AcquaFlash riapre a Licola: estate tra scivoli, piscine e divertimento vicino Napoli

AcquaFlash riapre a Licola, nel comune di Giugliano in Campania, per l’estate 2026: piscine, scivoli, area relax, attrazioni per famiglie e il primo grande evento con Cristina D’Avena.

AcquaFlash riapre a Licola da martedì 23 giugno 2026 e torna tra le mete estive più cercate vicino Napoli per chi vuole trascorrere una giornata tra piscine, scivoli e divertimento senza allontanarsi troppo dalla città.

Il grande parco acquatico si trova a Giugliano in Campania, nell’area di Licola, ed è conosciuto da generazioni di napoletani anche per la sua lunga storia legata ai nomi Magic World e Pareo Park. Oggi AcquaFlash riparte con un’offerta pensata per famiglie, ragazzi e gruppi di amici.

Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, con piscine, scivoli inclusi nel biglietto, lettini e ombrelloni disponibili fino a esaurimento, area food, spogliatoi, docce e parcheggio custodito.

AcquaFlash a Licola: scivoli e piscine

L’estate di AcquaFlash punta soprattutto sulle attrazioni acquatiche: dalle discese più veloci agli spazi più tranquilli, il parco resta una soluzione comoda per chi cerca una giornata fresca in provincia di Napoli.

Tra le attrazioni più note ci sono la grande piscina a onde, le piscine per famiglie, l’area idromassaggio e diversi scivoli pensati per chi ama l’adrenalina. È una destinazione adatta sia a chi vuole fare tuffi e movimento, sia a chi preferisce alternare acqua, sole e relax.

Kamikaze: uno degli scivoli più iconici del parco, pensato per chi cerca una discesa veloce e intensa.

uno degli scivoli più iconici del parco, pensato per chi cerca una discesa veloce e intensa. Big Hole: scivolo a tubo chiuso, con percorso scenografico e discesa dinamica.

scivolo a tubo chiuso, con percorso scenografico e discesa dinamica. Family Rafting: attrazione da vivere in gruppo su gommone, adatta ad amici e famiglie.

attrazione da vivere in gruppo su gommone, adatta ad amici e famiglie. Niagara: percorso acquatico su maxigommoni per un’esperienza condivisa e movimentata.

percorso acquatico su maxigommoni per un’esperienza condivisa e movimentata. Anaconda: scivoli colorati con tracciati diversi tra loro.

scivoli colorati con tracciati diversi tra loro. Foam multipista: ideale per discese simultanee e piccole sfide tra amici.

ideale per discese simultanee e piccole sfide tra amici. Tubo Pepsi: attrazione veloce con arrivo diretto in piscina.

attrazione veloce con arrivo diretto in piscina. Piscina a onde: una delle aree simbolo del parco, perfetta per sentirsi al mare restando a Licola.

una delle aree simbolo del parco, perfetta per sentirsi al mare restando a Licola. Lazy river: il fiume lento per lasciarsi trasportare dall’acqua in modo rilassato.

il fiume lento per lasciarsi trasportare dall’acqua in modo rilassato. Laguna tropicale: area scenografica con giochi d’acqua e spazi adatti anche ai più piccoli.

area scenografica con giochi d’acqua e spazi adatti anche ai più piccoli. Vasche idromassaggio: zona relax per una pausa tra una discesa e l’altra.

L’elenco delle attrazioni può variare in base ad aperture progressive, manutenzioni o indicazioni tecniche del parco. Prima di organizzare la giornata conviene sempre controllare i canali ufficiali di AcquaFlash.

Piscine e relax per famiglie vicino Napoli

AcquaFlash è una meta comoda anche per le famiglie con bambini, perché permette di organizzare una giornata completa senza dover raggiungere località più lontane della Campania.

Il parco dispone di piscine per diverse esigenze, area food, spazi relax, docce, spogliatoi e parcheggio custodito. Lettini e ombrelloni sono inclusi fino a disponibilità: per scegliere meglio la posizione, soprattutto nei weekend, è consigliabile arrivare presto.

