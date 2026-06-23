Sagre in Campania dal 25 al 28 giugno 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

© Napoli da Vivere

Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+)

Sagre in Campania questo weekend, da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, street food, mercatini, musica e appuntamenti all’aria aperta tra Napoli, provincia e Costiera

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste popolari, villaggi del gusto, prodotti tipici, mercatini, musica dal vivo e appuntamenti perfetti per una gita fuori porta nel weekend.

Tra gli eventi da segnare ci sono la Sagra della Melanzana a Marigliano, Mare in Fest a Portici, la Sagra della Pizzonta a Calvi Risorta, la Piedimonte Beer Fest, Gusto Italia in Tour a Vietri sul Mare, le Sagre di Liberi e la storica Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Le sagre in Campania da non perdere nel weekend In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, con idee per chi cerca buon cibo, musica popolare, borghi da scoprire, mercatini e serate all’aperto. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo o variazioni di programma.

Mare in Fest 2026 a Portici: eventi gratuiti tra mare, musica e street food

Fino a domenica 28 giugno 2026, sul lungomare di Portici, presso il Parco a Mare, continua Mare in Fest 2026, il grande villaggio estivo ad ingresso gratuito dedicato a street food, spettacoli, musica, artigianato e attività all’aperto. Il villaggio apre ogni sera dalle ore 18:00 fino a mezzanotte e propone aree food, zone market, una piazza musicale, spazi per bambini, arena spettacoli e tanti appuntamenti pensati per vivere il mare anche di sera. Una bella idea per chi cerca una festa sul lungomare, facile da raggiungere anche da Napoli.

A Portici ci saranno stand gastronomici e artigianali, intrattenimento e spettacoli gratuiti. Per chi vuole approfondire programma e dettagli può leggere il nostro articolo dedicato a Mare in Fest 2026 a Portici.

Sagra della Melanzana a Marigliano: cibo e musica a ingresso gratuito

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026, a Marigliano, nel Parco Busiello di via Vignariello, nella frazione Miuli, torna la Sagra della Melanzana, arrivata alla sua 17ª edizione. È una festa amata nella zona perché unisce cucina popolare, ricette a base di melanzane, musica e momenti di socialità. L’ingresso è gratuito e ogni sera sono previsti intrattenimento musicale, stand gastronomici e attività pensate anche per chi arriva in famiglia. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Melanzana a Marigliano.

Sagra della Pizzonta a Calvi Risorta: pizza fritta, musica e spettacoli

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026 torna a Calvi Risorta, in provincia di Caserta, la Sagra della Pizzonta, una festa dedicata a una specialità semplice e buonissima: una pizza fritta locale servita calda e proposta in diverse varianti. La manifestazione si svolge nella zona della Lottizzazione San Nicola e prevede tre serate con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento Scopri la Sagra della Pizzonta a Calvi Risorta.

Piedimonte Beer Fest: birra, musica live e street food nel Matese

Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+)

Da giovedì 25 giugno a domenica 5 luglio 2026, a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, torna la Piedimonte Beer Fest, una lunga festa estiva con birra, street food, musica live e serate all’aperto.

Per il weekend dal 25 al 28 giugno è una delle proposte più vivaci dell’Alto Casertano: l’atmosfera è quella delle grandi feste di piazza, con stand food & drink, musica e intrattenimento serale. L’ingresso è gratuito e la rassegna continuerà anche nei giorni successivi, fino al primo weekend di luglio.Piedimonte Beer Fest,

Gusto Italia in Tour a Vietri sul Mare: tipicità italiane e artigianato

Fino a domenica 28 giugno 2026, a Vietri sul Mare, continua Gusto Italia in Tour, la fiera itinerante dedicata alle tipicità italiane, all’enogastronomia e alle tradizioni artigiane.

Gli stand sono allestiti nella zona di Marina di Vietri sul Mare, tra via Colombo e il Lungofiume, con apertura dalle ore 17:00 alle ore 24:00. L’ingresso è libero e gratuito, ideale per una passeggiata serale tra sapori regionali, prodotti artigianali e atmosfera di Costiera Amalfitana.

È una tappa comoda anche per chi vuole abbinare la festa a un giro nel borgo famoso per la ceramica artistica. In programma ci sono prodotti tipici, artigianato, spettacoli di Pulcinella, burattini e musica popolare. Leggi l’approfondimento su Gusto Italia in Tour a Vietri sul Mare.

Sagre di Liberi: Philly Cheesesteak Pork tra le montagne casertane

Avviso: alcune sagre e feste prevedono la presenza o la somministrazione di bevande alcoliche. Il consumo e la somministrazione di alcol sono riservati ai maggiorenni (18+)

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, a Liberi, in provincia di Caserta, continua il calendario delle Sagre di Liberi 2026, la lunga rassegna gastronomica estiva che anima il paese tra giugno e settembre.

Il weekend sarà dedicato al Philly Cheesesteak Pork, una proposta ricca e saporita con carne di maiale, formaggio fuso, cipolla caramellata e pane caldo. Non mancheranno anche altre specialità locali, musica e tavolate in un contesto collinare più fresco rispetto alla città.

Le Sagre di Liberi sono un appuntamento utile per chi cerca sagre in provincia di Caserta e vuole passare una serata informale tra cibo, vino locale e atmosfera di festa. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026.

Sagra del Cinghiale a Dugenta: tutti i weekend fino a luglio

Anche nel weekend dal 26 al 28 giugno 2026 continua la Sagra del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento, una delle feste gastronomiche più conosciute del Sannio.

