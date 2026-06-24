Aurea Maris: spettacoli di sera nel Teatro all’aperto sul mare di Conca dei Marini

Al via Aurea Maris, Visioni Teatrali in Costiera, quattordici serate tra prosa, musica, jazz e danza, sul mare della costiera amalfitana nel suggestivo Teatro all’aperto di Conca dei Marini

Dal 19 giugno al 27 settembre 2026 nel teatro all’aperto Alfonso Gatto, affacciato sul mare di Conca dei Marini, si terrà Aurea Maris – Visioni Teatrali in Costiera una rassegna tra prosa, musica, jazz e danza, con alcuni tra gli artisti del teatro partenopeo e nazionale.

13 eventi in una cornice eccezionale, il Belvedere del Teatro all’aperto di Conca dei Marini per 14 serate. Tre mesi di spettacoli, dal tramonto al buio della notte, tra il profumo del mare e la luce della costiera amalfitana.

Aurea Maris: spettacoli serali all’aperto a Conca dei Marini

19 giugno 2026 – Monica Sarnelli – Napoli Blu ( Spettacolo Rinviato)

21 giugno 2026 – Mario Autore – L’Avaro da Molière

4 luglio 2026 – Eduardo Tartaglia & Veronica Mazza – Statue Unite

5 luglio 2026 – Rosario Verde – Lo Sconcertato

11 luglio 2026 – Marco Zurzolo – Il suono della città

18 luglio 2026 – Amedeo Colella – Nisciuno nasce ‘mparato

25 luglio 2026 – Orchestra Harmonia – Concerto al tramonto

2 agosto 2026 – Franco Nappi – Dante Paradiso + Inferno

23 agosto 2026 – Gabriele Esposito – Addova’ sott’ ‘e Stelle

29 agosto 2026 – Gio Cristiano & Mediterranean Ensemble – Chi m’ ‘o fa fa’

6 settembre 2026 – Peppe Lanzetta – Parole Stonate

11 settembre 2026 – Ciro Giustiniani – Reel

17 settembre 2026 – Elima’s Dance – Gran Galà della Danza

20 settembre 2026 – Elima’s Dance – Gran Galà della Danza

27 settembre 2026 – Adriano Falivene ed Eduardo D’Orsi – Kean genio e sregolatezza

14 serate per 13 spettacoli da non perdere per lasciarsi trasportare dal mare e dalla scena.

Prezzi da 15 a 35 più prevedite – Tutti gli spettacoli qui

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.