Sul sito ufficiale viene indicato anche che la cuffia è obbligatoria in piscina e che non è possibile introdurre cibo e acqua dall’esterno. Gli scivoli presenti nel parco sono invece compresi nel biglietto d’ingresso.

Per altre idee fresche in città e in provincia, puoi consultare anche la nostra guida agli eventi per bambini a Napoli e la sezione dedicata alle cose da fare a Napoli.

Cristina D’Avena ad AcquaFlash il 28 giugno

La stagione 2026 di AcquaFlash parte anche con un appuntamento musicale molto pop: domenica 28 giugno 2026 è in programma il pool party con Cristina D’Avena, tra sigle dei cartoni animati, musica e atmosfera estiva.

L’evento è pensato per un pubblico trasversale: bambini, genitori e adulti cresciuti con le sigle più famose della televisione. Un modo per vivere il parco non solo come area acquatica, ma anche come spazio di intrattenimento estivo.

Il pool party è previsto dalle ore 16:00. Per questo appuntamento, e per eventuali altri eventi speciali della stagione, è consigliabile verificare sempre disponibilità, costi e modalità di accesso sui canali ufficiali del parco.

Prezzi AcquaFlash 2026

I prezzi 2026 pubblicati sul sito ufficiale di AcquaFlash prevedono tariffe diverse tra giorni feriali, weekend, acquisto online, botteghino e residenti nel Comune di Giugliano.

Dal lunedì al venerdì: adulto online €13, adulto al botteghino €16.

adulto online €13, adulto al botteghino €16. Dal lunedì al venerdì: ridotto online e botteghino €9.

ridotto online e botteghino €9. Sabato e domenica: adulto online €16, adulto al botteghino €20.

adulto online €16, adulto al botteghino €20. Sabato e domenica: ridotto online e botteghino €12.

ridotto online e botteghino €12. Pomeridiano feriale dalle 14:00: €8.

€8. Pomeridiano weekend dalle 14:00: €10.

€10. Parcheggio custodito: disponibile a €5.

Sono previste anche promozioni, abbonamenti e formule famiglia, come la promo 3+1 e i pacchetti settimanali. Le tariffe possono essere aggiornate: prima di acquistare o partire è sempre meglio controllare il sito ufficiale.

Come arrivare ad AcquaFlash a Licola

AcquaFlash si trova in Via San Nullo Masseria Vecchia n. 54, 80014 Giugliano in Campania, nella zona di Licola. Per chi arriva da Napoli, l’auto resta la soluzione più pratica, anche grazie alla presenza del parcheggio custodito.

Il parco segnala che al momento non sono attive navette ufficiali. In alternativa è possibile arrivare in treno fino alla stazione di Albanova e poi proseguire in taxi, ma per famiglie con bambini piccoli o gruppi numerosi l’auto resta la scelta più semplice.

Se stai organizzando un weekend tra Napoli e provincia, AcquaFlash può essere abbinato anche ad altre mete dell’area flegrea, tra Licola, Pozzuoli e Bacoli. Su Napoli da Vivere trovi anche altri spunti nella sezione dedicata ai Campi Flegrei.

AcquaFlash 2026 a Licola: informazioni utili

Quando: da martedì 23 giugno 2026, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.

Dove: AcquaFlash, Via San Nullo Masseria Vecchia n. 54, 80014 Giugliano in Campania, zona Licola.

Biglietti: da €13 online nei giorni feriali; da €16 online sabato e domenica. Ridotti, pomeridiani, promo famiglia e abbonamenti disponibili.

Evento speciale: domenica 28 giugno 2026 pool party con Cristina D’Avena, dalle ore 16:00.

Info: sito ufficiale AcquaFlash acquaflashpark.it e pagina Facebook ufficiale AcquaFlashNa.

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