Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 15 al 20 giugno 2026: eventi, mostre e concerti

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Cosa fare a Napoli da lunedì 15 a sabato 20 giugno 2026

Cosa fare a Napoli dal 15 al 20 giugno 2026? La nuova settimana porta in città tanti appuntamenti tra cinema gratis sulle spiagge, musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi per bambini e luoghi da scoprire anche di sera.

In questa guida trovi una selezione degli eventi a Napoli in settimana, con idee utili per uscire dal lunedì al sabato: dagli appuntamenti gratuiti alle rassegne musicali, dalle mostre ai percorsi per famiglie.

Teatro, cinema e musica a Napoli questa settimana

La settimana dal 15 al 20 giugno 2026 è ricca soprattutto per chi cerca cinema, musica e spettacoli a Napoli. Tra proiezioni gratuite, rassegne musicali e appuntamenti in luoghi suggestivi, ci sono diverse occasioni per organizzare una serata diversa senza aspettare il weekend.

Campania Teatro Festival: oltre 100 eventi in 31 giorni tra prosa, musica, danza e mostre a 8€ –Si terrà dal 12 giugno al 12 luglio 2026 il Campania Teatro Festival, la rassegna multidisciplinare di spettacoli dal vivo a Napoli e in Campania. Quest’anno 31 giorni e oltre 105 eventi tra prosa nazionale e internazionale, musica, danza, performance, mostre. I biglietti da 8 euro e da 5 euro per under 30 e over 65.

Torna “Arena”, il cinema gratis sulle spiagge di Napoli. Dal 5 al 28 giugno 2026 la rassegna porta il cinema d’autore di sera sulle spiagge cittadine, con 10 proiezioni gratuite sotto le stelle e anche ospiti speciali. Un appuntamento perfetto per chi vuole vivere Napoli sul mare, senza spendere nulla.

Concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia di Napoli. A Palazzo Piacentini, in via Toledo, continua la rassegna musicale “È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, con tanti appuntamenti gratuiti degli allievi e dei docenti del Conservatorio di San Pietro a Majella.

Nell’Orto Botanico della Reggia di Portici arriva “Il Cinema Suona!” Da giovedì 11 a sabato 20 giugno 2026, alle ore 21:00, l’Orto Botanico della Reggia di Portici ospita una rassegna dedicata al cinema muto e d’animazione con sonorizzazione dal vivo, in collaborazione con il Dipartimento di Jazz del Conservatorio San Pietro a Majella.

Visite guidate e luoghi da scoprire

Chi preferisce passeggiate, visite guidate e aperture speciali può approfittare della settimana per scoprire luoghi molto belli di Napoli e dei dintorni, evitando spesso la folla del fine settimana.

Aperture serali estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei. Ogni sabato d’estate, fino al 29 agosto 2026, sarà possibile visitare il Museo archeologico dei Campi Flegrei e il Castello di Baia anche di sera, con apertura fino alle ore 22:00 e ultimo ingresso alle ore 21:00.

Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini. Fino al 19 dicembre 2026, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni possono partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive per scoprire il patrimonio storico e artistico della città.

Tra i luoghi da vivere anche nei giorni feriali ci sono il Cimitero delle Fontanelle, visitabile con prenotazione, il nuovo percorso sui tetti del Duomo di Napoli e le visite gratuite a San Giovanni a Carbonara.

Eventi diffusi e cose da fare a Napoli

La settimana è interessante anche per chi vuole vivere Napoli senza un programma troppo rigido: una mostra nel pomeriggio, un aperitivo dopo il lavoro, una passeggiata sul lungomare o una serata in uno dei quartieri più vivi della città.

“Beato chi le vive”: a Napoli le Feste Patronali fino ad ottobre in chiese, piazze e strade – A Napoli dal 1°giugno al 17 ottobre 2026, in tutte i quartieri della città ci saranno tante feste patronali con un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nelle chiese, nelle piazze e in strada. Le Feste Patronali saranno celebrate con messe solenni, processioni, concerti e spettacoli nelle piazze, nelle chiese e in strada in tutte le Municipalità. “

Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano: 11 forni con tante bontà ed eventi – Torna da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026, il Festival del Panuozzo nel centro storico di Gragnano. Tre giorni di grande festa a partire dalle ore 18:30 di domenica 21 giugno nella centrale via Quarantola per questo festival organizzato dal Comune di Gragnano. Un grande evento ad ingresso gratuito, che permetterà a coloro che ne prenderanno parte di assaggiare il tipico panuozzo di Gragnano, sia in versione classico che nei diversi gusti e fantasie, godendosi un evento gustoso e imperdibile. Anche quest’anno il panuozzo sarà preparato e cotto al momento nei forni.

