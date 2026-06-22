Piedimonte Beer Fest 2026: 11 serate con musica live e street food

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Avvertenze: l’evento prevede la presenza e possibile somministrazione di alcolici. Il consumo di alcool è riservato ai maggiorenni (18+)

Anche quest’anno a Piedimonte Matese 11 serate ai piedi del Matese targate Piedimonte Beer Fest, tutte ad ingresso gratuito.

Dal 25 giugno al 5 luglio 2026 11 serate di festa nella cittadina di Piedimonte Matese, nel casertano, per l’ottava edizione della festa della Birra, la Piedimonte Beer Fest.

La festa della birra 2026 a Piedimonte Matese sarà anche quest’anno un evento con una selezione di birre, numerosi espositori, street food e musica live tutte le sere.

Disponibile anche un programma musicale ad ingresso gratuito con band musicali ogni sera. Non mancherà il DJ Set e animazione con opening ogni sera con DJ Patrol. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, si svolgerà sempre in Piazza Carmine e l’ingresso è gratuito.

Gli stand, Food & Drink, alla Piedimonte Beer Fest

Avvertenze: l’evento prevede la presenza e possibile somministrazione di alcolici. Il consumo di alcool è riservato ai maggiorenni (18+)

Gli stand, Food & Drink saranno aperti ogni giorno dalle 18:00. Gli stand food sono i seguenti:

Alta Mangiuria – caciocavallo, arrosticini e panini tutto del Matese

Chiancheria – Il tempio della carne con braceria e burger.

On The Road – Tutta la fragranza della pizza

Big Bang Burger – Panini giganti e gourmet.

Uh· Mami – Cucina tipica moderna con tutto il sapore della tradizione.

Il Veliero – Ristopescheria con cuori di mare e cucina tipica di pesce.

Iberico – Un salto in Spagna con la paella

Salvatore Ciaramella – Pasticceria d’autore e frutta realistica

Piedimonte Beer Fest 2026 – le serate musicali gratuite

Ecco il programma musicale di Piedimonte Beer Fest, ad ingresso gratuito, dal 25 giugno al 5 luglio 2026: i concerti iniziano alle 22. Dal tributo a Pino alle emozioni dei Queen, passando per Achille Lauro, Jovanotti, Cesare Cremonini, la magia della Notte della Taranta fino al Re del pop Michael Jackson.

Ecco la line-up 2026

25 Giugno – Toledo (Pino Daniele Tribute)

26 Giugno – Idol (Achille Lauro Tribute)

27 Giugno – Ritmo Binario (Notte della Taranta)

28 Giugno – Io e i Gomma: Gommas

29 Giugno – Stelle di Broadway (Cesare Cremonini Tribute)

30 Giugno – Radioactive (Imagine Dragons Tribute)

1 Luglio – Who Drives? (+Special Guest!)

2 Luglio – Pensieri Positivi (Jovanotti Tribute ufficiale)

3 Luglio – Queen of Bulsara (Queen Tribute)

4 Luglio – Giufà (Gypsy Funk)

5 Luglio – Anthology (Michael Jackson Tribute)

Piedimonte Beer Fest 2026: Birra, Musica e Divertimento

Quando: Dal 25 giugno al 5 luglio 2026

Dal 25 giugno al 5 luglio 2026 Orari: stand, Food & Drink, aperti ogni giorno dalle 18:00

stand, Food & Drink, aperti ogni giorno dalle 18:00 Dove: Piazza Carmine, Piedimonte Matese (CE)

Piazza Carmine, Piedimonte Matese (CE) Biglietti: Ingresso gratuito

Ingresso gratuito Maggiori informazioni: Piedimonte Beer Fest 2026 – 8° Edizione

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