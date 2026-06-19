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Continua la festa in Irpinia con la XXVI edizione della Sagra Trofie con Radicchio e Porcini a Sant’Eustachio di Montoro: due weekend di gusto, musica, natura e piatti della tradizione al Parco del Sole.

Sagra Trofie con Radicchio e Porcini 2026 a Montoro Appuntamento venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 al Parco del Sole di Sant’Eustachio di Montoro. Ingresso al parco libero, consumazioni agli stand.

A Montoro, in provincia di Avellino, continua la Sagra Trofie con Radicchio e Porcini 2026, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’Irpinia. Dopo il primo weekend, la festa prosegue venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 presso il Parco del Sole, nella frazione Sant’Eustachio di Montoro.

La manifestazione, giunta alla XXVI edizione, propone serate dedicate alla cucina tradizionale, alla musica dal vivo e al relax all’aperto. È una buona idea per chi cerca una sagra in Campania nel weekend, soprattutto se si vuole trascorrere una serata fuori Napoli in un contesto verde e adatto anche alle famiglie.

Per altri appuntamenti simili puoi consultare anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania, sempre aggiornata con gli eventi gastronomici più interessanti del periodo.

La Sagra Trofie con Radicchio e Porcini a Montoro

La Sagra Trofie con Radicchio e Porcini nasce per valorizzare i sapori semplici del territorio montorese e il patrimonio enogastronomico locale. Al centro della festa ci sono i funghi porcini, protagonisti di primi piatti, secondi e specialità da gustare negli stand.

Il Parco del Sole di Sant’Eustachio di Montoro offre una cornice particolarmente adatta per una sagra estiva: spazi all’aperto, verde, area per bambini e parcheggio. Un contesto comodo per chi arriva dalla provincia di Avellino, da Salerno o anche da Napoli per una gita serale in Irpinia.

Durante le serate sono previste musica dal vivo, animazione e momenti di festa popolare. L’atmosfera è quella tipica delle sagre irpine: tavoli, profumi di cucina, famiglie, gruppi di amici e piatti abbondanti da condividere senza troppa formalità.

L’evento è indicato anche per chi cerca eventi per bambini a Napoli e in Campania, grazie alla presenza di un’area gioco dedicata ai più piccoli.

Il menu della Sagra Trofie con Radicchio e Porcini

Il piatto simbolo resta naturalmente quello delle trofie con radicchio e porcini, ma il menu propone anche altre specialità a base di porcini e prodotti tipici.

Trofie con radicchio e porcini;

Gnocchi alla Borgense;

Risotto con porcini;

Scaloppina con porcini;

Salsiccia alla brace con porcini;

Panino con salsiccia e contorni;

Caciocavallo impiccato;

Caciocavallo impiccato con salsa di porcini;

Caciocavallo impiccato con salsa di tartufo nero;

Caciocavallo impiccato con pesto di pomodorini secchi e peperoncino;

Patatine, anche senza glutine;

Tiramisù;

Sfogliatella riccia o frolla;

Bibite;

Vino rosso.

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di vino e bevande alcoliche. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Orari degli stand e come arrivare

Gli stand gastronomici della sagra seguono orari diversi a seconda della giornata:

Venerdì 19 giugno 2026: dalle ore 20:00 alle ore 24:00;

dalle ore 20:00 alle ore 24:00; Sabato 20 giugno 2026: dalle ore 19:30 alle ore 24:00;

dalle ore 19:30 alle ore 24:00; Domenica 21 giugno 2026: dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 19:30 alle ore 23:30.

Il Parco del Sole di Sant’Eustachio di Montoro dispone di parco gioco per bambini e ampio parcheggio. L’ingresso al parco è libero; si pagano le consumazioni presso gli stand gastronomici.

Per chi arriva in auto, Sant’Eustachio di Montoro si raggiunge dal Raccordo Autostradale Salerno-Avellino. Le uscite consigliate sono Montoro Sud per chi proviene da Salerno e Montoro Nord per chi proviene da Avellino.

Se stai programmando il fine settimana, puoi leggere anche la nostra guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Sagra Trofie con Radicchio e Porcini 2026: informazioni utili

Quando: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2026. La sagra si è svolta anche nel primo weekend dal 12 al 14 giugno 2026.

Dove: Parco del Sole, frazione Sant’Eustachio, Montoro (AV).

Ingresso: ingresso al parco libero, consumazioni presso gli stand gastronomici.

Orari: venerdì 20:00-24:00; sabato 19:30-24:00; domenica 12:30-14:30 e 19:30-23:30.

Info: Infoline 353.2066201 – 348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com

Evento ufficiale: Parco del Sole Montoro

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