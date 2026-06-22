Sagra della Pizzonta a Calvi Risorta (CE)

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3ª Edizione della Sagra della Pizzonta a Calvi Risorta, l’antica colonia romana di Cales vicino Capua.

Nei giorni 26, 27 e 28 Giugno 2026 torna a Calvi Risorta la Sagra della Pizzonta. Tre serate tra sapori , musica dal vivo e spettacoli per tutti. Anche quest’anno protagonista sarà la Pizzonta, la specialità tipica della zona.

La Pizzonta è una pizza fritta locale che troverete sia nella versione classica che in tante varianti. Ogni serata sarà poi allietata dalla musica di artisti e intrattenimento dal vivo, per ballare, cantare e divertirsi. Non mancheranno stand gastronomici, mercatini e attività per tutte le età.

Sagra della Pizzonta con frittura e musica

Il programma musicale delle serate è il seguente:

26 giugno 2026 – Premio Cales e a seguire la musica dei 81042

27 giugno 2026 – Gabriele Esposito e la sua band

28 giugno 2026 – Peppe Ventura, Paolo Cerrone e Raffaele Nolli

La festa si svolgerà alla Lottizzazione San Nicola a Calvi Risorta ed è sempre ad ingresso libero.

La Terza Edizione della Sagra della Pizzonta è firmata #assocalesyoung.

Maggiori informazioni evento ufficiale – Asso Cales Young

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