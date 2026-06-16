Adriana Lecouvreur in scena al Teatro San Carlo

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Al Teatro di San Carlo torna il fascino della lirica con una nuova produzione di Adriana Lecouvreur

Applausi calorosi al Teatro di San Carlo di Napoli per Adriana Lecouvreur, capolavoro di Francesco Cilea tornato in scena nella stagione d’opera 2025/2026 che sarà al lirico di Napoli fino al 20 giugno 2026. Adriana Lecouvreur è una commedia-dramma giocoso in quattro atti su libretto di Eugène Scribe e Ernest Legouvé con la straordinaria musica di Francesco Cilea.

L’allestimento firmato da Davide Livermore, prodotto dall’Opéra de Monte-Carlo in coproduzione con l’Opéra de Saint-Étienne e l’Opéra de Marseille, porta la vicenda dalla Francia del Settecento alla Belle Époque, trasformando la protagonista in una diva moderna ispirata al mito di Sarah Bernhardt.

La regia valorizza il continuo gioco tra palcoscenico, retroscena e vita reale, sostenuta dalle scene di Giò Forma, dai costumi di Gianluca Falaschi e dalle luci di Nicolas Bovey. Sul podio Pinchas Steinberg guida Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, preparato da Fabrizio Cassi, in una lettura elegante e attenta alle sfumature liriche della partitura.

Protagonista nel ruolo del titolo è Aleksandra Kurzak, affiancata da Elīna Garanča nei panni della Principessa di Bouillon e da Brian Jagde nel ruolo di Maurizio. Nel cast anche Pietro Spagnoli, Antonio Di Matteo e Roberto Covatta. In programma dal 14 al 20 giugno 2026. Prezzi da 20 a 150 euro in vendita anche su VivaTicket

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

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