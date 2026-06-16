Sagre in Campania dal 18 al 21 giugno 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

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Avviso: alcune sagre prevedono la presenza di alcool. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Sagre in Campania questo weekend, dal 18 al 21 giugno 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, ciliegie, cinghiale, mercatini e appuntamenti all’aria aperta

Dal 18 al 21 giugno 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste popolari, stand gastronomici, mercatini, prodotti tipici e appuntamenti perfetti per una gita fuori porta nel weekend. Tra le proposte di questo fine settimana c’è la sagra del Panuozzo a Gragnano, la Festa della Birra Artigianale in Cilento e poi la Festa del Prosciutto di Praga allo spiedo a Liberi e non solo.

In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, con idee per chi cerca cibo, musica popolare, borghi da scoprire e mercatini. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo.

Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano: 11 forni con tante bontà ed eventi

Torna da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026, il Festival del Panuozzo nel centro storico di Gragnano. Tre giorni di grande festa a partire dalle ore 18:30 di domenica 21 giugno nella centrale via Quarantola per questo festival organizzato dal Comune di Gragnano. Un evento ad ingresso gratuito, che permetterà a coloro che ne prenderanno parte di assaggiare il tipico panuozzo di Gragnano, sia in versione classico che nei diversi gusti e fantasie, godendosi un evento gustoso e imperdibile. Anche quest’anno il panuozzo sarà preparato e cotto al momento nei forni. Festival del Panuozzo 2026

Nocera Inferiore Street Food Festival

Dal 18 al 21 giugno 2026 si terrà in Piazza Armando Diaz a Nocera Inferiore, lo street food festival ad ingresso gratuito. La manifestazione durerà 4 giorni ed è organizzata dall’associazione I love truck in sud, che ha organizzato un villaggio all’aperto con cubo, musica live e animazione. Ci saranno tante specialitò dai panini con carne di scottona e marchigiana fino ad arrivare al cuoppo di pesce fritto. Maggiori Informazioni

Beer Fest: Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate

Avviso: questa sagra preve la presenza della birra. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Sabato 19 e domenica 20 Giugno 2026 ritorna per la sua quinta edizione la Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate, frazione sul mare di Castellabate (SA). La festa inizierà a partire dalle ore 20.30 in Corso De Angelis a San Marco di Castellabate. Anche quest’anno ci saranno diversi birrifici artigianali provenienti dalla Campania e non mancheranno stand dedicati al cibo della zona: una vasta sezione Food che non scontenterà nessuno con diverse specialità culinarie del territorio. Due serate di birra, musica e buon cibo a San Marco di Castellabate. Per la musica venerdì 19 giugno 2026 si esibiranno Caffè D’Autore e Assumma Sound e sabato 20 giugno 2026 sarà la volta di Moonya. Beer Fest a San Marco di Castellabate

Atella Sound Circus: il Festival degli Artisti di Strada, della Musica e del cibo

Anche quest’anno a Succivo, vicino Napoli nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026 si terrà l‘Atella Sound Circus il festival gratuito della musica e degli artisti di strada Un evento, ad ingresso gratuito, che si svolgerà a Casale di Teverolaccio di Succivo (Ce), con il supporto del Comune. L’Atella Sound Circus propone tre giorni di giocoleria e arte circense con grandi concerti gratuiti e poi tanti stand gastronomici con prodotti tipici. E, naturalmente anche tanto spazio per i bambini che saranno tra i protagonisti della festa dove potranno anche apprendere i rudimenti dell’arte di strada. Al Casale di Teverolaccio anche tre serate tra concerti live e spettacoli di artisti di strada. Ecco la scaletta musicale 2026: Venerdì 19 giugno 2026 – FULU MIZIKI + KARAKAL / Sabato 20 giugno 2026 – NGASA NGASA + ZINHARUA / Domenica 21 giugno 2026 – SUNOMI SAIN. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Atella Sound Circus 2026

