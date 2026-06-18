Grupo Compay Segundo da Buena Vista Social Club in concerto al Nabilah

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Il son cubano arriva sul mare dei Campi Flegrei: venerdì 31 luglio 2026 il Grupo Compay Segundo da Buena Vista Social Club sarà in concerto al Nabilah di Bacoli, con biglietti disponibili online su TicketOne.

Venerdì 31 luglio 2026 alle ore 21:00 il Grupo Compay Segundo da Buena Vista Social Club arriva al Nabilah di Bacoli per una serata di musica cubana vista mare. I biglietti sono disponibili su TicketOne con posto unico a partire da €33,00 + commissioni.

Biglietti per Grupo Compay Segundo al Nabilah Il concerto si terrà venerdì 31 luglio 2026 alle 21:00 al Nabilah di Bacoli. Posto unico disponibile online.

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Grupo Compay Segundo 2026 a Bacoli

Una sera d’estate, il mare dei Campi Flegrei e la musica cubana che ha fatto il giro del mondo. Il concerto del Grupo Compay Segundo al Nabilah è uno di quegli appuntamenti pensati per chi vuole vivere la musica dal vivo in un contesto diverso dal classico teatro o palazzetto.

Il gruppo porta sul palco l’eredità musicale di Compay Segundo, figura centrale della tradizione cubana e nome legato al fenomeno mondiale del Buena Vista Social Club. Una musica fatta di son, bolero, ritmo, voci calde e strumenti acustici, capace di parlare anche a chi non conosce lo spagnolo ma riconosce subito l’atmosfera dell’Avana.

Per chi segue i concerti in Campania, questa data è interessante anche per la location: non siamo in centro città, ma sulla spiaggia romana di Bacoli, in uno dei punti più suggestivi dell’area flegrea.

La musica del Buena Vista Social Club sul mare

Il nome Buena Vista Social Club richiama un immaginario preciso: Cuba, la grande stagione della musica tradizionale, i brani entrati nella memoria collettiva e quel suono elegante, popolare e malinconico che negli anni Novanta ha conquistato il pubblico internazionale.

Il Grupo Compay Segundo continua questo racconto musicale con un repertorio che guarda alla tradizione del son cubano e al percorso artistico lasciato da Compay Segundo. Il brano più riconoscibile resta “Chan Chan”, diventato uno dei simboli del Buena Vista Social Club e ancora oggi immediatamente associato alla musica cubana nel mondo.

La particolarità della serata al Nabilah è proprio l’incontro tra due paesaggi: da una parte il ritmo cubano, dall’altra il tramonto e la notte sul litorale di Bacoli.

Concerto al Nabilah di Bacoli: cosa aspettarsi

Il Nabilah si trova in Via Spiaggia Romana, 15 a Bacoli, nel cuore dei Campi Flegrei. È una location sul mare molto conosciuta per eventi, serate e appuntamenti estivi, con un’atmosfera più vicina a quella di un live in spiaggia che a un concerto tradizionale seduto.

Se prima o dopo il concerto volete restare in zona, Bacoli è anche uno dei luoghi più belli dei Campi Flegrei per una passeggiata estiva. Sul sito abbiamo raccontato anche luoghi molto amati come la spiaggia dello Schiacchetiello di Bacoli, perfetta per scoprire meglio questo tratto di costa.

Biglietti per Grupo Compay Segundo al Nabilah

I biglietti per il concerto del Grupo Compay Segundo da Buena Vista Social Club al Nabilah sono disponibili online su TicketOne. Al momento della verifica, il circuito indica Posto Unico Intero a €33,00 + commissioni.

Come sempre per concerti e spettacoli, è utile controllare la pagina di vendita prima dell’acquisto per verificare disponibilità, commissioni aggiornate, modalità di consegna del biglietto ed eventuali comunicazioni dell’organizzatore.

Informazioni e biglietti: Grupo Compay Segundo al Nabilah Quando: venerdì 31 luglio 2026, ore 21:00

venerdì 31 luglio 2026, ore 21:00 Dove: Nabilah, Via Spiaggia Romana 15, Bacoli (Napoli)

Nabilah, Via Spiaggia Romana 15, Bacoli (Napoli) Biglietti: Posto Unico Intero da €33,00 + commissioni su TicketOne

Verifica disponibilità e acquista online

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Info: biglietti e disponibilità sulla pagina ufficiale TicketOne dell’evento

Domande frequenti sul concerto

Quando si terrà il concerto del Grupo Compay Segundo a Bacoli?

Il concerto si terrà venerdì 31 luglio 2026 alle ore 21:00 al Nabilah di Bacoli.

Il concerto si terrà venerdì 31 luglio 2026 alle ore 21:00 al Nabilah di Bacoli. Dove si trova il Nabilah?

Il Nabilah si trova in Via Spiaggia Romana 15, a Bacoli, in provincia di Napoli.

Il Nabilah si trova in Via Spiaggia Romana 15, a Bacoli, in provincia di Napoli. Quanto costano i biglietti?

Al momento della verifica, TicketOne indica il biglietto Posto Unico Intero a €33,00 + commissioni.

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