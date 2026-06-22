Gusto Italia in Tour: il festival del buon cibo e dell’artigianato riparte da Vietri sul Mare

La grande festa di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante della buona enogastronomia e dell’artigianato, arriva a Vietri sul Mare: ingresso libero, prodotti tipici, artigianato e spettacoli per famiglie nella splendida cornice della Costiera Amalfitana

Gusto Italia in Tour 2026 arriva a Vietri sul Mare da sabato 20 a domenica 28 giugno 2026: una grande fiera gratuita dedicata ai prodotti tipici italiani, all’artigianato e alle tradizioni del territorio, allestita nella zona della Marina, tra Via Colombo e il Lungofiume, tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00.

Un appuntamento perfetto per chi vuole trascorrere una serata estiva in Costiera Amalfitana, passeggiando tra stand gastronomici, creazioni artigianali, spettacoli per bambini e musica popolare. L’ingresso è libero e gratuito.

Anche quest’anno Gusto Italia in Tour porta in Campania una selezione di eccellenze del settore enogastronomico e dell’artigianato Made in Italy, con produttori, artigiani e operatori provenienti da diverse regioni italiane.

A Vietri sul Mare, splendida porta della Costiera Amalfitana, la manifestazione diventa anche un’occasione per vivere il borgo nelle ore più piacevoli della giornata, quando la Marina si anima di visitatori, famiglie e turisti in cerca di sapori, colori e tradizioni.

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Gusto Italia in Tour a Vietri sul Mare: cibo, artigianato e spettacoli

Gusto Italia in Tour è una fiera itinerante dedicata al gusto, alle produzioni tipiche, all’artigianato artistico e tradizionale, al benessere e alle creazioni handmade. Da anni attraversa alcune delle località più belle del Sud Italia, trasformando piazze, lungomari e centri storici in piccoli percorsi tra sapori e manifattura.

La tappa di Vietri sul Mare sarà ospitata nella zona della Marina, tra Via Colombo e il Lungofiume, una posizione centrale e piacevole per una passeggiata serale, anche dopo una giornata al mare o una visita nel centro storico del borgo famoso per la ceramica artistica.

Durante le giornate di festa non mancheranno anche spettacoli e momenti di intrattenimento per famiglie:

Tutti i giorni, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei burattini a cura del Teatro Nazionale dei Burattini del maestro Mauro Apicella , pensati soprattutto per i più piccoli e per le famiglie.

spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei burattini a cura del , pensati soprattutto per i più piccoli e per le famiglie. Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 20:00, speciale appuntamento con “L’Antiqua Giostra”, compagnia di musica popolare che accompagnerà i visitatori tra suoni, ritmi e tradizioni del Sud.

Prodotti tipici italiani e artigianato Made in Italy

Il cuore di Gusto Italia in Tour resta l’incontro diretto con produttori e artigiani. Chi passeggia tra gli stand potrà scoprire specialità alimentari, prodotti regionali, creazioni artigianali, oggetti per la casa, accessori e proposte legate al benessere.

Nel settore gastronomico saranno presenti prodotti provenienti da varie regioni italiane, con sapori che raccontano soprattutto il Sud: dalla Calabria alla Campania, passando per la Puglia.

Tra le specialità gastronomiche non mancheranno salumi e formaggi italiani, nduja calabrese, salumi di suino nero, liquirizia pura e zuccherata, panetto per realizzare il tipico liquore calabrese, taralli pugliesi dolci e salati, nocciola di Giffoni IGP, creme spalmabili, croccante preparato al momento e dolci campani.

non mancheranno salumi e formaggi italiani, nduja calabrese, salumi di suino nero, liquirizia pura e zuccherata, panetto per realizzare il tipico liquore calabrese, taralli pugliesi dolci e salati, nocciola di Giffoni IGP, creme spalmabili, croccante preparato al momento e dolci campani. Nel settore dell’artigianato sarà possibile trovare bijoux estivi, accessori personalizzabili, borse, borsellini, capi e prodotti in pelle, oggetti in vinile e in legno, oltre a prodotti naturali all’aloe nell’area dedicata alla bellezza e al benessere.

La formula è quella semplice e sempre apprezzata delle fiere estive: si arriva nel pomeriggio o in serata, si passeggia tra gli stand, si assaggia qualcosa, si curiosa tra le creazioni artigianali e ci si gode l’atmosfera della Marina di Vietri sul Mare.

L’appuntamento può essere interessante anche per le famiglie, grazie agli spettacoli quotidiani di Pulcinella e burattini, e per chi cerca eventi gratuiti in Campania da vivere durante le sere d’estate.

Una fiera del gusto nella Marina di Vietri sul Mare

Gusto Italia in Tour è organizzato dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con la Pro Loco Vietri sul Mare. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vietri sul Mare, dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla CNA Salerno, dall’Associazione della categoria extralberghiera Vivere Vietri sul Mare e dall’UNOE, Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

La scelta di Vietri sul Mare come prima tappa estiva valorizza uno dei borghi più conosciuti della provincia di Salerno, celebre per le ceramiche artistiche, il mare e la sua posizione strategica all’inizio della Costiera Amalfitana.

Gusto Italia in Tour a Vietri sul Mare 2026: informazioni utili

Quando: da sabato 20 a domenica 28 giugno 2026, dalle ore 17:00 alle ore 24:00

da sabato 20 a domenica 28 giugno 2026, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 Dove: Marina di Vietri sul Mare, tra Via Colombo e Lungofiume

Marina di Vietri sul Mare, tra Via Colombo e Lungofiume Biglietti: ingresso libero e gratuito

ingresso libero e gratuito Programma: prodotti tipici italiani, artigianato, spettacoli di Pulcinella e burattini, musica popolare

prodotti tipici italiani, artigianato, spettacoli di Pulcinella e burattini, musica popolare Maggiori informazioni: pagina Facebook ufficiale Gusto Italia in Tour

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