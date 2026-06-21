Sagra della Melanzana a Marigliano: cibo e musica a ingresso gratuito

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Ritorna anche quest’anno la sagra della Melanzana a Marigliano, nella frazione Miuli

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026 a Marigliano, nel Parco Busiello di via Vignariello, nella frazione Miuli si terrà la 17^ edizione della Sagra della Melanzana. Una festa che ritorna dopo il successo dello scorso anno e che animerà tutta la zona con il buon cibo, il divertimento e le sue serate musicali.

Una sagra che è tanto apprezzata per la genuinità e la bontà dei prodotti preparati comunità miulese. Nei tre giorni di festa, tutti ad ingresso gratuito, ogni sera un intrattenimento musicale e naturalmente tanta gastronomia e anche attività per i più piccoli Tre giorni di sapori forti, cucina partenopea e intrattenimento a Marigliano per la sagra della Melenzana

A Marigliano in ogni serata non mancheranno spettacoli musicali ed in particolare:

Venerdì 26 giugno 2026: serata musicale con José e Jenny Sax

Sabato 27 giugno 2026: concerto di Tribalafro live show

Sabato 27 giugno 2026: diretta RPZ…Radio Punto Zero sarà in diretta radiofonica

Domenica 28 giugno 2026: gran finale con concerto BlueSquare

Il menù della sagra della melanzana è il seguente:

La sagra è organizzata sempre dal comitato CRC di Miuli, frazione di Marigliano: maggiori informazioni sul link

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