Brividi d’Estate 2026: spettacoli teatrali di sera al Real Orto Botanico di Napoli

Ph Facebook Orto botanico di Napoli Università degli studi Federico II

Più di un mese di teatro sotto le stelle anche per il 2026, con la rassegna serale Brividi d’Estate nel Real Orto Botanico di Napoli

Dal 27 giugno al 2 agosto 2026 torna al Real Orto Botanico di Napoli Brividi d’Estate, la rassegna teatrale estiva organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro, giunta quest’anno alla sua 25ª edizione. Tra sentieri, alberi secolari e atmosfere notturne, il programma propone spettacoli itineranti, teatro di parola, musica e murder party, con un cartellone dedicato al tema della vita, delle trasformazioni e delle rinascite.

Il programma di Brividi d’Estate 2026

Sabato 27 giugno – La grammatica di Dio, ispirato all’opera di Stefano Benni, con Paolo Cresta e Rocco Zaccagnino.

– La grammatica di Dio, ispirato all’opera di Stefano Benni, con Paolo Cresta e Rocco Zaccagnino. Domenica 28 giugno – Il cuore ha più stanze di un bordello, da Gabriel García Márquez, con Rosalba Di Girolamo e Rocco Zaccagnino, adattamento e regia di Annamaria Russo.

– Il cuore ha più stanze di un bordello, da Gabriel García Márquez, con Rosalba Di Girolamo e Rocco Zaccagnino, adattamento e regia di Annamaria Russo. Venerdì 3 luglio – La cena con delitto, murder party interattivo con il pubblico. Repliche anche il 10, 17 e 31 luglio.

– La cena con delitto, murder party interattivo con il pubblico. Repliche anche il 10, 17 e 31 luglio. Sabato 4 e domenica 5 luglio – L’eleganza del riccio, dal romanzo di Muriel Barbery, con Rosaria De Cicco, Nico Cilberti e Sabrina Bruno, regia di Annamaria Russo.

– L’eleganza del riccio, dal romanzo di Muriel Barbery, con Rosaria De Cicco, Nico Cilberti e Sabrina Bruno, regia di Annamaria Russo. Mercoledì 8 luglio – Caivano Dream – Se puoi sognarlo devi farlo, scritto e interpretato da Fulvio Sacco con Christian Giroso.

– Caivano Dream – Se puoi sognarlo devi farlo, scritto e interpretato da Fulvio Sacco con Christian Giroso. Giovedì 9 luglio – La Ciulla, scritto e diretto da Carlo Faiello, con Gea Martire, Chiara Di Girolamo, Elisabetta D’Acunzo e ensemble strumentale.

– La Ciulla, scritto e diretto da Carlo Faiello, con Gea Martire, Chiara Di Girolamo, Elisabetta D’Acunzo e ensemble strumentale. Sabato 11 luglio – Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, interpretato e diretto da Paolo Cresta.

– Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, interpretato e diretto da Paolo Cresta. Domenica 12 luglio – Lettere al vento, con Rosaria De Cicco e Massimo Masiello, musiche di Luca Mennella, drammaturgia e regia di Annamaria Russo.

Sabato 18 e domenica 19 luglio – Buttana, buttanissima di Giorgio D’Amato, con Marianita Carfora, Federica Totaro e Viviana Curcio, musiche di Nino Conte, regia di Annamaria Russo.

– Buttana, buttanissima di Giorgio D’Amato, con Marianita Carfora, Federica Totaro e Viviana Curcio, musiche di Nino Conte, regia di Annamaria Russo. Giovedì 23 luglio – Il vecchio e il mare, dal capolavoro di Ernest Hemingway, con Paolo Cresta e Carlo Lomanto.

– Il vecchio e il mare, dal capolavoro di Ernest Hemingway, con Paolo Cresta e Carlo Lomanto. Venerdì 24 luglio – Sei una bestia Viskoviz, tratto dal libro di Alessandro Boffa, con Paolo Cresta e Carlo Lomanto.

– Sei una bestia Viskoviz, tratto dal libro di Alessandro Boffa, con Paolo Cresta e Carlo Lomanto. Sabato 25 e domenica 26 luglio – La Medea di Portamedina, da Francesco Mastriani, con Rosaria De Cicco, Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Peppe Romano, Alfredo Mundo, Vincenzo D’Ambrosio, Viviana Curcio, Rita Ingegno e Mattia Ferraro, regia di Annamaria Russo.

– La Medea di Portamedina, da Francesco Mastriani, con Rosaria De Cicco, Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Peppe Romano, Alfredo Mundo, Vincenzo D’Ambrosio, Viviana Curcio, Rita Ingegno e Mattia Ferraro, regia di Annamaria Russo. Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio – Vipera di Maurizio de Giovanni, con Rosaria De Cicco, Marianita Carfora, Gennaro Monti, Sonia De Rosa, Salvatore Catanese, Alfredo Mundo, Marco Palumbo e Federica Totaro, musiche di Rocco Zaccagnino e regia di Annamaria Russo.

– Vipera di Maurizio de Giovanni, con Rosaria De Cicco, Marianita Carfora, Gennaro Monti, Sonia De Rosa, Salvatore Catanese, Alfredo Mundo, Marco Palumbo e Federica Totaro, musiche di Rocco Zaccagnino e regia di Annamaria Russo. Venerdì 31 luglio – Nuovo appuntamento con La cena con delitto.

– Nuovo appuntamento con La cena con delitto. Sabato 1 e domenica 2 agosto – Processo a una strega, scritto da Annamaria Russo, con Marianita Carfora, Marco Palumbo, Sergio Del Prete, Andrea De Rosa, Federica Totaro e Alfredo Mundo.

La rassegna è stata promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027. Gli spettacoli iniziano alle ore 21 – prezzo 16 € – ridotto 12€ Maggiori informazioni 081 5422088, 347 3607913 – email info@ilpozzoeilpendolo.it disponibili card per più ingressi a prezzi scontati Sito ufficiale e programmi

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.