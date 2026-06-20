Porta Capuana Gateway a Napoli: mostra diffusa gratuita tra arte, musica e botteghe

Domenica 21 giugno 2026 Porta Capuana diventa un percorso culturale diffuso con arte contemporanea, musica, videoarte, performance, botteghe, chiese e musei: una giornata gratuita per attraversare uno dei luoghi più antichi e vivi di Napoli.

Domenica 21 giugno 2026 a Napoli c’è un appuntamento particolare da segnare: Porta Capuana Gateway – Attraversamenti, una mostra diffusa multidisciplinare che porta arte contemporanea, musica, videoarte, teatro, poesia e partecipazione civica nel cuore di Porta Capuana.

Non sarà una mostra chiusa in una sola sala, ma un percorso da seguire nel quartiere, attraversando luoghi culturali, attività commerciali, botteghe, chiese e spazi di comunità. Un modo diverso per guardare una zona di Napoli che spesso si attraversa di fretta, tra stazione, centro storico e via Carbonara.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Luci su Porta Capuana, con la direzione artistica di Luisa Corcione e la curatela di Carolina Sannino, e si intreccia con la Festa della Musica 2026 a Napoli, che nella stessa giornata animerà diversi quartieri della città.

Porta Capuana Gateway: cosa vedere

Porta Capuana Gateway 2026 porta il pubblico dentro una mappa culturale fatta di musei, chiese, botteghe storiche, bar, spazi creativi e realtà sociali. L’idea più interessante è proprio questa: non spostare il quartiere dentro un museo, ma trasformare il quartiere stesso in un grande spazio di incontro.

Tra i luoghi coinvolti ci sono il Museo Madre di Napoli, la Fondazione Made in Cloister, la Chiesa di Santa Caterina a Formiello, la Chiesa di San Giovanni a Carbonara, Palazzo Caracciolo, Pacifico Bistrot, Chalet Susy, O’ Luciano, Bar Capriccio, Cika, Kodak Express, Antica Frutteria e Dedalus Officine Gomitoli.

Per chi segue spesso gli eventi a Napoli, questo è uno di quegli appuntamenti che funzionano bene anche come passeggiata urbana: si può arrivare per una performance, fermarsi davanti a un’installazione, entrare in uno spazio culturale e poi proseguire verso il centro storico.

Il programma del 21 giugno 2026

Il programma di Porta Capuana Gateway – Attraversamenti inizia la mattina e arriva fino alla sera, con installazioni, performance, laboratori e videoarte. Il cuore della giornata sarà nell’area di Porta Capuana e Piazza Enrico De Nicola, Napoli.

Ore 10:00 – Apertura del percorso espositivo diffuso e delle installazioni nei luoghi aderenti.

– Apertura del percorso espositivo diffuso e delle installazioni nei luoghi aderenti. Ore 13:00 – 15:00 – Laboratorio e degustazione a cura di Ardenza presso Pacifico Bistrot.

– Laboratorio e degustazione a cura di Ardenza presso Pacifico Bistrot. Ore 15:00 – Performance audiovisiva di Daniele Mango.

– Performance audiovisiva di Daniele Mango. Ore 16:00 – Rosaria Corcione presenta il laboratorio partecipativo “Intrecci di Comunità” presso Dedalus Officine Gomitoli.

– Rosaria Corcione presenta il laboratorio partecipativo “Intrecci di Comunità” presso Dedalus Officine Gomitoli. Ore 16:30 – Francesca Romana Nascè presenta “La Polpa” presso O’ Luciano.

– Francesca Romana Nascè presenta “La Polpa” presso O’ Luciano. Ore 19:00 – Al Museo Madre, “L’Ombra dell’Albero 2 – The Shadow of the Tree 2”, rassegna di video d’artista.

– Al Museo Madre, “L’Ombra dell’Albero 2 – The Shadow of the Tree 2”, rassegna di video d’artista. Ore 19:30 – Sul palco della Festa Europea della Musica in Piazza Enrico De Nicola, proiezione dei video degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e accensione della “Chiave”, opera simbolo dell’iniziativa realizzata da Nunzia Ferro Ambrico.

