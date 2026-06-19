Mare in Fest 2026 a Portici: 11 giorni di food, musica e spettacoli gratis sul mare

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Seconda edizione di Mare in Fest, l’evento gratuito dedicato al mare, alla musica e alla solidarietà che si terrà dal 18 al 28 giugno presso il Parco a Mare di Portici

Dal 18 al 28 giugno 2026 sul lungomare di Portici, presso il Parco a Mare, torna il grande villaggio di “Mare in Fest” ad ingresso gratuito: quest’anno 11 giorni da non perdere tra ottimo street food, spettacoli, musica e tanto altro.

Il grande villaggio aprirà per 11 giorni ogni sera alle 18 con chiusura a mezzanotte dopo gli eventi nell’arena all’aperto del grande parco a mare. Presenti a Portici per Mare in Fest più di 30 stand enogastronomici e artigiani che raccontano la qualità delle materie prime locali con proposte che parlano napoletano, sempre con ingresso gratuito e con i ticket che quest’anno sono dei menù, entrambi da 15 euro. Per il 2026 il Parco a Mare di Portici si trasformerà in un grande spazio esperienziale affacciato sul golfo: ci saranno tre aree food, due zone market, una piazza musicale animata da Kiss Kiss Italia, un playground per bambini, un’arena spettacoli e molto altro ancora.

Oltre al buon cibo anche divertimento e spettacoli per “Mare in Scena”

Quest’anno “Mare in Scena” sarà la nuova Arena che diventerà il centro del programma di spettacoli e intrattenimento di Mare in Fest. Dalle ore 18.00 fino a tarda sera, il parco a mare si trasformerà in un vivace villaggio ad ingresso gratuito con anche 11 giorni di eventi. Ogni giornata sarà diversa: spettacoli, musica, laboratori per bambini, installazioni artistiche e momenti dedicati alla sostenibilità e all’artigianato.

A “Mare in Fest” 2026 ci saranno tre ingressi principali e aree di sosta ben distribuite che renderanno il festival accessibile e organizzato. Sul sito ufficiale anche una mappa dei parcheggi vicini

Vivi Mare in Fest 2026: musica, spettacoli e gusto sul mare a Portici

Quando: 18 al 28 giugno 2026, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 00:00

18 al 28 giugno 2026, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 00:00 Dove: Parco a Mare, lungomare di Portici (NA)

Parco a Mare, lungomare di Portici (NA) Biglietti:Ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione. Tutte le attività e gli spettacoli sono gratuiti.

Maggiori informazioni:

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