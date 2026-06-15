Robert Crumb al Maschio Angioino: a Napoli la prima mostra dedicata al maestro del fumetto underground

Al Maschio Angioino di Napoli arriva la prima mostra dedicata a Robert Crumb, maestro del fumetto underground americano. Oltre cento opere e materiali tra tavole originali, illustrazioni, acqueforti, pubblicazioni, dischi e documenti d’archivio

Dal 27 maggio al 31 agosto 2026 a Castel Nuovo / Maschio Angioino, a Napoli, si può visitare “Robert Crumb. Cattivi pensieri”, la prima mostra italiana dedicata a uno dei nomi più importanti del fumetto underground americano.

Un appuntamento per l’estate culturale napoletana: nelle sale dello storico castello cittadino arrivano oltre cento opere e materiali provenienti dall’archivio dell’artista, tra tavole originali, illustrazioni, acqueforti, riproduzioni, pubblicazioni, dischi e altri documenti.

Robert Crumb, nato a Filadelfia nel 1943, è l’autore di personaggi diventati icone della controcultura come Fritz il Gatto e Mr. Natural. Con il suo tratto fitto, nervoso e immediatamente riconoscibile ha trasformato ossessioni personali, satira sociale, musica roots e cultura popolare in una radiografia visiva del Novecento.

La mostra napoletana permette di entrare dentro questo immaginario senza filtri: non una semplice esposizione per appassionati di fumetti, ma un percorso che parla anche di arte contemporanea, società americana, ribellione culturale e libertà espressiva.

Robert Crumb a Napoli per COMICON OFF 2026

L’esposizione è promossa dal Comune di Napoli in sinergia con COMICON e rientra nel programma di COMICON OFF 2026, il fuoriFestival che porta fumetto, cultura pop e arti visive in diversi luoghi della città.

La mostra fa parte anche del progetto Napoli contemporanea, il percorso dedicato ai linguaggi dell’arte contemporanea in città. Il percorso attraversa alcune delle stagioni più importanti della produzione di Crumb, dalle esperienze legate a Zap Comix e Weirdo fino alla Genesi e ai lavori più recenti.

Come arrivare al Maschio Angioino

La mostra si tiene a Castel Nuovo, in Via Vittorio Emanuele III, a Napoli, a pochi passi da Piazza Municipio, dal porto e da via Toledo.

Metro: Linea 1 e Linea 6, fermata Municipio

Linea 1 e Linea 6, fermata Municipio Funicolare: Funicolare Centrale fino ad Augusteo, poi discesa verso Piazza Municipio

Funicolare Centrale fino ad Augusteo, poi discesa verso Piazza Municipio Bus: collegamenti urbani verso Piazza Municipio e area porto

collegamenti urbani verso Piazza Municipio e area porto A piedi: facilmente raggiungibile da via Toledo, Piazza del Plebiscito e Molo Beverello

Robert Crumb a Napoli 2026: maggiori informazioni

Dove: Maschio Angioino, Via Vittorio Emanuele III, Napoli

Maschio Angioino, Via Vittorio Emanuele III, Napoli Quando: dal 27 maggio al 31 agosto 2026

dal 27 maggio al 31 agosto 2026 Orari: dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30. Domenica chiuso salvo aperture straordinarie

dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30. Domenica chiuso salvo aperture straordinarie Prezzi: € 15,00 intero; € 10,00 residenti nel Comune di Napoli e nei Comuni della Città Metropolitana; Artecard € 5,00 o gratuito secondo convenzione; minori di 18 anni gratis

€ 15,00 intero; € 10,00 residenti nel Comune di Napoli e nei Comuni della Città Metropolitana; Artecard € 5,00 o gratuito secondo convenzione; minori di 18 anni gratis Biglietto: l’ingresso alla mostra è incluso nel biglietto per la visita al Maschio Angioino

l’ingresso alla mostra è incluso nel biglietto per la visita al Maschio Angioino Maggiori informazioni – Robert Crumb. Cattivi pensieri

Biglietti online – sito Comune di Napoli

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