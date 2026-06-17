4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 18 al 21 giugno 2026

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 18 al 21 giugno 2026: percorsi sotterranei, ville storiche, monasteri nascosti e luoghi straordinari del centro storico di Napoli

Nel weekend dal 18 al 21 giugno 2026 tornano tante visite guidate a Napoli e in Campania, con appuntamenti tra centro storico, la Sanità, il sottosuolo di Napoli e Posillipo. Una selezione utile per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture speciali. Consultate anche la guida sintetica finale alle altre visite guidate a Napoli e in Campania.

Come sempre, prima di partecipare consigliamo di contattare gli organizzatori indicati per verificare disponibilità, orari aggiornati, modalità di prenotazione e costi.

Tutti i giorni – LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte

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Con l’arrivo delle prime giornate torride di giugno, Napoli trova nel suo sottosuolo uno dei rifugi più rinfrescanti dal caldo estivo. A quaranta metri di profondità, sotto la Basilica della Pietrasanta, il LAPIS Museum offre ai visitatori un refrigerante viaggio lungo un percorso sotterraneo che attraversa oltre duemila anni di storia. Il cuore dell’esperienza è il Museo dell’Acqua, dove le antiche cisterne raccontano l’ingegno dei Romani nella gestione delle risorse idriche. Tra condotte, bacini e ambienti scavati nel tufo, prende forma una straordinaria testimonianza dell’architettura idraulica dell’antica Neapolis. Qui le guide accompagnano il pubblico alla scoperta di un patrimonio che conserva intatto il fascino della città sotterranea.

Il percorso prosegue verso il Decumano Sommerso, gli ambienti trasformati durante la Seconda guerra mondiale in rifugi antiaereo per migliaia di napoletani. Nelle sale dedicate alla memoria del conflitto, tecnologie immersive e installazioni multimediali restituiscono le emozioni di quei giorni. Ologrammi, testimonianze e ricostruzioni evocano la vita nei rifugi, tra paura, speranza e il tentativo di preservare una quotidianità spezzata dalla guerra, con un messaggio finale che richiama il valore universale della pace.

Accanto al percorso storico continua, nell’area archeologica, il successo della mostra Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III, prorogata grazie alla grande partecipazione del pubblico. L’esposizione conduce i visitatori nella Napoli del Settecento, quando la città era uno dei principali centri culturali d’Europa e l’arte presepiale raggiungeva livelli di straordinaria raffinatezza. In mostra figurano rare opere provenienti da importanti collezioni private, tra cui un Gesù Bambino attribuito a Giuseppe Sanmartino, autore del celebre Cristo velato, insieme a lavori di Nicola Somma, Salvatore Di Franco e Matteo Bottiglieri. Figure che raccontano la società del tempo attraverso simboli, costumi e personaggi della corte borbonica.

Il LAPIS Museum è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00 con visite guidate ogni ora, e dal lunedì al sabato alle ore 15:30 è disponibile una visita in lingua inglese, su prenotazione. Consigliata la prenotazione, che è possibile fare chiamando allo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com, e per chi preferisce acquistare direttamente, può farlo, senza costi di prevendita su www.lapismuseum.com.

Domenica 21 giugno – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città,. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con Degustazione pizza fritta da Vincenzo Durante.. Appuntamento ore 10:00 in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) – Ticket Intero € 15 / Ridotto (da 9 a 16 anni) € 8.00 / gratuito fino a 8 anni – Inizio ore 10 – Durata circa 1 ora e ’30 minuti – Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Sabato 20 giugno – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2026 dal 16 maggio al 19 dicembre 2026 ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti la scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend sabato 20 giugno – Fondazione Morra Greco (con laboratorio) – Ore 10:30 e 12:00 – Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – Ore 10:30 e 12:00 – Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi – Ore 10:30 e 12:00 – La Santissima Community Hub (con laboratorio) – Ore 10:30 e 12:00 – Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019. Prezzi a partire da 8 euro. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Respiriamo l’Arte

Altre visite guidate a Napoli e in Campania

In questo periodo ci sono anche tante altre visite guidate a Napoli, tra aperture straordinarie, percorsi gratuiti, passeggiate culturali e luoghi da riscoprire. Ecco alcune idee utili per chi vuole organizzare il weekend.

Nel weekend ci sono anche altri percorsi utili per chi vuole scoprire Napoli con una guida, tra cave di tufo, chiese, palazzi storici, biblioteche, percorsi panoramici e luoghi da poco riaperti.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

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