La sagra si svolge tutti i venerdì, sabato e domenica nel primo periodo estivo, dal 29 maggio al 12 luglio 2026. Il venerdì e il sabato è aperta dalle ore 19:00 alle 23:00, mentre la domenica anche a pranzo, dalle ore 12:00 alle 15:30, e poi di nuovo la sera.

Il menù propone piatti robusti e tradizionali: pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli, strozzapreti e braciata. Una meta giusta per chi cerca una sagra vera, con tavolate, sapori decisi e clima da festa campestre. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Mercatini e appuntamenti food in Campania Non solo sagre: nel weekend ci sono anche mercatini, appuntamenti agricoli e iniziative nei borghi che possono diventare una buona alternativa per una mattinata diversa o per una gita breve.

Mostra mercato del vintage all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, un appuntamento molto conosciuto da chi ama vintage, modernariato, collezionismo, oggetti curiosi e pezzi d’arredo.

Non è una sagra, ma può essere una buona idea per la mattina di domenica 28 giugno 2026, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. In caso di maltempo o variazioni, conviene controllare sempre gli aggiornamenti degli organizzatori. Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano.

MercAntico a San Lorenzello nel beneventano

Domenica 28 giugno 2026, nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, torna MercAntico, la fiera dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato e prodotti locali.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. San Lorenzello è uno di quei piccoli centri dove il mercatino diventa anche una scusa per riscoprire il paese e fermarsi a pranzo nei dintorni. Scopri MercAntico a San Lorenzello.

Mercatini Campagna Amica a Napoli a giugno 2026

Per chi preferisce restare in città, ci sono anche i mercatini agroalimentari di Campagna Amica Coldiretti a Napoli, con appuntamenti dedicati ai prodotti locali, alla spesa contadina e alle eccellenze del territorio.

Nel calendario di giugno 2026 sono segnalati mercati cittadini anche in Piazza Giovanni Bovio e Piazza Nicola Amore, in genere la mattina dalle ore 8:30 alle 13:30. Sono appuntamenti utili per acquistare frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane direttamente dai produttori. Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli.

Altri eventi del weekend tra gusto, borghi e tradizioni Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, visite, degustazioni e tradizioni popolari. Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

“Beato chi le vive”: a Napoli le Feste Patronali fino a ottobre

A Napoli, dal 1° giugno al 17 ottobre 2026, continua “Beato chi le vive”, il calendario delle Feste Patronali 2026 che coinvolge i quartieri della città con messe solenni, processioni, concerti, spettacoli e momenti di festa nelle chiese, nelle piazze e nelle strade.

È una rassegna che racconta bene il legame tra Napoli e le sue tradizioni popolari: non una singola festa, ma un lungo calendario diffuso nelle Municipalità cittadine, utile anche per chi vuole scoprire il lato più autentico dei quartieri. Scopri il programma delle Feste Patronali a Napoli.

Secrets of Piano di Sorrento: escursioni gratuite in Penisola Sorrentina

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026, a Piano di Sorrento, si svolgono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento, promosse dal Comune per raccontare il territorio tra storia, mare, centro antico e colline.

Gli itinerari previsti sono tre: Itinerario Blu “Tra storia e mare”, Itinerario Verde “Dalle vie del centro ai Colli” e Itinerario Arancio “Dal Castello Colonna alla Croce”. Le visite del sabato partono alle ore 17:00 dall’Info Point di via delle Rose e durano circa tre ore.

Non è una sagra, ma può diventare una buona idea per completare il weekend con una passeggiata gratuita in Penisola Sorrentina, tra centro storico, panorami e luoghi meno battuti. Leggi l’approfondimento su Secrets of Piano di Sorrento.

Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano

Fino a giovedì 9 luglio 2026 continua a Positano la 34ª edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria della Costiera Amalfitana che quest’anno segue il tema “Parole in libertà”.

Gli incontri si tengono alle ore 21:00 in Piazza Flavio Gioia, con appuntamenti dedicati a libri, attualità, giornalismo e dialogo culturale. Non è un evento gastronomico, ma può essere una bella idea per chi vuole unire una serata in Costiera a un appuntamento culturale all’aperto. Leggi l’approfondimento su Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano.

Sagre in Campania questo weekend: info utili

Quando: da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026, con date e orari diversi in base ai singoli eventi.

da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026, con date e orari diversi in base ai singoli eventi. Dove: varie località della Campania, tra cui Portici, Marigliano, Calvi Risorta, Piedimonte Matese, Vietri sul Mare, Liberi, Dugenta, Napoli, San Lorenzello, Piano di Sorrento e Positano.

varie località della Campania, tra cui Portici, Marigliano, Calvi Risorta, Piedimonte Matese, Vietri sul Mare, Liberi, Dugenta, Napoli, San Lorenzello, Piano di Sorrento e Positano. Biglietti: molti eventi sono a ingresso libero o gratuito, con consumazioni e acquisti presso gli stand gastronomici. Per visite, mercatini e rassegne culturali verificare sempre eventuali modalità di accesso o prenotazione.

molti eventi sono a ingresso libero o gratuito, con consumazioni e acquisti presso gli stand gastronomici. Per visite, mercatini e rassegne culturali verificare sempre eventuali modalità di accesso o prenotazione. Info: programmi e aggiornamenti nei singoli approfondimenti pubblicati su Napoli da Vivere e sulle pagine ufficiali degli organizzatori.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.