Sagre di Liberi: 14 weekend di sagre con musica e vino tra le montagne casertane

Avviso: questa sagra preve la presenza del vino. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Ritorna nel casertano la festa delle Sagre a Liberi 2026, in una cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ogni anno la tradizione estiva si ripete con una sagra ogni weekend e, anche per il 2026, ci saranno ben 14 sagre diverse, dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni sabato e domenica. A Liberi ogni weekend sarà dedicato a una diversa specialità: dalla Pancetta alla Zingara alla Pasta e Fagioli, dagli arrosticini con caciocavallo impiccato alla bistecca di maialino nero, fino agli gnocchi al forno e a tante altre proposte della cucina locale.

Tutto sarà accompagnato dal cibo di questo fertile territorio casertano e dal vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. Nel weekend 20-21 giugno 2026 la festa del Prosciutto di Praga allo spiedo altro appuntamento di un lungo calendario estivo tra sapori genuini, musica e convivialità. Un’idea per chi cerca sagre in provincia di Caserta e vuole passare una serata in un contesto più fresco e collinare, tra tavolate, prodotti locali e atmosfera di festa. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026.

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio 2026

Anche quest’anno, nei weekend dal 29 maggio al 12 luglio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle ore 19:00, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento.È una sagra locale che si tiene da più di 40 anni e che propone tante specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli al ragù di cinghiale, strozzapreti e braciata.

Sono previste accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale in un’atmosfera di festa campestre. È un appuntamento adatto a gruppi di amici e famiglie che cercano una serata informale nel Sannio. Per il weekend dal 5 al 7 giugno 2026, la Sagra del Cinghiale a Dugenta resta una delle proposte più solide tra le sagre in Campania, anche perché continuerà per più fine settimana. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Sagra Trofie con Radicchio e Porcini 2026: ancora un weekend di gusto a Montoro

A Montoro in provincia di Avellino anche nei giorni 19,10 e 21 giugno 2026 presso il Parco del Sole alla Frazione San Eustachio di Montoro si terrà la XXVI^ edizione della Sagra Trofie con Radicchio e Porcini: due weekend con tanti giorni dedicati al gusto e al relax, con piatti tipici, musica dal vivo, natura e tanto divertimento per tutte le età.

Una iniziativa che ripropone vecchi sapori tradizionali e vuole valorizzare e promuovere il patrimonio eno-gastronomico dell’intero territorio montorese e che proporrà anche, nelle serate, la buona musica dal vivo, con gruppi folk, latino americano tutto all’insegna del divertimento e dell’allegria più genuina. E’ prevista un’apposita area per bambini e il luogo dispone di ampio parcheggio custodito. Sagra Trofie con Radicchio e Porcini

Quarto in festa 2026. Dieci giorni di festa a Quarto con tanti eventi e stand artigianali

Dal 12 giugno al 20 giugno 2026, tutte le sere, ci saranno 10 giorni di festa a Quarto con tanti eventi e stand artigianali nella Villa Comunale che si trasformerà nel punto di ritrovo, svago e divertimento per cittadini e abitanti dei Comuni limitrofi.

Il programma di Quarto in festa 2026 propone tantissimi eventi tra rappresentazioni teatrali e musicali, laboratori pomeridiani per i più piccoli, libri e teatro e poi la terza attesissima edizione del festival degli artisti di strada “QuartOnirica”, che stupirà e divertirà grandi e piccoli. Nei nove giorni di festa nella Villa Comunale anche tanti stand artigianali in una zona allestita con luci e decorazioni per creare un’atmosfera suggestiva e accogliente e si potrà degustare prodotti tipici flegrei e campani, acquistare prodotti unici e opere di artisti e artigiani. Quarto in festa 2026

Mercatini e appuntamenti food in Campania Non solo sagre: nel weekend ci sono anche mercatini, appuntamenti agricoli e iniziative nei borghi che possono diventare una buona alternativa per una mattinata diversa o per una gita breve.

Mostra mercato del vintage all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, un appuntamento conosciuto da chi ama cercare oggetti vintage, modernariato, pezzi da collezione e piccole occasioni.

