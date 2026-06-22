Riapre la Piscina scoperta della Mostra d’Oltremare a Napoli: orari, prezzi e prenotazioni 2026

Riapre per l’estate 2026 la Piscina scoperta della Mostra d’Oltremare a Napoli: un grande impianto olimpionico con solarium, bar ristoro, lettini e prenotazione online obbligatoria

Da giovedì 18 giugno 2026 riapre al pubblico la Piscina scoperta della Mostra d’Oltremare a Napoli, uno degli spazi estivi più grandi della città per nuotare, prendere il sole e trascorrere una giornata all’aperto senza allontanarsi da Fuorigrotta.

La piscina resterà aperta fino a domenica 13 settembre 2026, salvo eventuali nuove disposizioni. I biglietti sono acquistabili obbligatoriamente online e, solo in caso di posti ancora disponibili, anche presso la biglietteria della piscina.

La piscina scoperta della Mostra d’Oltremare

La grande piscina olimpionica scoperta della Mostra d’Oltremare fu completamente rinnovata per le Universiadi del 2019 a Napoli ed è oggi uno degli impianti estivi più riconoscibili della città.

La vasca scoperta, intitolata a Fritz Dennerlein, misura 50×25 metri e raggiunge i 6 metri di profondità. Ha una capacità di circa 3 milioni di litri d’acqua e può accogliere fino a 525 bagnanti in contemporanea, nei limiti delle norme di sicurezza.

Intorno alla vasca c’è un grande solarium attrezzato di circa 2.000 mq, con lettini inclusi nel prezzo fino ad esaurimento, zone d’ombra, prato verde e un bar ristoro. Sono presenti anche spogliatoi, servizi igienici e percorsi accessibili per persone con disabilità.

Orari Piscina Mostra d’Oltremare 2026

La piscina è aperta tutti i giorni con ingresso da Viale Marconi, Viale Kennedy e Via Terracina. L’accesso con mezzi privati è possibile dai parcheggi interni a pagamento.

Apertura impianto: ore 9:30

ore 9:30 Ingresso in vasca: ore 10:00

ore 10:00 Ultimo ingresso: ore 18:00

ore 18:00 Uscita dalla vasca: ore 18:30

ore 18:30 Chiusura impianto: ore 19:00

Prezzi piscina Mostra d’Oltremare 2026

Le tariffe cambiano tra giorni feriali, weekend e festivi. Sono previste riduzioni per under 14 e over 65, oltre ad abbonamenti feriali da 5, 10 e 20 ingressi.

Dal lunedì al venerdì: €13 intero, €10 ridotto under 14 e over 65

€13 intero, €10 ridotto under 14 e over 65 Mezza giornata feriale: €10 intero, €8 ridotto, nelle fasce 9:30-14:00 oppure 14:30-18:00

€10 intero, €8 ridotto, nelle fasce 9:30-14:00 oppure 14:30-18:00 Sabato, domenica e festivi: €18 intero, €13 ridotto under 14 e over 65

€18 intero, €13 ridotto under 14 e over 65 Mezza giornata sabato, domenica e festivi: €13 intero, €10 ridotto, nelle fasce 9:30-14:00 e, salvo disponibilità, 14:30-18:00

€13 intero, €10 ridotto, nelle fasce 9:30-14:00 e, salvo disponibilità, 14:30-18:00 Tariffa nuotatori: €8 nei feriali, €10 nel weekend e nei festivi, mostrando il tesserino

Il lettino sul solarium è obbligatorio ed è incluso nel prezzo. L’accesso al bordo vasca con sedia a sdraio è possibile fino ad esaurimento posti e alle stesse tariffe.

Abbonamenti feriali

5 ingressi intero: €60

€60 10 ingressi intero: €100

€100 20 ingressi intero: €180

€180 5 ingressi ridotto: €45

€45 10 ingressi ridotto: €80

€80 20 ingressi ridotto: €140

Regole utili prima di andare in piscina

Prima di prenotare conviene leggere bene il regolamento, soprattutto se si va con bambini o in gruppo. L’accesso non è consentito ai bambini di età inferiore ai 2 anni, mentre i ragazzi sotto i 14 anni devono essere accompagnati da almeno un adulto.

È obbligatorio usare la cuffia in vasca .

. Non è consentito introdurre cibi e bevande dall’esterno .

. Non si possono introdurre animali nell’impianto.

Sul solarium è obbligatorio usare il lettino assegnato.

Non sono consentiti tuffi, materassini, pinne, maschere, salvagenti, palloni e oggetti di vetro.

Le tariffe si applicano anche agli ospiti con disabilità; è prevista la gratuità per l’accompagnatore.

Come arrivare alla Piscina della Mostra

La Piscina della Mostra d’Oltremare si trova nel quartiere Fuorigrotta, una zona ben collegata con metropolitana, Cumana, autobus e Tangenziale. Chi arriva con i mezzi può usare le stazioni vicine di Mostra, Kennedy e Campi Flegrei.

Per chi vuole muoversi in città senza auto, può essere utile consultare anche la nostra guida alla Metro Linea 6 di Napoli, comoda per raggiungere la zona occidentale della città.

Ingressi pedonali: Viale Marconi, Viale Kennedy, Via Terracina

Viale Marconi, Viale Kennedy, Via Terracina Parcheggio interno a pagamento: Via Kennedy e Via Terracina, tariffa massima giornaliera €5

Via Kennedy e Via Terracina, tariffa massima giornaliera €5 Accesso e sosta disabili: Viale Marconi, con 4 posti auto riservati

Viale Marconi, con 4 posti auto riservati Tangenziale: uscite Agnano e Fuorigrotta

Domande frequenti sulla Piscina Mostra d’Oltremare

Serve prenotare online?

Sì. I biglietti sono acquistabili obbligatoriamente online. La biglietteria sul posto è utilizzabile solo in caso di disponibilità residua.

La piscina è adatta ai bambini?

Sì, ma con limitazioni: non possono accedere bambini sotto i 2 anni e i ragazzi sotto i 14 anni devono essere accompagnati da almeno un adulto.

Il lettino è compreso nel prezzo?

Sì, il lettino sul solarium è incluso nel prezzo, fino ad esaurimento disponibilità.

Piscina Mostra d’Oltremare 2026: orari e prezzi

Quando: da giovedì 18 giugno a domenica 13 settembre 2026, salvo ulteriori disposizioni. Apertura impianto ore 9:30, ingresso in vasca ore 10:00, uscita dalla vasca ore 18:30, chiusura ore 19:00.

Dove: Piscina scoperta della Mostra d’Oltremare, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli. Ingressi da Viale Marconi, Viale Kennedy e Via Terracina.

Biglietti: feriali €13 intero e €10 ridotto; weekend e festivi €18 intero e €13 ridotto. Disponibili anche mezze giornate e abbonamenti feriali.

Info e prenotazioni: pagina ufficiale Piscina Mostra d’Oltremare

Piscina scoperta Mostra d’Oltremare: informazioni utili Periodo: dal 18 giugno al 13 settembre 2026

dal 18 giugno al 13 settembre 2026 Orari: apertura 9:30, ingresso in vasca 10:00, uscita dalla vasca 18:30

apertura 9:30, ingresso in vasca 10:00, uscita dalla vasca 18:30 Prezzi: da €13 nei feriali e da €18 nel weekend

da €13 nei feriali e da €18 nel weekend Prenotazione: online tramite sito ufficiale della Mostra d’Oltremare Consulta tariffe e regolamento ufficiale

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