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Piedimonte Beer Fest 2026: 11 serate con musica live e street food

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© Photo by gitfo - Gerrie van der Walt on Unsplash

Avvertenze: l’evento prevede la presenza e possibile somministrazione di alcolici. Il consumo di alcool è riservato ai maggiorenni (18+)

Anche quest’anno a Piedimonte Matese 11 serate ai piedi del Matese targate Piedimonte Beer Fest, tutte ad ingresso gratuito.

 

 

Dal 25 giugno al 5 luglio 2026 11 serate di festa nella  cittadina di Piedimonte Matese, nel casertanoper l’ottava edizione della  festa della Birra, la Piedimonte Beer Fest.

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La festa della birra 2026 a Piedimonte Matese sarà anche quest’anno un evento con una selezione di birre, numerosi espositori, street food e musica live tutte le sere.

Disponibile anche un programma musicale ad ingresso gratuito con band musicali ogni sera. Non mancherà il DJ Set e animazione con opening ogni sera con DJ Patrol. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, si svolgerà sempre in Piazza Carmine e l’ingresso è gratuito.

Gli stand, Food & Drink, alla Piedimonte Beer Fest

© Napoli da Vivere

 

Avvertenze: l’evento prevede la presenza e possibile somministrazione di alcolici. Il consumo di alcool è riservato ai maggiorenni (18+)

Gli stand, Food & Drink saranno aperti ogni giorno dalle 18:00. Gli stand food sono i seguenti:

  • Alta Mangiuria – caciocavallo, arrosticini e panini tutto del Matese
  • Chiancheria – Il tempio della carne con braceria e burger.
  • On The Road – Tutta la fragranza della pizza
  • Big Bang Burger – Panini giganti e gourmet.
  • Uh· Mami – Cucina tipica moderna con tutto il sapore della tradizione.
  • Il Veliero – Ristopescheria con cuori di mare e cucina tipica di pesce.
  • Iberico – Un salto in Spagna con la paella
  • Salvatore Ciaramella – Pasticceria d’autore e frutta realistica

Piedimonte Beer Fest 2026 – le serate musicali gratuite

Ecco il programma musicale di Piedimonte Beer Fest, ad ingresso gratuito, dal 25 giugno al 5 luglio 2026: i concerti iniziano alle 22. Dal tributo a Pino alle emozioni dei Queen, passando per Achille Lauro, Jovanotti, Cesare Cremonini, la magia della Notte della Taranta fino al Re del pop Michael Jackson.

Ecco la line-up 2026

  • 25 Giugno – Toledo (Pino Daniele Tribute)
  • 26 Giugno – Idol (Achille Lauro Tribute)
  • 27 Giugno – Ritmo Binario (Notte della Taranta)
  • 28 Giugno – Io e i Gomma: Gommas
  • 29 Giugno – Stelle di Broadway (Cesare Cremonini Tribute)
  • 30 Giugno – Radioactive (Imagine Dragons Tribute)
  • 1 Luglio – Who Drives? (+Special Guest!)
  • 2 Luglio – Pensieri Positivi (Jovanotti Tribute ufficiale)
  • 3 Luglio – Queen of Bulsara (Queen Tribute)
  • 4 Luglio – Giufà (Gypsy Funk)
  • 5 Luglio – Anthology (Michael Jackson Tribute)

Piedimonte Beer Fest 2026: Birra, Musica e Divertimento

  • Quando: Dal 25 giugno al 5 luglio 2026
  • Orari: stand, Food & Drink, aperti ogni giorno dalle 18:00
  • Dove: Piazza Carmine, Piedimonte Matese (CE)
  • Biglietti: Ingresso gratuito
  • Maggiori informazioni: Piedimonte Beer Fest 2026 – 8° Edizione

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


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