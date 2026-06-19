Festa della Musica 2026 al Vomero: concerti gratis tra Castel Sant’Elmo, Certosa e Floridiana

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Jazz al tramonto nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo, performance diffuse alla Certosa di San Martino e concerti nella Villa Floridiana: domenica 21 giugno 2026 i Musei Nazionali del Vomero celebrano la Festa della Musica con una giornata speciale tra arte, panorami e musica dal vivo.

Domenica 21 giugno 2026 Napoli celebra la Festa della Musica anche nei luoghi più belli del Vomero, con una giornata di concerti e performance nei Musei Nazionali del Vomero: Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e il Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana.

Il programma rientra nella Festa della Musica 2026, dedicata al tema “La voce dei luoghi”, e propone appuntamenti tra jazz, cori, chitarre e musica dal vivo in alcuni degli spazi culturali più suggestivi della città.

In occasione della Festa della Musica 2026, la Certosa di San Martino e Castel Sant’Elmo ospiteranno gli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, protagonisti di una giornata speciale tra musica, storia e panorami mozzafiato.

Certosa di San Martino , dalle 10.30 alle 13.00 : performance diffuse lungo il percorso di visita, tra sale, chiostri e terrazze.

, dalle : performance diffuse lungo il percorso di visita, tra sale, chiostri e terrazze. Castel Sant’Elmo, apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 23.30: alle 20.30, nella Piazza d’Armi, concerto dello SPAM Jazz Ensemble, con Napoli sullo sfondo e l’atmosfera del tramonto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Musei Nazionali del Vomero e il Conservatorio San Pietro a Majella, con la direzione artistica di Giulio Martino, e si inserisce nel programma nazionale della Festa della Musica 2026.

Concerti anche alla Villa Floridiana e al Museo Duca di Martina

Sempre domenica 21 giugno 2026, anche la Villa Floridiana partecipa alla Festa della Musica con due appuntamenti tra paesaggio, memoria e tradizione musicale.

Nell’Auditorium del Museo Duca di Martina, il coro PERiNCANTO proporrà “Passa ammore, ride e va…”, un omaggio all’arte poetica e musicale di Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri, due protagonisti della grande stagione della canzone napoletana.

Nel Teatrino di Verzura, immerso nel verde del parco, la Piccola Orchestra Neaphonis proporrà invece “Le Chitarre di Neaphonis”, un viaggio musicale tra Villa-Lobos, Turina, Brouwer, York e la tradizione chitarristica del Novecento.

Villa Floridiana – Auditorium del Museo Duca di Martina , ore 11.00-13.00 : concerto “Passa ammore, ride e va…” , organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Floridiana. Il coro di 22 elementi ripercorrerà l’arte poetica e musicale di Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri, con arrangiamenti di Michele Bonè e la partecipazione di Gennaro Esposito alle chitarre, Arcangelo Michele Caso al violoncello e Giuseppe di Colandrea a oboe e clarinetto. Il concerto è compreso nel biglietto di ingresso al Museo.

, ore : concerto , organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Floridiana. Il coro di 22 elementi ripercorrerà l’arte poetica e musicale di Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri, con arrangiamenti di Michele Bonè e la partecipazione di Gennaro Esposito alle chitarre, Arcangelo Michele Caso al violoncello e Giuseppe di Colandrea a oboe e clarinetto. Villa Floridiana – Teatrino di Verzura, ore 11.00: concerto della Piccola Orchestra Neaphonis, diretta da Sergio Naddei. In programma musiche di Villa-Lobos, Brouwer, Llobet, York e Turina. Il concerto è gratuito.

Festa della Musica 2026 nei Musei Nazionali del Vomero: informazioni utili

Quando: domenica 21 giugno 2026

domenica 21 giugno 2026 Dove: Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Villa Floridiana e Museo Duca di Martina

Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Villa Floridiana e Museo Duca di Martina Orari principali: dalle 10.30 alla Certosa, dalle 11.00 in Villa Floridiana, dalle 20.30 a Castel Sant’Elmo

dalle 10.30 alla Certosa, dalle 11.00 in Villa Floridiana, dalle 20.30 a Castel Sant’Elmo Ingresso: alcuni appuntamenti sono compresi nel biglietto di ingresso al museo, altri sono gratuiti

Maggiori informazioni sui Musei Nazionali del Vomero

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