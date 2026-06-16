Festa della Musica 2026 a Napoli: concerto gratuito di Enzo Avitabile a Piazza Mercato ed eventi in città

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A Napoli una giornata piena di concerti ed eventi gratuiti per la festa della musica 2026 con un concerto serale a Piazza Mercato con Enzo Avitabile e tanti artisti

Domenica 21 giugno 2026 a Napoli ci sarà una giornata piena di concerti ed eventi gratuiti per la festa della musica.

La sera alle 21 un concerto-evento gratuito a Piazza Mercato per il World Summit ideato e diretto da Enzo Avitabile con tanti grandi ospiti come Angélique Kidjo, Rokia Traoré, i rapper Ntò e Sayf, e la voce dei 99 Posse ’O Zulù con la partecipazione di Massimiliano Gallo.

Durante la giornata grande festa della Musica in sei municipalità cittadine, sul belvedere di Monte Echia e a Scampia con concerti, performance e showcase gratuiti coinvolgendo artisti professionisti, amatori e appassionati in un unico grande palcoscenico diffuso. Una mappa sonora che unirà l’intera città, dal centro alle periferie, trasformando i quartieri in palcoscenici a cielo aperto.

Festa della Musica 2026 a Napoli: i concerti gratuiti in città e a Piazza Mercato

La Festa della Musica 2026 a Napoli, è finanziata e promossa dal Comune di Napoli e coinvolge sei diverse municipalità attorno al tema nazionale “La voce dei luoghi”, per affermare la musica come motore di valorizzazione territoriale e coesione sociale. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Domenica 21 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, saranno coinvolte Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale,

Domenica 21 giugno eventi alle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30 a Piazza San Francesco di Paola e Porta Capuana .

. Domenica 21 giugno, dalle ore 18.00 alle 21.00, festa in due luoghi di straordinario valore e significato: lo straordinario belvedere di Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia . Musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti daranno vita a una grande festa partecipata per portare l’arte direttamente al centro della vita urbana.

. Musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti daranno vita a una grande festa partecipata per portare l’arte direttamente al centro della vita urbana. Domenica 21 giugno dalle 21 il culmine della festa a Piazza Mercato con il World Summit, il grande concerto-evento gratuito ideato e diretto da Enzo Avitabile. Un viaggio sonoro in cui Africa, Mediterraneo ed Europa si intrecciano. Sul palco, ad affiancare Enzo Avitabile e i Bottari, ci sarà una line-up internazionale d’eccezione: la star beninese Angélique Kidjo (5 Grammy), la musicista maliana Rokia Traoré, i rapper Ntò e Sayf (quest’ultimo espressione della contemporaneità italo-tunisina), la voce dei 99 Posse ’O Zulù e la partecipazione speciale dell’attore e regista Massimiliano Gallo.

Maggiori informazioni – Comune di Napoli festa della Musica 2026

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