Non è una sagra, ma può diventare una bella idea per una domenica mattina diversa, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. È una proposta comoda anche per chi resta in città e vuole organizzare un giro senza spostarsi troppo.Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano.

MercAntico a San Lorenzello nel beneventano

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, torna MercAntico, la fiera dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo e prodotti locali. L’appuntamento si tiene ogni seconda e ultima domenica del mese.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. San Lorenzello è uno di quei piccoli centri dove il mercatino può diventare anche una scusa per riscoprire il paese e fermarsi a pranzo nei dintorni. Scopri MercAntico a San Lorenzello.

Mercatini Campagna Amica a Napoli a Giugno 2026

Per chi preferisce restare in città, ci sono anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie zone di Napoli con appuntamenti periodici dedicati ai prodotti locali.

Sono appuntamenti utili per acquistare prodotti locali direttamente dai produttori: frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane. Una soluzione semplice per chi vuole fare un giro breve senza spostarsi troppo dalla città.Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli.

Altri eventi del weekend tra gusto e borghi Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, degustazioni e visite nei borghi della Campania. Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

“Beato chi le vive”: a Napoli le Feste Patronali fino ad ottobre in chiese, piazze e strade

A Napoli dal 1°giugno al 17 ottobre 2026, in tutte i quartieri della città ci saranno tante feste patronali con un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nelle chiese, nelle piazze e in strada. Le Feste Patronali saranno celebrate con messe solenni, processioni, concerti e spettacoli nelle piazze, nelle chiese e in strada in tutte le Municipalità. “Beato chi le vive”

Secrets of Piano di Sorrento

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026, a Piano di Sorrento, si svolgono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento, promosse dal Comune per raccontare il territorio tra storia, mare e natura. Gli itinerari sono tre: Itinerario Blu “Tra storia e mare”, Itinerario Verde “Dalle vie del centro ai Colli” e Itinerario Arancio “Dal Castello Colonna alla Croce”. Il tour del sabato parte alle ore 17:00.

Non è una sagra, ma può diventare una buona idea per completare il weekend con una passeggiata gratuita in Penisola Sorrentina, tra centro storico, mare, colline e panorami. Leggi l’approfondimento su Secrets of Piano di Sorrento.

Ritorna la storica rassegna letteraria di Positano “Mare, Sole e Cultura”

Dall’11 giugno al 9 luglio 2026 ritorna a Positono la 34esima edizione della rassegna letteraria “Mare, Sole e Cultura” che quest’anno segue il tema “Parole in libertà” in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti.

“Mare, Sole e Cultura” quest’anno sceglie di difendere il pensiero critico reinterpretando il manifesto futurista dedicando questa nuova edizione alle “Parole in libertà”, attraverso le voci di autori che da sempre animano il dibattito pubblico invitando i lettori alla riflessione.“Mare, Sole e Cultura

Sagre in Campania questo weekend: info utili

Quando: da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026, con date e orari diversi in base ai singoli eventi.

da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026, con date e orari diversi in base ai singoli eventi. Dove: varie località della Campania, tra cui Montoro, San Marco di Castellabate, Liberi, Dugenta, Napoli, San Lorenzello e Piano di Sorrento.

varie località della Campania, tra cui Montoro, San Marco di Castellabate, Liberi, Dugenta, Napoli, San Lorenzello e Piano di Sorrento. Biglietti: molti eventi sono a ingresso libero, con consumazioni e acquisti presso gli stand gastronomici. Per mercatini, visite ed escursioni verificare sempre eventuali modalità di accesso o prenotazione.

molti eventi sono a ingresso libero, con consumazioni e acquisti presso gli stand gastronomici. Per mercatini, visite ed escursioni verificare sempre eventuali modalità di accesso o prenotazione. Info:programma e aggiornamenti nei singoli approfondimenti pubblicati su Napoli da Vivere e sulle pagine ufficiali degli organizzatori.

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