Piedimonte Beer Fest 2026: 11 serate con musica live e street food

Avvertenze: l’evento prevede la presenza e possibile somministrazione di alcolici. Il consumo di alcool è riservato ai maggiorenni (18+)
Anche quest’anno a Piedimonte Matese 11 serate ai piedi del Matese targate Piedimonte Beer Fest, tutte ad ingresso gratuito.
Dal 25 giugno al 5 luglio 2026 11 serate di festa nella cittadina di Piedimonte Matese, nel casertano, per l’ottava edizione della festa della Birra, la Piedimonte Beer Fest.
La festa della birra 2026 a Piedimonte Matese sarà anche quest’anno un evento con una selezione di birre, numerosi espositori, street food e musica live tutte le sere.
Disponibile anche un programma musicale ad ingresso gratuito con band musicali ogni sera. Non mancherà il DJ Set e animazione con opening ogni sera con DJ Patrol. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, si svolgerà sempre in Piazza Carmine e l’ingresso è gratuito.
Gli stand, Food & Drink, alla Piedimonte Beer Fest
Avvertenze: l’evento prevede la presenza e possibile somministrazione di alcolici. Il consumo di alcool è riservato ai maggiorenni (18+)
Gli stand, Food & Drink saranno aperti ogni giorno dalle 18:00. Gli stand food sono i seguenti:
- Alta Mangiuria – caciocavallo, arrosticini e panini tutto del Matese
- Chiancheria – Il tempio della carne con braceria e burger.
- On The Road – Tutta la fragranza della pizza
- Big Bang Burger – Panini giganti e gourmet.
- Uh· Mami – Cucina tipica moderna con tutto il sapore della tradizione.
- Il Veliero – Ristopescheria con cuori di mare e cucina tipica di pesce.
- Iberico – Un salto in Spagna con la paella
- Salvatore Ciaramella – Pasticceria d’autore e frutta realistica
Piedimonte Beer Fest 2026 – le serate musicali gratuite
Ecco il programma musicale di Piedimonte Beer Fest, ad ingresso gratuito, dal 25 giugno al 5 luglio 2026: i concerti iniziano alle 22. Dal tributo a Pino alle emozioni dei Queen, passando per Achille Lauro, Jovanotti, Cesare Cremonini, la magia della Notte della Taranta fino al Re del pop Michael Jackson.
Ecco la line-up 2026
- 25 Giugno – Toledo (Pino Daniele Tribute)
- 26 Giugno – Idol (Achille Lauro Tribute)
- 27 Giugno – Ritmo Binario (Notte della Taranta)
- 28 Giugno – Io e i Gomma: Gommas
- 29 Giugno – Stelle di Broadway (Cesare Cremonini Tribute)
- 30 Giugno – Radioactive (Imagine Dragons Tribute)
- 1 Luglio – Who Drives? (+Special Guest!)
- 2 Luglio – Pensieri Positivi (Jovanotti Tribute ufficiale)
- 3 Luglio – Queen of Bulsara (Queen Tribute)
- 4 Luglio – Giufà (Gypsy Funk)
- 5 Luglio – Anthology (Michael Jackson Tribute)
Piedimonte Beer Fest 2026: Birra, Musica e Divertimento
- Quando: Dal 25 giugno al 5 luglio 2026
- Orari: stand, Food & Drink, aperti ogni giorno dalle 18:00
- Dove: Piazza Carmine, Piedimonte Matese (CE)
- Biglietti: Ingresso gratuito
- Maggiori informazioni: Piedimonte Beer Fest 2026 – 8° Edizione
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