Per spostarsi meglio tra Chiaia, Fuorigrotta e Piazza Municipio resta utile anche la novità della Metro Linea 6 con corse fino alle 21 nei giorni feriali, comoda per organizzare una serata senza usare l’auto.

Eventi per bambini e famiglie a Napoli

Per le famiglie, la settimana offre alcune idee interessanti tra visite gratuite, attività culturali e luoghi da vivere con i bambini. Il consiglio è controllare sempre modalità di prenotazione, età consigliata e disponibilità dei posti.

Città della Scienza estate 2026: eventi, laboratori e Planetario per bambini e famiglie – Dal 1 giugno al 27 settembre a Città della Scienza arriva un lungo programma estivo con laboratori, visite guidate, science show, mostre, Planetario e attività per bambini e famiglie. Il programma “Un’estate di Scienza, meraviglia e scoperta” è una proposta particolarmente interessante per famiglie con bambini, residenti e turisti che cercano eventi per bambini a Napoli

Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato fino a dicembre 2026. Fino al 19 dicembre 2026, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni possono partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive in quattro siti d’arte della città.

Per altre idee dedicate ai più piccoli puoi consultare la sezione eventi per bambini a Napoli, dove raccogliamo visite, spettacoli, laboratori e attività pensate per le famiglie.

Mostre e musei da vedere in settimana

Le mostre sono una delle scelte migliori per chi vuole uscire in settimana senza dipendere troppo dal meteo o dagli orari serali. A Napoli, in questi giorni, ci sono diverse esposizioni importanti tra centro storico, musei e grandi spazi culturali.

L’Inferno di Dante ad Edenlandia a Napoli: un viaggio immersivo nell’Inferno dantesco.- Fino al 30 luglio 2026 al PalaEden di Edenlandia “Dante Inferno”, una mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri. Nel PalaEden un vero e proprio viaggio immersivo nell’Inferno della Divina Commedia, un evento che condurrà il visitatore all’interno dell’immaginario dantesco.

Gli scatti a colori di Mimmo Jodice nel Museo di San Gennaro. Fino al 10 gennaio 2027 la Cappella del Tesoro di San Gennaro ospita la mostra “Il colore di Mimmo Jodice”, dedicata ai rari scatti a colori del fotografo napoletano, con 40 immagini legate alla rassegna “La civiltà del Seicento a Napoli”.

OBEY: Power to the Peaceful alle Gallerie d’Italia di Napoli. Fino al 6 settembre 2026 Palazzo Piacentini ospita le opere di Shepard Fairey, uno dei nomi più riconoscibili della street art internazionale.

Parthenope. La Sirena e la città al MANN. La mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli è una scelta perfetta per chi vuole leggere Napoli attraverso il mito, la storia e l’identità della sua fondazione.

Tra le altre mostre da considerare ci sono Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli, le nuove sale sull’Ottocento alla Certosa di San Martino, Nicola Samorì a Capodimonte e il percorso permanente con i calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei.

Per orientarti tra le esposizioni del periodo puoi seguire anche la sezione mostre Napoli.

Altri luoghi sempre validi da visitare

Oltre agli eventi della settimana, Napoli offre luoghi che restano sempre una buona idea: musei, chiese, percorsi sotterranei, itinerari d’arte e spazi culturali da visitare anche quando non c’è un evento specifico in programma.

Cosa fare a Napoli dal 15 al 20 giugno 2026: informazioni utili

Quando: da lunedì 15 a sabato 20 giugno 2026.

da lunedì 15 a sabato 20 giugno 2026. Dove: Napoli, Campi Flegrei, Portici e dintorni, con eventi in musei, teatri, spiagge, luoghi culturali e spazi all’aperto.

Napoli, Campi Flegrei, Portici e dintorni, con eventi in musei, teatri, spiagge, luoghi culturali e spazi all’aperto. Biglietti: alcuni eventi sono gratuiti, altri prevedono biglietto o prenotazione obbligatoria. Verificare sempre modalità di accesso, orari aggiornati e disponibilità prima di partecipare.

alcuni eventi sono gratuiti, altri prevedono biglietto o prenotazione obbligatoria. Verificare sempre modalità di accesso, orari aggiornati e disponibilità prima di partecipare. Info: consulta i link ai singoli articoli di Napoli da Vivere presenti nella guida per dettagli, programmi e aggiornamenti.

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