Torna il Bus del Mare EAV 150 Vomero–Miseno: orari, fermate e info utili

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È ripartito il Bus del Mare EAV 150 Vomero-Miseno: il collegamento estivo che dal Vomero porta verso le spiagge di Miliscola e Capo Miseno, a Bacoli

È ripartita da domenica 7 giugno 2026 la linea estiva EAV 150 Vomero-Miseno, il bus che collega Napoli, e in particolare la zona del Vomero e dell’Arenella, con Miliscola e Capo Miseno, a Bacoli.

Un servizio utile per chi vuole andare al mare senza usare l’auto, soprattutto nei weekend e nelle giornate più calde dell’estate, quando raggiungere le spiagge flegree può diventare complicato tra traffico e parcheggi.

La linea viene effettuata da EAV e permette di partire dal Vomero, attraversare alcune zone di Napoli come via Altamura, via Gemito, via Piave e la Loggetta, e arrivare poi verso le spiagge di Miliscola e Capo Miseno ed il tempo di percorrenza da Piazza Muzii a Capo Miseno è di circa un’ora.

Bus Vomero Miseno 2026: orari EAV

Per l’estate 2026 la linea EAV 150 prevede corse giornaliere. Le partenze principali da Napoli sono di mattina da Piazza Muzii, al Vomero, mentre nel pomeriggio sono previste anche due corse dalla Loggetta verso Miseno.

Andata da Napoli verso Miseno

Da Napoli/Vomero – Piazza Muzii: ore 8:00, 9:00, 10:00, 11:00

ore 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 Da Napoli – Loggetta: ore 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 16:00, 17:00

ore 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 16:00, 17:00 Arrivo a Bacoli – Capolinea Miseno: ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:50, 17:50

Ritorno da Miseno verso Napoli

Da Bacoli – Capolinea Miseno: ore 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

ore 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Arrivo a Napoli/Vomero – Piazza Muzii: ore 9:50, 10:50, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40

ore 9:50, 10:50, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40 Arrivo a Napoli – Loggetta: ore 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 per le corse pomeridiane indicate nel quadro orario EAV

Attenzione: gli orari possono subire variazioni per traffico, viabilità o comunicazioni di servizio. Prima di partire conviene sempre controllare il quadro orario aggiornato sul sito ufficiale EAV o sulla pagina Facebook EAV. Pagina Facebook EAV

Le fermate della linea 150 Vomero-Miseno

La linea parte dal Vomero e raggiunge Bacoli attraversando diverse fermate cittadine. Il percorso è pensato per servire non solo Piazza Muzii, ma anche altre zone comode per chi abita tra Arenella, Vomero, via Piave e Loggetta.

Percorso da Napoli Vomero verso Bacoli

Napoli/Vomero – Piazza Muzii

Via Piscicelli civico 98

Via Altamura, distributore ERG

Via Altamura Q8

Via Rossini

Vico Acitillo

Via Gemito, zona Galiano

Angolo via Cilea

Via Piave, farmacia

Via Piave, edicola

Viale Traiano, palina ANM

Loggetta, altezza edicola

Angolo via Terracina, distributore ESSO

Pozzuoli, via Montenuovo Licola Patria 74

Bacoli, via Miliscola – Sorriso

Bacoli, via Miliscola – Virgilio

Bacoli, via Miliscola – Lido Turistico

Bacoli, via Miliscola – difronte Lido Saturday

Bacoli – Miseno, capolinea

Percorso da Bacoli Miseno verso Napoli

Bacoli – Miseno, capolinea

Bacoli, via Miliscola – Lido Turistico

Bacoli, via Miliscola – Lido Virgilio

Bacoli, via Miliscola – Enea

Napoli/Vomero – Piazza Muzii

Via Piscicelli civico 98

Via Altamura, distributore ERG

Via Altamura Q8

Via Rossini

Vico Acitillo

Via Gemito, zona Galiano

Angolo via Cilea

Via Piave, farmacia

Via Piave, edicola

Viale Traiano, palina ANM

Loggetta, altezza edicola

Angolo via Terracina

Il bus è indicato da EAV come mezzo munito di pedana per persone diversamente abili. Per esigenze specifiche è comunque consigliabile verificare prima della partenza eventuali aggiornamenti di servizio sulla Pagina Facebook EAV.

Bus EAV Vomero-Miseno 2026: informazioni utili

Quando: dal 7 giugno 2026, tutti i giorni nel periodo estivo

dal 7 giugno 2026, tutti i giorni nel periodo estivo Linea: EAV 150 Vomero-Miseno

EAV 150 Vomero-Miseno Partenza principale: Napoli/Vomero, Piazza Muzii

Napoli/Vomero, Piazza Muzii Destinazione: Bacoli, Capo Miseno

Bacoli, Capo Miseno Durata indicativa: circa 1 ora da Piazza Muzii a Miseno

circa 1 ora da Piazza Muzii a Miseno Andata da Piazza Muzii: ore 8:00, 9:00, 10:00, 11:00

ore 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 Ritorno da Miseno: ore 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

ore 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Biglietti: secondo le modalità previste dal circuito EAV

secondo le modalità previste dal circuito EAV Informazioni: numero verde EAV 800 211 388

numero verde EAV 800 211 388 Pagina ufficiale EAV: quadro orario linea 150 Vomero-Miseno

quadro orario linea 150 Vomero-Miseno Aggiornamenti: Pagina Facebook EAV

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