Arte contemporanea e videoarte al Madre

Uno dei passaggi più forti del programma è la partecipazione del Museo Madre di Napoli, che aderisce al percorso con la rassegna “L’Ombra dell’Albero 2 – The Shadow of the Tree 2”. La rassegna è dedicata alla videoarte e alle ricerche artistiche legate al Mediterraneo.

È una scelta coerente con lo spirito dell’evento: Porta Capuana è da sempre luogo di passaggio, arrivo, partenza, incrocio. Portare qui linguaggi visivi contemporanei significa far dialogare una porta storica della città con temi molto attuali: confini, memoria, radici, migrazioni, comunità.

Chi vuole approfondire altri percorsi d’arte in città può dare uno sguardo anche alle mostre a Napoli e agli itinerari dedicati alla street art a Napoli.

Un evento gratuito per riscoprire Porta Capuana

Il valore di Porta Capuana Gateway non è solo artistico. Il progetto prova a cambiare il modo in cui si parla di questa zona, spesso raccontata soltanto attraverso problemi e fragilità. Qui invece si parte dalle persone, dai luoghi aperti ogni giorno, dalle attività che resistono e dalle comunità che abitano il quartiere.

L’evento è indicato come gratuito e aperto al pubblico. Per prudenza, prima di raggiungere singoli spazi, è consigliabile verificare eventuali modalità di accesso o prenotazione sui canali ufficiali dell’organizzazione o delle realtà aderenti.

Come arrivare a Porta Capuana

Porta Capuana si trova in una zona centrale di Napoli, tra Piazza Garibaldi, via Carbonara, Castel Capuano e il centro antico. È comoda da raggiungere a piedi dalla Stazione Centrale di Napoli e dalla fermata metro Garibaldi.

Il consiglio è arrivare con i mezzi pubblici e muoversi a piedi tra i luoghi del percorso. L’evento nasce proprio come attraversamento urbano: non conviene viverlo come un appuntamento fisso in un solo punto, ma come una piccola esplorazione del quartiere.

Porta Capuana Gateway 2026: informazioni utili

Quando: domenica 21 giugno 2026, dalle ore 10:00. Chiusura del progetto lunedì 22 giugno 2026 presso il Teatro Trianon Viviani.

Dove: percorso diffuso nell’area di Porta Capuana, Piazza Enrico De Nicola e luoghi aderenti del quartiere. Tappa al Museo Madre, Via Luigi Settembrini 79, Napoli.

Biglietti: ingresso gratuito. Verificare eventuali modalità di accesso per singoli spazi, laboratori o attività specifiche.

Info: canali ufficiali del Coordinamento Luci su Porta Capuana, Comune di Napoli, Museo Madre e Festa della Musica Italia.

Porta Capuana Gateway – Attraversamenti Data: domenica 21 giugno 2026

domenica 21 giugno 2026 Orario: apertura percorso dalle ore 10:00, eventi fino alla sera

apertura percorso dalle ore 10:00, eventi fino alla sera Luogo: Porta Capuana, Piazza Enrico De Nicola e spazi aderenti, Napoli

Porta Capuana, Piazza Enrico De Nicola e spazi aderenti, Napoli Costo: evento gratuito, salvo diverse indicazioni per attività specifiche

Domande frequenti su Porta Capuana Gateway

Porta Capuana Gateway 2026 è gratuito?

L’evento è annunciato come gratuito e aperto al pubblico. Per laboratori, spazi privati o singole attività conviene verificare eventuali modalità di accesso sui canali ufficiali.

Dove si svolge Porta Capuana Gateway?

Il percorso è diffuso nell’area di Porta Capuana, tra Piazza Enrico De Nicola, attività del quartiere, chiese, spazi culturali e il Museo Madre di Napoli.

È adatto anche a famiglie e bambini?

Il percorso è all’aperto e diffuso, quindi può essere seguito anche in famiglia. Alcune performance o attività potrebbero essere più adatte a un pubblico adulto: meglio scegliere le tappe in base agli orari e agli spazi.