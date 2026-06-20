Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 18 al 21 giugno 2026

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Sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, spettacoli e idee per una gita fuori Napoli: ecco gli eventi in Campania questo weekend, da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026

Cerchi eventi in Campania questo weekend? Da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026 ci sono tante idee per uscire fuori Napoli: sagre, feste del gusto, visite guidate, archeologia, concerti, spettacoli e appuntamenti nei borghi della regione.

In questa guida trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, organizzata per tema, così puoi scegliere rapidamente l’evento più adatto: una sagra, una visita culturale, una serata a teatro o una gita tra mare, borghi e siti archeologici.

Prima di partire, consigliamo sempre di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend Il weekend dal 18 al 21 giugno 2026 è ricco di appuntamenti per chi vuole muoversi in Campania. Si può scegliere tra sagre in provincia di Avellino, Salerno, Caserta e Benevento, visite nei siti archeologici vesuviani, rassegne teatrali, concerti panoramici e mostre da vedere con più calma. Per chi resta in città, resta utile anche la guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli. Qui, invece, ci concentriamo sugli appuntamenti fuori città e sulle idee più interessanti in Campania.

Di seguito gli eventi che segnaliamo per il weekend in Campania, divisi tra sagre e feste, visite guidate e appuntamenti culturali, concerti e spettacoli, mostre e altre idee per una gita fuori Napoli.

Sagre e feste in Campania nel weekend

Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono molte feste popolari e appuntamenti gastronomici. È il momento giusto per scoprire borghi e paesi della regione, soprattutto se cerchi una serata semplice tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano: 11 forni con tante bontà ed eventi

Da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026 torna il Festival del Panuozzo nel centro storico di Gragnano. Per il weekend rientra quindi la prima giornata della festa, in programma domenica 21 giugno nella centrale via Quarantola, con apertura dalle 18:30.

L’evento è a ingresso gratuito e permette di assaggiare il tipico panuozzo di Gragnano, preparato e cotto al momento nei forni presenti lungo il percorso. Una buona idea per chi vuole chiudere il weekend con una serata di gusto, animazione e atmosfera popolare. Festival del Panuozzo 2026

Mare in Fest 2026 a Portici: eventi gratuiti tra mare, musica e street food

Dal 18 al 28 giugno 2026, sul lungomare di Portici, presso il Parco a Mare, torna Mare in Fest, il grande villaggio estivo ad ingresso gratuito con food, spettacoli, musica, artigianato e attività per famiglie.

Il villaggio apre ogni sera dalle 18:00 e propone aree food, market, musica, arena spettacoli e spazi pensati anche per i bambini. È una delle proposte più comode per chi cerca un evento serale vicino Napoli, con il mare a pochi passi e un programma lungo più giorni. Mare in Fest a Portici

Sagra Trofie con Radicchio e Porcini 2026: ancora un weekend di gusto a Montoro

A Montoro, in provincia di Avellino, nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026, presso il Parco del Sole alla frazione San Eustachio, continua la XXVI edizione della Sagra Trofie con Radicchio e Porcini.

La sagra propone piatti tipici, musica dal vivo, natura e momenti di divertimento per tutte le età. È un appuntamento adatto a chi cerca una serata fresca in Irpinia, tra sapori semplici, tavolate e un’atmosfera da festa di paese. Sono previsti anche area per bambini e parcheggio custodito. Sagra Trofie con Radicchio e Porcini

Beer Fest: Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di birra e bevande alcoliche. La somministrazione e il consumo di alcol sono riservati ai maggiorenni.

Venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026 ritorna la Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate, frazione sul mare di Castellabate, in provincia di Salerno. La festa si svolge in Corso De Angelis a partire dalle 20:30.

In programma birrifici artigianali, stand food e musica dal vivo. Per la parte musicale, venerdì 19 giugno sono annunciati Caffè D’Autore e Assumma Sound, mentre sabato 20 giugno sarà la volta di Moonya. Beer Fest a San Marco di Castellabate

Atella Sound Circus: artisti di strada, musica e cibo a Succivo

Dal 19 al 21 giugno 2026, al Casale di Teverolaccio di Succivo, in provincia di Caserta, torna l’Atella Sound Circus, il festival gratuito dedicato alla musica, agli artisti di strada, alla giocoleria e all’arte circense.

L’evento è a ingresso gratuito e propone concerti live, spettacoli di strada, stand gastronomici e attività adatte anche ai bambini. La scaletta musicale 2026 prevede FULU MIZIKI + KARAKAL venerdì 19 giugno, NGASA NGASA + ZINHARUA sabato 20 giugno e SUNOMI SAIN domenica 21 giugno. Atella Sound Circus 2026

Sagre di Liberi: 14 weekend di sagre tra le montagne casertane

Nel casertano proseguono le Sagre di Liberi 2026, in un paese immerso nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Anche quest’anno il calendario propone 14 sagre diverse, dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni sabato e domenica.

