Vesuvio Magico: visita naturalistica tra storie di janare, streghe e ideali di libertà

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Al tramonto, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, arriva Vesuvio Magico: una visita naturalistica con teatro itinerante tra janare, streghe e storie di libertà

Sabato 27 giugno 2026, al tramonto, debutta Vesuvio Magico, una speciale esperienza nel Parco Nazionale del Vesuvio che unisce visita naturalistica, teatro itinerante e racconti legati alla memoria campana. L’appuntamento si svolgerà presso la Contrada Osservatorio ex Rifugio Imbo – Parco Nazionale del Vesuvio con turni di partenza alle 18:30, 19:00 e 19:30 e prenotazione obbligatoria.

Non sarà una semplice passeggiata sul Vesuvio, ma un percorso pensato per far vivere il vulcano in un momento speciale della giornata, quando la luce del tramonto cambia il paesaggio e rende ancora più suggestivi i sentieri, le rocce laviche e gli scorci verso il Golfo.

Per chi cerca cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni, questo appuntamento è una proposta diversa dal solito: natura, teatro e racconto popolare nello stesso cammino.

Vesuvio Magico 2026 tra natura e teatro

Il percorso di Vesuvio Magico 2026 si sviluppa all’interno della Contrada Osservatorio ex Rifugio Imbo, un’area preziosa del Parco Nazionale del Vesuvio, dove la vegetazione cresce tra lava, pinete, sentieri e panorami aperti.

I partecipanti saranno accompagnati dalle guide ambientali escursionistiche di Vesuvio Natura da Esplorare, camminando lungo un antico sentiero che racconta il lato più autentico del vulcano: non solo il cratere, ma anche il paesaggio più silenzioso e selvatico delle sue pendici.

Durante il cammino, il sentiero diventerà anche palcoscenico. Tre momenti teatrali accompagneranno la visita, portando tra gli alberi e le rocce figure femminili sospese tra storia, leggenda e immaginario popolare campano.

Eleonora Pimentel Fonseca , simbolo di libertà e rivoluzione;

, simbolo di libertà e rivoluzione; Strega Amelia , figura misteriosa legata alla magia del vulcano;

, figura misteriosa legata alla magia del vulcano; Una Janara, creatura del folklore campano e delle tradizioni più antiche.

I testi sono a cura del regista Gennaro Esposito. Il tema centrale sarà quello della donna e della libertà, con il Vesuvio come simbolo potente di una terra fiera, aspra e indomabile.

Come arrivare al punto di ritrovo

Il punto di ritrovo indicato è in Contrada Osservatorio, ex Rifugio Imbò, nel Parco Nazionale del Vesuvio. L’evento prevede parcheggio e transito autorizzato oltre quota 800, dettaglio utile perché l’area del Vesuvio richiede sempre organizzazione negli spostamenti.

Chi arriva in auto può raggiungere la zona seguendo le indicazioni per il Vesuvio da Ercolano/Torre del Greco e proseguendo verso Contrada Osservatorio. Conviene arrivare con anticipo: l’organizzazione chiede di presentarsi 30 minuti prima della partenza del proprio turno.

Vesuvio Magico: informazioni pratiche

Data: sabato 27 giugno 2026

sabato 27 giugno 2026 Luogo di ritrovo: Contrada Osservatorio, ex Rifugio Imbò – Parco Nazionale del Vesuvio

Contrada Osservatorio, ex Rifugio Imbò – Parco Nazionale del Vesuvio Turni di partenza: 17:30 – 18:00 – 18:30

17:30 – 18:00 – 18:30 Arrivo consigliato: 30 minuti prima della partenza del proprio turno

30 minuti prima della partenza del proprio turno Durata stimata: circa 2 ore e mezza, rientro incluso

circa 2 ore e mezza, rientro incluso Difficoltà: facile/media

facile/media Ticket: €25, esperienza completa e parcheggio inclusi

€25, esperienza completa e parcheggio inclusi Prenotazione: obbligatoria via WhatsApp al numero 375 613 9180

obbligatoria via WhatsApp al numero 375 613 9180 Organizzazione: Vesuvio Natura da Esplorare e NOMEA

Vesuvio Natura da Esplorare e NOMEA Posti: limitati, con prenotazione obbligatoria

Consiglio pratico: trattandosi di un percorso naturalistico al tramonto, meglio indossare scarpe comode, portare acqua e una felpa leggera per il rientro. In caso di dubbi su accessibilità, età consigliata o condizioni meteo, è preferibile chiedere conferma agli organizzatori al momento della prenotazione.

Prenotazioni per Vesuvio Magico 2026

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Per partecipare a Vesuvio Magico 2026 bisogna contattare gli organizzatori via WhatsApp al numero 375 613 9180.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Vesuvio Natura da Esplorare: Vesuvio Magico.

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