morti e associazione La Finestra. Durante la giornata: passeggiata tra le antiche strade di Casertavecchia e i cortili in fiore.

passeggiata tra le antiche strade di Casertavecchia e i cortili in fiore. Ore 18:00 – Chiesa dell’Annunziata: proiezione del cortometraggio “San Francesco 800 – Il silenzio e la voce” di Fenicia Rocco.

proiezione del cortometraggio di Fenicia Rocco. Ore 19:00 – Casa Giaquinto, via San Michele Arcangelo: concerto “Aperto per tramonto – da Piazzolla a Parigi passando per Rio”, con fisarmonica e tango di Sudest Trio, con Trasnochando c’è.

Il programma di domenica 28 giugno

Domenica 28 giugno 2026 la mattina sarà dedicata soprattutto ai bambini, con laboratori creativi nel Giardino dell’Annunziata. In serata, invece, il Duomo di San Michele Arcangelo ospiterà la premiazione e il concerto finale.

Dalle ore 10:30 alle 13:00 – Giardino dell’Annunziata: laboratori creativi per bambini con Premio Greencare, Libreria Che Storia, Il Miele del Re, Ludoteca Liberi Tutti e Gelati Gerbera.

laboratori creativi per bambini con Premio Greencare, Libreria Che Storia, Il Miele del Re, Ludoteca Liberi Tutti e Gelati Gerbera. Dalle ore 11:00 – Piazza Vescovado: prosegue “Tesori del territorio”, con esposizioni e realtà locali.

prosegue “Tesori del territorio”, con esposizioni e realtà locali. Durante la giornata: passeggiata tra le strade medievali e i cortili in fiore.

passeggiata tra le strade medievali e i cortili in fiore. Ore 19:00 – Duomo di San Michele Arcangelo: premiazione dei vincitori della X edizione di Casertavecchia in Fiore .

premiazione dei vincitori della X edizione di . Ore 20:00 – Duomo di San Michele Arcangelo: concerto “Profumo di note tra i borghi di pietra” con il Quintetto dei Filarmonici di Napoli.

Un weekend anche per famiglie e bambini

Tra gli aspetti più interessanti di questa edizione ci sono i laboratori creativi per bambini, in programma domenica mattina nel Giardino dell’Annunziata. Una scelta che rende la manifestazione adatta anche alle famiglie che vogliono organizzare una piccola gita fuori porta senza allontanarsi troppo da Napoli e Caserta.

Casertavecchia è un borgo da visitare con calma: le strade sono antiche e suggestive, ma possono essere meno comode con passeggini pesanti. Per le famiglie con bambini piccoli conviene organizzarsi con scarpe comode e valutare una fascia o un passeggino leggero.

Per altri appuntamenti family friendly potete seguire anche la sezione dedicata agli eventi per bambini a Napoli e in Campania.

Informazioni su Casertavecchia in Fiore 2026

Quando: sabato 27 e domenica 28 giugno 2026

Dove: borgo medievale di Casertavecchia, Caserta

Luoghi principali: Piazza Vescovado, Chiesa dell’Annunziata, Casa Giaquinto, Giardino dell’Annunziata, Duomo di San Michele Arcangelo

Orari: esposizioni dalle ore 11:00; appuntamenti culturali e musicali secondo programma

Biglietti: ingresso libero, salvo diverse indicazioni degli organizzatori per singole attività

Info: pagina Facebook ufficiale Soroptimist Caserta – www.facebook.com/soroptimistcaserta

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