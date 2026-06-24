Geolier a Napoli nel 2026: tre concerti sold out allo Stadio Maradona

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Geolier torna allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con tre concerti consecutivi già sold out: il 26, 27 e 28 giugno 2026 il rapper napoletano sarà protagonista del tour GEOLIER STADI 2026.

Geolier 2026: Napoli è sold out, ma ci sono altre date I tre concerti allo Stadio Maradona risultano esauriti. Su TicketOne puoi verificare le altre date disponibili del tour estivo di Geolier.

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Geolier torna protagonista a Napoli con tre concerti consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona. Le date del 26, 27 e 28 giugno 2026 risultano già sold out, confermando l’attesa enorme del pubblico per il tour GEOLIER STADI 2026.

Il ritorno di Geolier al Maradona sarà uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate 2026 a Napoli. Dopo il grande successo live degli ultimi anni, l’artista di Secondigliano porta di nuovo la sua musica nello stadio della sua città, con tre serate consecutive che raccontano bene il legame fortissimo tra Geolier e il pubblico napoletano.

GEOLIER STADI 2026: il tour e il ritorno a Napoli

Il tour GEOLIER STADI 2026 segna un nuovo passaggio importante nella carriera del rapper partenopeo, ormai tra i nomi più seguiti della scena musicale italiana. Napoli sarà il cuore emotivo del percorso: lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà tre concerti consecutivi, da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026.

I concerti di Geolier al Maradona non sono solo tre date live, ma un evento identitario per Napoli. Il rapper ha portato il linguaggio, i quartieri e l’immaginario della città al centro della scena musicale italiana, trasformando il suo ritorno nello stadio di Fuorigrotta in una grande festa popolare.

Per chi segue la musica dal vivo in città, questo nuovo appuntamento conferma anche il peso crescente di Napoli nei grandi tour italiani. Altri eventi e concerti in programma si possono seguire nella sezione dedicata agli eventi a Napoli e nella pagina sui concerti a Napoli.

Geolier al Maradona: date, orario e biglietti

Le tre date di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono in programma alle ore 21:00 nei giorni:

Venerdì 26 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli – sold out

– Stadio Diego Armando Maradona, Napoli – sold out Sabato 27 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli – sold out

– Stadio Diego Armando Maradona, Napoli – sold out Domenica 28 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli – sold out

I biglietti per le tre date di Napoli risultano al momento non disponibili sui circuiti ufficiali. Per eventuali nuove disponibilità, cambi nominativi o aggiornamenti, è sempre consigliabile verificare solo i canali autorizzati.

Geolier 2026: le alternative ai concerti sold out di Napoli

Chi non è riuscito a trovare biglietti per i tre concerti napoletani può verificare anche le altre date di Geolier nel 2026, tra tour negli stadi e appuntamenti estivi nei festival. La disponibilità cambia rapidamente, per questo è utile controllare direttamente la pagina ufficiale TicketOne dedicata all’artista.

L’obiettivo è semplice: Napoli resta il cuore emotivo del tour, ma chi vuole vedere Geolier dal vivo può cercare alternative in altre città italiane, sempre attraverso i canali ufficiali e autorizzati.

Geolier 2026: cerca altre date disponibili Napoli: 26, 27 e 28 giugno 2026 sold out

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altre date disponibili fuori Napoli da verificare online Biglietti: disponibilità aggiornata sui circuiti ufficiali

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Geolier Napoli 2026: informazioni utili

Quando: venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, ore 21:00

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Piazzale Vincenzo Tecchio, 80125 Napoli

Biglietti: le tre date di Napoli risultano sold out; sono disponibili altre date del tour da verificare sui circuiti ufficiali

Info: biglietti e disponibilità aggiornate su TicketOne e sui canali ufficiali dell’organizzatore

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