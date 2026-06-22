Festival del cinema spagnolo e latinoamericano all’aperto da FOQUS ai Quartieri Spagnoli

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Nella Corte dell’Arte del cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli si terrà la nuova edizione del Festival del cinema spagnolo e sudamericano. Cinema all’aperto a Napoli a soli 5 euro

Nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dal 24 al 28 giugno 2026, si terrà la rassegna “I cammini della commedia” con cinque serate di proiezioni di film all’aperto per la 19° edizione del Festival del cinema spagnolo e sudamericano.

La Corte dell’Arte di Foqus è un’area all’aperto per eventi dal vivo nel chiostro del palazzo che ospiterà stavolta il Festival del Cinema spagnolo in attesa della rassegna estiva di cinema all’aperto, Estate a Corte 2026, che inizierà il 30 giugno 2026 e durerà ogni sera fino al 13 Settembre.

Tanti film ai Quartieri Spagnoli

A Napoli la diciannovesima edizione de “La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano” si terrà per la settima volta da FOQUS ai Quartieri Spagnoli. Quest’anno la rassegna estiva, intitolata “I cammini della commedia“, esplora le diverse sfumature del genere comico attraverso cinque acclamate pellicole che spaziano dalla commedia psicologica a quella musicale, fino alle commedie degli equivoci e ai road movie. Tutti i film saranno proiettati nella corte di FOQUS in versione originale con sottotitoli in italiano.

L’inaugurazione del festival, mercoledì 24 giugno alle ore 21:30, vedrà la partecipazione dell’attrice Beatriz Arjona come madrina d’onore e l’anteprima del film italiano “Buen Camino” di Gennaro Nunziante. Nelle serate successive il programma lascerà spazio alla grande cinematografia iberica e messicana, portando sullo schermo storie di grande impatto emotivo e divertimento. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21:30 e il biglietto costa 5€.

La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano 2026

Mercoledì 24 giugno: Inaugurazione con Beatriz Arjona. A seguire proiezione di Buen Camino di Gennaro Nunziante, Italia 2025, 90 min.

Giovedì 25 giugno: Bajo Terapia – Commedia psicologica di Gerardo Herrero, Spagna 2024, 93 min.

Venerdì 26 giugno: La noche que mi madre mató a mi padre – Commedia degli equivoci di Inés París, Spagna, 94 min.

Sabato 27 giugno: Vivir es fácil con los ojos cerrados – Commedia road movie di David Trueba, Spagna 2014, 108 min.

Domenica 28 giugno: Voy a pasármelo bien – Commedia musicale di David Serrano, Spagna/Messico 2023, 120 min.

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, è in via Portacarrese a Montecalvario, 69, Napoli.- Biglietto: Posto unico 5 euro.

Maggiori informazioni – Festival Cinema spagnolo Napoli

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