Nel weekend 20 e 21 giugno 2026 la festa è dedicata al Prosciutto di Praga allo spiedo. Ogni fine settimana cambia la specialità: dalla Pancetta alla Zingara alla Pasta e Fagioli, dagli arrosticini con caciocavallo impiccato agli gnocchi al forno, sempre con musica, vino locale e atmosfera conviviale. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026

La Sagra del Cinghiale a Dugenta nei weekend fino a metà luglio

A Dugenta, in provincia di Benevento, continua nei weekend fino al 12 luglio 2026 la storica Sagra del Cinghiale. L’appuntamento si tiene ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle 19:00, con apertura anche la domenica a pranzo.

Il menù propone specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù, ravioli, strozzapreti, porchetta, fagiolata e braciata. È una sagra adatta a gruppi di amici e famiglie che cercano una serata informale nel Sannio, tra tavolate all’aperto e cucina robusta. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta

Nocera Inferiore Street Food Festival

Dal 18 al 21 giugno 2026 si tiene in Piazza Armando Diaz a Nocera Inferiore lo Street Food Festival ad ingresso gratuito. La manifestazione dura quattro giorni e propone un villaggio all’aperto con cibo, musica live e animazione.

Tra le specialità annunciate ci sono panini con carne di scottona e marchigiana, cuoppo di pesce fritto e altre proposte da street food. È una buona idea per una serata nel salernitano, soprattutto se si cerca un evento semplice, gratuito e con più alternative gastronomiche. Maggiori informazioni

Quarto in Festa 2026: dieci giorni di eventi e stand artigianali

Fino a sabato 20 giugno 2026, la Villa Comunale di Quarto ospita Quarto in Festa 2026, con spettacoli, laboratori per bambini, musica, teatro, libri, stand artigianali e momenti di animazione.

Il programma comprende anche la terza edizione del festival degli artisti di strada QuartOnirica, trasformando la villa comunale in uno spazio di festa per famiglie, ragazzi e cittadini dei comuni vicini. Quarto in Festa 2026

Visite guidate, archeologia e passeggiate

Chi preferisce un weekend tra cultura, natura e luoghi storici può scegliere tra visite nei siti archeologici, aperture serali nei musei e percorsi per scoprire la Campania con un ritmo più lento.

Aperture serali estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei

A Bacoli, tutti i sabati estivi dal 6 giugno al 29 agosto 2026, è possibile visitare il Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia anche di sera, con apertura fino alle 22:00 e ultimo ingresso alle 21:00.

Il biglietto per il singolo sito costa €5. Per l’occasione è disponibile anche la MyCastello Card, indicata a €10, che consente ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. Aperture serali estive del Castello di Baia

Raccontare i cantieri nel Parco Archeologico di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone Raccontare i cantieri, un ciclo di visite dedicate ai cantieri di manutenzione, restauro e valorizzazione attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

È un modo diverso per guardare i siti archeologici vesuviani: non solo come luoghi da visitare, ma come patrimoni vivi, con lavori continui di tutela, ricerca e conservazione. Scopri le visite ai cantieri del Parco Archeologico di Pompei

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, proseguono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli.

Il tour del sabato parte alle 17:00 ed è una buona idea per chi cerca una passeggiata più lenta, lontana dai circuiti più affollati della Costiera. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Close-up Cantieri al Parco Archeologico di Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano continua Close-up Cantieri, il progetto che consente di accedere ad alcune aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso.

Per chi ha già visitato Ercolano, è un’occasione interessante per tornare con uno sguardo nuovo e capire meglio cosa accade dietro il lavoro quotidiano di conservazione del sito. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di scavo di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco.

È una visita da segnare se si vuole scoprire l’area archeologica vesuviana oltre Pompei, entrando in un luogo meno affollato ma molto importante per la storia romana in Campania. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Concerti e spettacoli in Campania

Nel weekend non mancano musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: teatro nei luoghi archeologici, rassegne multidisciplinari, concerti panoramici e appuntamenti nei grandi spazi culturali della regione.

Campania Teatro Festival: oltre 100 eventi tra prosa, musica, danza e mostre

Fino al 12 luglio 2026 continua il Campania Teatro Festival, la grande rassegna multidisciplinare che porta lo spettacolo dal vivo a Napoli e in Campania. L’edizione 2026 propone 31 giorni di programmazione, con spettacoli, musica, danza, performance, mostre e progetti speciali.

I biglietti hanno prezzi popolari: €8 intero e €5 ridotto per under 30 e over 65, con alcune gratuità secondo il regolamento del festival. È una scelta forte per chi vuole un weekend culturale senza spendere troppo. Campania Teatro Festival

Un’Estate da Belvedere: concerti e spettacoli tra Caserta e San Leucio

Dall’8 giugno al 21 settembre 2026 prosegue a Caserta l’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere, con appuntamenti tra la Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio.

