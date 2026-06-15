Torna il Bus del Mare EAV 150 Vomero–Miseno: orari, fermate e info utili

È ripartito il Bus del Mare EAV 150 Vomero-Miseno: il collegamento estivo che dal Vomero porta verso le spiagge di Miliscola e Capo Miseno, a Bacoli
È ripartita da domenica 7 giugno 2026 la linea estiva EAV 150 Vomero-Miseno, il bus che collega Napoli, e in particolare la zona del Vomero e dell’Arenella, con Miliscola e Capo Miseno, a Bacoli.
Un servizio utile per chi vuole andare al mare senza usare l’auto, soprattutto nei weekend e nelle giornate più calde dell’estate, quando raggiungere le spiagge flegree può diventare complicato tra traffico e parcheggi.
La linea viene effettuata da EAV e permette di partire dal Vomero, attraversare alcune zone di Napoli come via Altamura, via Gemito, via Piave e la Loggetta, e arrivare poi verso le spiagge di Miliscola e Capo Miseno ed il tempo di percorrenza da Piazza Muzii a Capo Miseno è di circa un’ora.
Bus Vomero Miseno 2026: orari EAV
Per l’estate 2026 la linea EAV 150 prevede corse giornaliere. Le partenze principali da Napoli sono di mattina da Piazza Muzii, al Vomero, mentre nel pomeriggio sono previste anche due corse dalla Loggetta verso Miseno.
Andata da Napoli verso Miseno
- Da Napoli/Vomero – Piazza Muzii: ore 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
- Da Napoli – Loggetta: ore 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 16:00, 17:00
- Arrivo a Bacoli – Capolinea Miseno: ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:50, 17:50
Ritorno da Miseno verso Napoli
- Da Bacoli – Capolinea Miseno: ore 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
- Arrivo a Napoli/Vomero – Piazza Muzii: ore 9:50, 10:50, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40
- Arrivo a Napoli – Loggetta: ore 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 per le corse pomeridiane indicate nel quadro orario EAV
Attenzione: gli orari possono subire variazioni per traffico, viabilità o comunicazioni di servizio. Prima di partire conviene sempre controllare il quadro orario aggiornato sul sito ufficiale EAV o sulla pagina Facebook EAV. Pagina Facebook EAV
Le fermate della linea 150 Vomero-Miseno
La linea parte dal Vomero e raggiunge Bacoli attraversando diverse fermate cittadine. Il percorso è pensato per servire non solo Piazza Muzii, ma anche altre zone comode per chi abita tra Arenella, Vomero, via Piave e Loggetta.
Percorso da Napoli Vomero verso Bacoli
- Napoli/Vomero – Piazza Muzii
- Via Piscicelli civico 98
- Via Altamura, distributore ERG
- Via Altamura Q8
- Via Rossini
- Vico Acitillo
- Via Gemito, zona Galiano
- Angolo via Cilea
- Via Piave, farmacia
- Via Piave, edicola
- Viale Traiano, palina ANM
- Loggetta, altezza edicola
- Angolo via Terracina, distributore ESSO
- Pozzuoli, via Montenuovo Licola Patria 74
- Bacoli, via Miliscola – Sorriso
- Bacoli, via Miliscola – Virgilio
- Bacoli, via Miliscola – Lido Turistico
- Bacoli, via Miliscola – difronte Lido Saturday
- Bacoli – Miseno, capolinea
Percorso da Bacoli Miseno verso Napoli
- Bacoli – Miseno, capolinea
- Bacoli, via Miliscola – Lido Turistico
- Bacoli, via Miliscola – Lido Virgilio
- Bacoli, via Miliscola – Enea
- Napoli/Vomero – Piazza Muzii
- Via Piscicelli civico 98
- Via Altamura, distributore ERG
- Via Altamura Q8
- Via Rossini
- Vico Acitillo
- Via Gemito, zona Galiano
- Angolo via Cilea
- Via Piave, farmacia
- Via Piave, edicola
- Viale Traiano, palina ANM
- Loggetta, altezza edicola
- Angolo via Terracina
Il bus è indicato da EAV come mezzo munito di pedana per persone diversamente abili. Per esigenze specifiche è comunque consigliabile verificare prima della partenza eventuali aggiornamenti di servizio sulla Pagina Facebook EAV.
Bus EAV Vomero-Miseno 2026: informazioni utili
- Quando: dal 7 giugno 2026, tutti i giorni nel periodo estivo
- Linea: EAV 150 Vomero-Miseno
- Partenza principale: Napoli/Vomero, Piazza Muzii
- Destinazione: Bacoli, Capo Miseno
- Durata indicativa: circa 1 ora da Piazza Muzii a Miseno
- Andata da Piazza Muzii: ore 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
- Ritorno da Miseno: ore 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
- Biglietti: secondo le modalità previste dal circuito EAV
- Informazioni: numero verde EAV 800 211 388
- Pagina ufficiale EAV: quadro orario linea 150 Vomero-Miseno
- Aggiornamenti: Pagina Facebook EAV
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