Il cartellone propone musica, teatro e grandi spettacoli con artisti italiani e internazionali. Tra i nomi annunciati ci sono Duran Duran, Caparezza, Giorgia, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi, Negramaro, oltre a spettacoli teatrali e musical. Un’Estate da Belvedere: programma

Musica al Tramonto 2026 a Pimonte: concerti gratuiti con vista sul Golfo

Fino al 9 agosto 2026, a Pimonte, sui Monti Lattari, continua Musica al Tramonto, la rassegna gratuita con concerti alla Croce di Monte Pendolo, a 618 metri di altitudine.

La zona offre una vista molto bella verso Ischia, Procida, il Vesuvio e il Golfo di Napoli. È una proposta perfetta per chi vuole unire musica, panorama e una gita in quota, lontano dal caldo e dal traffico della città. Musica al Tramonto: programma

Ritorna la rassegna letteraria di Positano “Mare, Sole e Cultura”

Fino al 9 luglio 2026 torna a Positano la 34ª edizione della rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura. Il tema di quest’anno è “Parole in libertà”, in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti.

L’ingresso è libero, secondo disponibilità e programma dei singoli appuntamenti. È una proposta interessante per chi vuole abbinare una passeggiata in Costiera Amalfitana a un incontro culturale serale. Mare, Sole e Cultura

Nell’Orto Botanico della Reggia di Portici la rassegna “Il Cinema Suona!”

Fino a sabato 20 giugno 2026, alle 21:00, nell’Orto Botanico della Reggia di Portici, continua la rassegna Il Cinema Suona! 2026, con appuntamenti dedicati al cinema muto e d’animazione sonorizzato dal vivo.

È una proposta particolare per chi cerca una serata diversa dal solito: cinema, musica dal vivo e uno dei luoghi più belli dell’area vesuviana. Il Cinema Suona! 2026

Pompeii Theatrum Mundi 2026 al Teatro Grande di Pompei

Dal 18 giugno al 12 luglio 2026, al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, torna Pompeii Theatrum Mundi, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi della Campania.

È uno degli appuntamenti culturali più forti della stagione, soprattutto per chi vuole unire spettacolo, archeologia e una serata fuori dal solito circuito urbano. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

Mostre e luoghi d’arte da vedere

Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare senza fretta. Tra Pompei, Napoli e i principali luoghi d’arte della regione, ci sono percorsi interessanti anche per chi preferisce evitare sagre e piazze affollate.

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei.

È una visita intensa, da affrontare con il giusto tempo, soprattutto se si vuole approfondire il rapporto tra archeologia, memoria e vita quotidiana dell’antica città. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

Per chi vuole restare in città, abbiamo raccolto anche le mostre a Napoli da vedere in questo periodo, con diversi appuntamenti utili per organizzare una giornata tra musei e spazi culturali.

Altre idee per una gita fuori Napoli

Bandiera Blu 2026: la Campania conferma 20 località premiate

La Campania conferma le sue 20 Bandiere Blu e consolida il proprio ruolo tra le regioni più interessanti per il turismo costiero. Il riconoscimento premia qualità delle acque, servizi, accoglienza e attenzione ambientale dei comuni costieri.

Per chi vuole usare il weekend per una gita al mare, può essere un buon punto di partenza per scegliere una località balneare, magari abbinando una sagra, una passeggiata o una tappa gastronomica. Bandiera Blu 2026 in Campania

Se vuoi costruire una giornata più libera, puoi partire da un borgo, da una tappa gastronomica o da un luogo da scoprire con calma. Qui trovi alcuni contenuti utili di Napoli da Vivere per organizzarti meglio.

Prossimi eventi da segnare in Campania

Oltre agli appuntamenti del weekend, ci sono già alcuni eventi estivi da segnare in calendario per le prossime settimane, soprattutto se cerchi concerti e grandi serate all’aperto in Campania.

I Beat live a Pompei: la musica dei King Crimson all’Anfiteatro degli Scavi

Giovedì 2 luglio 2026 i Beat arrivano a Pompei per uno dei concerti più attesi dell’estate in Campania. La band porta sul palco due ex membri storici dei King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, affiancati da Steve Vai e Danny Carey, nell’ambito del festival B.O.P. – Beats of Pompeii 2026. I Beat live a Pompei

Grupo Compay Segundo da Buena Vista Social Club in concerto al Nabilah

Venerdì 31 luglio 2026, alle 21:00, il Grupo Compay Segundo da Buena Vista Social Club arriva al Nabilah di Bacoli per una serata di musica cubana vista mare. Il concerto è pensato per chi vuole vivere un live estivo in un contesto diverso dal classico teatro o palazzetto. Buena Vista Social Club a Bacoli

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

Eventi in Campania questo weekend: cosa sapere

Quando: da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026

Dove: Napoli, provincia di Napoli e altre località della Campania, tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Eventi: sagre, feste popolari, visite guidate, archeologia, concerti, teatro, mostre e idee per gite fuori Napoli

Biglietti: eventi gratuiti e a pagamento, secondo il programma dei singoli organizzatori

Consiglio: verificare sempre eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali prima di partire, soprattutto per eventi all’aperto o legati al meteo.

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